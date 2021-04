Acino finaliza la adquisición de una cartera selecta de productos farmacéuticos y suplementos alimenticios

- Acino finaliza la adquisición de una cartera selecta de productos farmacéuticos con prescripción y suplementos de alimentos de IlmixGroup group of companies en Rusia

ZURICH y MOSCÚ, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Acino ha dado a conocer hoy la finalización de la adquisición de una cartera selecta de marcas del grupo de empresas IlmixGroup en Rusia. Dentro de la transacción se incluyen ocho activos farmacéuticos de prescripción y complementos alimenticios para las áreas de ginecología, oncología ginecológica, urología y dermatología. Las partes han realizado además acuerdos de fabricación y suministro según los que MiraxBioPharma, una compañía de IlmixGroup, seguirá con la fabricación de los productos en Rusia bajo el nombre de Acino, proporcionando acceso ininterrumpido de cara a los pacientes. Con esta adquisición se aumenta aún más la participación dentro del mercado de Acino en Rusia, llegando a más del 10% en sus segmentos de mercado direccionables, además de colocarse dentro de la lista Top-65 de compañías farmacéuticas.

Dentro de la cartera adquirida se incluye Indinol® Forto, Cervicon®-DIM, Indinol®, Epigallate®, Promisan®, Indigal® y otros activos clínicos que actualmente están en fase de desarrollo. Estos productos se utilizan sobre todo para llevar a cabo la prevención y el tratamiento de la endometriosis, el mioma, la displasia cervical y el adenoma de próstata, aparte de otros trastornos que afectan al sistema de reproducción humano.

"Estando en línea con la estrategia de crecimiento global de Acino, este acuerdo supone un fortalecimiento superior de nuestra presencia dentro de los mercados emergentes, un lugar en el que nos hemos establecido en forma de proveedor líder de productos farmacéuticos de alta calidad y un socio de confianza. Hace apenas un año llevamos cabo la adquisición e integración con éxito de más de 30 marcas propiedad de la cartera de atención primaria de Takeda", destacó Steffen Saltofte, CEO de Acino. "Gracias a la cartera mejorada en Rusia, vamos a disponer de una presencia más sólida dentro del mercado, otorgando una oferta más potente y completa para los profesionales de la salud y para los pacientes".

"Por medio de esta adquisición, los pacientes van a contar con la oportunidad de beneficiarse de la experiencia, los conocimientos y el alcance que proporciona Acino de cara a garantizar el acceso a nuestra cartera de marcas muy innovadoras. Gracias a su desarrollo a través de un grupo de científicos rusos destacados, estos productos han demostrado tener una elevada eficacia dentro del tratamiento y gestión de los trastornos de salud de mujeres y hombres en Rusia. Y estoy seguro de que Acino es el socio correcto en lo que hace referencia a aumentar aún más el valor para con este tipo de activos", explicó Sergey Zhdanov, presidente del consejo de dirección de IlmixGroup.

Acerca de Acino

Acino es una empresa farmacéutica suiza que cuenta con sede sita en Zúrich y que muestra un claro enfoque dentro de los mercados seleccionados de Oriente Medio, África, Rusia, la región CIS y Latinoamérica. La empresa cuenta con el respaldo de Nordic Capital y Avista Capital Partners. Entregamos productos farmacéuticos de calidad con el objetivo de promover la atención médica asequible dentro de estos mercados emergentes, además de aprovecharnos de nuestras capacidades de fabricación de productos farmacéuticos de alta calidad y de nuestra red de suministro para las compañías líderes por medio de la fabricación por contrato y la concesión de licencias. Si desea más información visite la página web www.acino.swiss.

Acerca de IlmixGroup

IlmixGroup JSC es una compañía farmacéutica rusa de ciclo completo que está centrada en los estándares de calidad mundial y competencias únicas dentro del campo de la investigación científica, el desarrollo, la producción y la promoción de medicamentos innovadores. Como uno de los líderes en el mercado farmacéutico ruso en el segmento comercial de medicamentos no hormonales para la salud reproductiva de mujeres y hombres y también en la prevención del cáncer, la compañía cuenta con una especialización primaria en terapia de enfermedades benignas de mama y displasia cervical. La compañía se fundó en el año 2003 con el objetivo de desarrollar, fabricar y comercializar medicamentos innovadores que estuvieran basados en los compuestos naturales estudiados en el Sechenov Research Institute of Molecular Medicine de la Moscow State Medical University por el miembro correspondiente de la Russian Academy of Sciences, el profesor V. Kiselev.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1478387/Acino_Logo.jpg

Related Links

http://www.acino-pharma.com



SOURCE Acino Pharma AG