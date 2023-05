Acne na adolescência: veja quais são os cuidados básicos que a pele requer nessa fase

Dermotivin Benzac apresenta três dicas indispensáveis para garantir os cuidados com a pele acneica, muito comum na adolescência

São Paulo, 26 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Apesar de não serem as únicas causas para a surgimento da acne, as alterações hormonais na adolescência tendem a deixar a pele mais oleosa, o que favorece a manifestação de espinhas. Nessa fase, estabelecer alguns cuidados específicos para tratar as inflamações da pele acneica é importante para mantê-la saudável. Adotar esses hábitos também ajudam a afastar a ideia de que ter cravos, espinhas e oleosidade é sinônimo de falta de cuidado.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a acne está na pele de 80% dos adolescentes em todo o mundo1. Tipicamente, as espinhas começam a aparecer durante a adolescência no período de puberdade, mas o seu surgimento pode se prolongar até a vida adulta. Isso porque a acne é resultado do acúmulo de oleosidade e células mortas na pele que obstruem os poros e causam inflamações nas glândulas sebáceas e folículos capilares2.

Ao longo da vida, doenças, desregulações hormonais e hábitos de vida podem desencadear o surgimento de cravos e espinhas. Por isso, é importante iniciar os cuidados ainda na adolescência até para entender como a pele se comporta – se há sinais de agravamento, por exemplo, que vão exigir um tratamento mais complexo, com auxílio médico. Ainda assim, é possível estimular uma rotina de cuidados que esteja associada ao bem-estar.

E, para ajudar nessa missão, Dermotivin Benzac listou três dicas básicas e indispensáveis para garantir uma pele saudável, com a oleosidade controlada e livre dos indesejáveis cravos e espinhas!

1. Nunca, em hipótese alguma, esprema suas espinhas

Você muito provavelmente já ouviu dizer que espremer espinhas pode causar manchas e inflamações... E isso é verdade. "Ao espremer cravos e espinhas, há o risco de inflamação local e cicatrizes", é o que diz a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD)3.

Para evitar que isso aconteça, os géis de tratamento de Dermotivin Benzac, disponíveis nas concentrações de 5% e 10%, podem ser grandes aliados na rotina de cuidados. Eles agem por meio do triplo mecanismo: ação antibacteriana, eliminando rapidamente a bactéria que contribui no aparecimento da acne, graças a sua potente atividade oxidativa4; ação anti-inflamatória, reduzindo a inflamação e diminuindo as espinhas5; e ação comedolítica6, desobstruindo os poros e reduzindo o número de cravos6.

Vale lembrar que o uso deve ser recomendado por um dermatologista e feito após a limpeza e hidratação da pele. Os géis de tratamento antiacne Dermotivin Benzac estão disponíveis nas principais drogarias de todo o país, como Droga Raia, a partir de R$33,59.

2. Mantenha a pele sempre limpa

A limpeza da pele é um passo indispensável e deve ser realizada 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, para evitar o acúmulo de oleosidade e impurezas na pele.

O Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control* pode ser uma alternativa para o dia a dia. Além de limpar a pele oleosa, ele promove uma ação refrescante e auxilia no controle da oleosidade por até 12 horas7.

O Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control está disponível na Droga Raia a partir de R$30,59

Modo de uso: Aplique sobre o rosto e pescoço umedecidos em suaves movimentos circulares. Enxágue por completo. Use duas vezes ao dia ou conforme orientação do seu dermatologista.

3. Hidrate bem a pele

Está enganado quem acredita no mito de que a pele oleosa e acneica não precisa de hidratação, mas é importante buscar por uma alternativa adequada a esse tipo de pele para evitar aqueles probleminhas incômodos como ressecamento, irritações e descamação. Vale lembrar que banhos muito quentes também podem prejudicar a saúde da pele8. Então, fique de olho!

O Dermotivin Benzac Oil Control Microbioma Equilibrado é um produto em formato gel creme que facilita a hidratação no dia a dia, promovendo a sensação de alívio imediato para a pele acneica, além de preservar o pH natural da pele9, com textura agradável e tecnologia derivada de probióticos.

Já o Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante é ideal para quem opta por uma pele com efeito mate, mas não abre mão da hidratação. O produto auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas, auxilia na redução do tamanho dos poros imediatamente após aplicação10 e ainda promove a hidratação por até 24 horas11.

Os dois produtos estão disponíveis na Droga Raia a partir de R$57,39.

Modo de uso: Aplicar duas vezes ao dia (dia e noite) no rosto.

É necessário consultar um dermatologista antes de iniciar a sua rotina de skincare. Somente um especialista poderá recomendar produtos adequados para cada pessoa e ajudar a criar uma rotina saudável de cuidados com a pele.

