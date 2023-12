Cetaphil levará consumidor brasileiro para acompanhar a Semana de Moda de Nova York

A apresentadora Sabrina Sato será jurada do concurso e, junto com a marca, escolherá um vencedor para vivenciar um dos maiores eventos de moda do mundo

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Cetaphil, a marca #1 em recomendação pelos dermatologistas*, anuncia a campanha "Você e Cetaphil na Semana de Moda de Nova York"**. A partir de 15 de dezembro de 2023 até 14 de janeiro de 2024, os consumidores da marca e entusiastas de moda poderão participar de um desafio único, com a chance de acompanhar de perto a Nova York Fashion Week e viver 48 horas de experiências exclusivas entre os dias 7 e 11 de fevereiro de 2024. A programação, além de assistir aos desfiles, conta com sessão exclusiva de spa, jantar VIP com convidados, happy hour e muito mais.

Na prática, os consumidores deverão criar um conteúdo criativo em suas redes sociais, utilizando os produtos de Cetaphil para montar uma rotina de skincare única. O vencedor vai ter a experiência de viver a Semana de Moda de Nova York ao lado do influenciador de beleza Jardel Edebran.

Para participar do concurso "Você e Cetaphil na Semana de Moda de Nova York", os consumidores maiores de 21 anos (idade referente a maioridade americana) deverão seguir as seguintes regras:

Passo 1: Criar um vídeo se preparando para 48 horas de moda com os seus produtos Cetaphil favoritos, começando com a rotina de beleza e depois, se desejar, terminando com um look de tirar o fôlego. A ideia é fazer um Get Ready With Me (Arrume-se Comigo) com a marca, preparando a pele e escolhendo um look criativo e fashionista para um desfile na Semana de Moda de Nova York.

Passo 2: Publicar a gravação no TikTok ou no Instagram, usando as hashtags #WeDoSkinYouDoFashionWeek e #FaceOfCetaphil. Também é importante não se esquecer de marcar e seguir (@Cetaphilbrasil no TikTok e no Instagram).

Passo 3: Para efetivar sua participação, o participante deverá entrar no site da promoção (http://www.cetaphil.com.br/concurso), declarar seu aceite, apresentar informações de contato e incluir o link público de acesso a sua publicação nas redes sociais citadas até o dia 14 de janeiro de 2024.

"Esta iniciativa visa não apenas dar uma oportunidade única para os amantes de skincare e moda, mas também proporcionar uma experiência verdadeiramente exclusiva para os nossos consumidores, destacando a importância dos cuidados com a pele", afirma Ligia Santos, General Manager da Galderma Brasil.

Para divulgar essa campanha para os consumidores no Brasil, Cetaphil vai contar com uma dupla renomada quando o assunto é cuidado com a pele: a apresentadora e embaixadora da marca Sabrina Sato, que também será uma das juradas do concurso, e o influenciador Jardel Edebran, que acompanhará o vencedor durante a viagem.

"Como vocês sabem eu amo moda! Estou muito curiosa para ver até onde vai a criatividade do pessoal que vai participar dessa promoção! Com certeza não será uma escolha fácil, mas será uma experiência maravilhosa e inesquecível ao ganhador vivenciar a Nova York Fashion Week junto com Cetaphil", comemora a apresentadora Sabrina Sato.

Acompanhe todas as etapas dessa campanha nas mídias sociais da marca @cetaphilbrasil.

Dermatologistas dão dicas sobre o que não pode faltar no skincare

Para auxiliar os participantes neste desafio, os dermatologistas de Sabrina Sato e de Jardel Edelbran, respectivamente, Dr. Alberto Cordeiro (CRM-SP 125757) e Dra. Isabella Rezende (CRM-SP 132810), que também são Embaixadores da Galderma, compartilharam dicas essenciais e indicaram produtos para uma rotina de skincare impecável. Confira:

Limpeza: a prática diária de limpeza é fundamental para a saúde e vitalidade da pele. "Além de eliminar as impurezas e resíduos que se acumulam ao longo do dia, o uso regular de limpadores ajuda a prevenir a obstrução dos poros, contribuindo para a prevenção de imperfeições e mantendo uma aparência revitalizada", explica a médica Isabella Rezende.

"Para atender este ponto, é interessante utilizar sabonetes e loções de limpeza com formulações gentis e suaves, que removem a sujeira respeitando a barreira cutânea. Uma recomendação é optar por produtos que contenham niacinamida (vitamina B3 essencial), pantenol (pró-vitamina B5) e glicerina, ingredientes que reduzem o ressecamento da pele", completa.

Hidratação: manter a pele devidamente hidratada é crucial para preservar a barreira cutânea, proporcionando uma aparência sempre saudável. "A hidratação adequada não apenas ajuda a reter a umidade essencial para a pele, mas também melhora a elasticidade, combatendo o envelhecimento precoce e conferindo um brilho natural", afirma Dr. Alberto Cordeiro.

Desta forma, ao selecionar os produtos, é essencial considerar fórmulas que atendam às necessidades específicas. "Soluções muito boas são hidratantes que oferecem uma ação intensa e duradoura, com ativos altamente nutritivos como niacinamida e ácido hialurônico", finaliza o especialista.

Proteção: o uso regular de protetor solar é vital para prevenir danos causados pelos raios UV e UVB, que podem resultar no envelhecimento prematuro da pele e outros problemas dermatológicos. Por isso, o ideal é escolher um produto com alto fator de proteção (acima de 50 FPS). Ao fazer isso, o consumidor não apenas cuida da sua aparência, mas também investe na sua saúde a longo prazo.

Vale destacar que, antes do uso de qualquer dermocosmético, o consumidor deve consultar um dermatologista.

Referências:

*Pesquisa realizada com 200 dermatologistas © Inception | Dezembro de 2022; 3% dos profissionais entrevistados recomendam Cetaphil para hidratação corporal © Inception | Dezembro de 2022; Ref: 9 em cada 10 Dermatologistas recomendam Cetaphil

** CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SRE/ME N° 03.031531/2023 SRE/ME

PROMOÇÃO N° 2023/07571

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria dedicada ao avanço de soluções para o cuidado da pele, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado em ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro de dermatologia em rápido crescimento por meio de Estética Injetável, Skincare Dermatológico e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. O portfólio de marcas emblemáticas da Galderma inclui Restylane e Sculptra em Estética Injetável; Cetaphil, Dermotivin e Benzac em Skincare Dermatológico; além dos medicamentos prescritos para Acne e Rosácea em Dermatologia Terapêutica. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

