Acordadas novas medidas para fortalecer a parceria entre Mongólia e China

ULAANBAATAR, Mongólia, 9 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Uma série de medidas foram acordadas durante uma visita do Ministro das Relações Exteriores chinês à Mongólia, que servirão para fortalecer a parceria estratégica entre os dois países.

Durante sua visita, que começou no domingo e terminou ontem, o Ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, reuniu-se com o presidente da Mongólia, U. Khurelsukh, o primeiro-ministro, L. Oyun-Erdene, e o porta-voz do Parlamento G. Zandanshatar, entre outros.

During his visit, Chinese Foreign Minister Wang Yi met with the Prime Minister of Mongolia L.Oyun-Erdene

As seguintes medidas foram acordadas:

Acelerar a entrega do projeto da usina hidrelétrica de Erdeneburen

Intensificar a construção da ferrovia Gashuunsukhait – Gantsmod, que conecta pontos importantes da fronteira entre os dois países

Estabilizar a frequência dos serviços ferroviários diários provenientes dos portos marítimos da China para a Mongólia

para a Mongólia Aumentar o número de viagens de trem e a capacidade geral da fronteira no ponto fronteiriço de Zamyn Uud-Erlian, além da capacidade geral da fronteira

Durante as conversas, o objetivo foi dobrar o faturamento do comércio bilateral para USD 10 bilhões. As discussões também abordaram a possibilidade de um acordo para viagens mais livres entre a Mongólia e a China, com o foco objetivo especial de ajudar o setor humanitário e os cidadãos da Mongólia que estudam na China, que estão presos fora do país devido ao fechamento das fronteiras causado pela pandemia. A conexão do porto Khangi-Mandal pela ferrovia também foi discutida durante a visita.

Após uma coletiva de imprensa com o Ministro das Relações Exteriores da China, realizada na segunda-feira, o Ministro das Relações Exteriores da Mongólia, B. Battsetseg, disse:

"Os acordos firmados durante essa visita fortalecerão a relação estratégica que já existe entre nossos dois países, o que aprofundará nossa cooperação em diversos setores importantes.

"O novo apoio à intensificação da capacidade em nossos portos e o aumento da produção de energia doméstica da Mongólia oferecerão mais suporte ao desenvolvimento econômico da Mongólia, à medida que continua nossa recuperação da pandemia da COVID-19, de acordo com os objetivos estabelecidos pela Nova Política de Recuperação."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1875071/Government_of_Mongolia.jpg

FONTE Government of Mongolia

SOURCE Government of Mongolia