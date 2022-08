Neue Maßnahmen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen der Mongolei und China vereinbart

ULAANBAATAR, Mongolei, 10. August 2022 /PRNewswire/ -- Während eines Besuchs des chinesischen Außenministers in der Mongolei wurde eine Reihe von Maßnahmen vereinbart, die zur Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern beitragen sollen.

Während seines Besuchs, der am Sonntag begann und gestern zu Ende ging, traf Außenminister Wang Yi unter anderem mit dem mongolischen Präsidenten U. Khurelsukh, Premierminister L. Oyun-Erdene und Parlamentspräsident G. Zandanshatar zusammen.

Es wurden Vereinbarungen über folgende Punkte getroffen:

Beschleunigung der Realisierung des Wasserkraftwerksprojekts Erdeneburen

Intensivierung des Baus der Eisenbahnstrecke Gashuunsukhait - Gantsmod, die wichtige Grenzpunkte zwischen den beiden Ländern miteinander verbindet

Stabilisierung der Frequenz der täglichen Zugverbindungen von den chinesischen Seehäfen in die Mongolei

Erhöhung der Zahl der Zugwechsel und der Gesamtgrenzkapazität am Grenzübergang Zamyn Uud-Erlian und der Gesamtgrenzkapazität

Bei den Gesprächen wurde das Ziel einer Verdoppelung des bilateralen Handelsumsatzes auf 10 Mrd. USD festgelegt. In den Gesprächen wurde auch die Möglichkeit erörtert, einen freieren Reiseverkehr zwischen der Mongolei und China zu vereinbaren, der vor allem dem humanitären Sektor und den in China studierenden mongolischen Staatsbürgern zugute kommen soll, die aufgrund der pandemiebedingten Grenzschließungen außerhalb des Landes festsitzen. Während des Besuchs wurde auch die Anbindung des Hafens Khangi-Mandal an das Eisenbahnnetz erörtert.

Nach einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Außenminister am Montag erklärte der mongolische Außenminister B. Battsetseg:

„Die bei diesem Besuch getroffenen Vereinbarungen werden die bereits bestehenden strategischen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern stärken und unsere Zusammenarbeit in einer Reihe von wichtigen Sektoren vertiefen.

„Die neue Unterstützung für die Kapazitätserweiterung unserer Häfen und die Steigerung der mongolischen Energieproduktion wird die wirtschaftliche Entwicklung der Mongolei weiter fördern, während sich unsere Erholung von der COVID-19-Pandemie fortsetzt, was im Einklang mit den Zielen der New Recovery Policy steht

