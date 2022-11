Acquion commence à produire du collagène et de la gélatine avec le plus haut niveau de pureté et de protéines du marché

SÃO PAULO, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Andre Albuquerque, jeune entrepreneur et Forbes Under 30 avec le cas de réussite de Suplax, une industrie de suppléments et de nutraceutiques, dirige une nouvelle entreprise, Acquion Food Tech, qui commence ses activités en novembre.

L'investissement peut atteindre jusqu'à 250 millions de R$ dans les 48 prochains mois, qui seront appliqués en se concentrant sur l'augmentation progressive de la capacité de production, de nouveaux produits et de nouvelles usines dans le monde entier.

Acquion est une entreprise brésilienne qui a le projet ambitieux d'occuper une position importante parmi les leaders mondiaux dans 5 ans.

L'usine commence ses activités avec une capacité de production de 3 000 tonnes par an et devrait atteindre 15 000 tonnes par an au cours des deux premières années, avec l'objectif d'atteindre une capacité de production de 30 000 tonnes par an au cours des cinq prochaines années. Situé dans l'État de Minas Gerais, un important centre d'agrobusiness avec un accès logistique facile, où ils lanceront les marques : CPURE (collagène) et GPURE (gélatine).

Le moment est opportun : malgré la croissance agressive du marché international des aliments à base de collagène au cours des 3 dernières années, il y a encore peu de fournisseurs mondiaux et les produits disponibles sur le marché offrent une qualité inférieure à ce que le consommateur mérite.

La qualité est la proposition d'Acquion : L'entreprise fournira le premier collagène avec 98 % de protéines et 99 % de pureté : des niveaux plus élevés que ce qui est pratiqué aujourd'hui par d'autres industries. Cela n'est possible que grâce au processus de production innovant et exclusif qui a été mis au point par la Société et dont aucun autre acteur du marché ne dispose.

« Nous portons le segment à un autre niveau, en partant du principe de la qualité à un prix abordable pour le marché et le client final. Il s'agit du collagène le plus pur du marché, produit selon le processus industriel le plus efficace et le plus rationnel, avec la meilleure technologie alimentaire du secteur », a déclaré André Albuquerque.

Deux partenaires l'ont rejoint :

Rudye Santos : chimiste et cadre qui cumule plus de 20 ans dans des industries spécialisées dans le collagène et autres ingrédients alimentaires, comme le leader du marché Rousselot. Santos est connu comme le « pape du collagène » pour son expérience et ses produits développés avec des niveaux de qualité jamais vus auparavant.

Pour compléter le partenariat, Guilherme Alves, qui a été le directeur financier de Bluefit pendant 6 ans et a travaillé pour le groupe Leste, dirigera la gestion financière de l'entreprise.

