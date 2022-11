Acquion, empresa fundada pelo empresário André Albuquerque, inicia produção de colágeno e gelatina com o maior nível de pureza e proteína do mercado

Com investimentos que podem chegar a R$250 milhões e sócios experientes no mercado de alimentos e inovação, empresa quer se tornar referência mundial em 5 anos

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O jovem empresário André Albuquerque, fundador da indústria de suplementos alimentares e nutracêuticos Suplax, já foi destaque na lista Forbes Under 30 e está à frente de um novo empreendimento, a Acquion Food Tech, que inicia as atividades neste mês de novembro.

O investimento pode chegar a até R$ 250 milhões, que serão aplicados ao longo dos próximos 48 meses com foco no aumento progressivo da capacidade produtiva, novos produtos e novas plantas ao redor do mundo.

Nova fábrica de colágeno e gelatina em MG começa a produzir com nível mais alto de pureza do mundo.

A Acquion nasce 100% brasileira e tem um ambicioso plano de ocupar uma posição relevante no mercado nacional nos próximos 3 anos e estar entre os líderes mundiais em 5 anos.

A primeira planta inicia as atividades com capacidade produtiva de 3 mil toneladas/ano com projeção de chegar a 15 mil T/ano nos primeiros 2 anos, e com a meta de atingir até 30 mil toneladas/ano de capacidade produtiva em 5 anos.

A indústria está localizada no interior do Estado de Minas Gerais, em um terreno próprio com cerca de 15 mil m2 de área. A região é um polo importante para o agronegócio e possui fácil acesso logístico a inúmeros fornecedores e clientes.

Inicialmente, serão produzidos colágenos bovinos e marinhos, além de gelatinas alimentícias e farmacêuticas. Os produtos serão comercializados a partir das marcas CPURE (colágeno) e GPURE (gelatina).

O lançamento da nova empresa ocorre em um momento oportuno: apesar do crescimento agressivo do mercado nacional e internacional de alimentos naturais nos últimos 3 anos e o aumento expressivo da demanda por colágeno e gelatina, ainda há poucos fornecedores no mundo e os produtos disponíveis no mercado oferecem uma qualidade abaixo do que o consumidor merece.

É justamente na qualidade que está o diferencial da Acquion, que entregará o primeiro colágeno com 98% de proteína e 99% de pureza: níveis mais altos do que é praticado hoje pelas outras indústrias, o que só possível pelo processo produtivo inovador e exclusivo que foi desenvolvido pela empresa e que nenhum outro player do mercado possui, tornando o produto mais puro, com mais proteína e exclusivo.

"Estamos levando o segmento para outro patamar, tendo como premissa de qualidade a preço acessível para o mercado e o consumidor final. É o mais puro colágeno do mercado, produzido no processo industrial mais enxuto e eficiente com a melhor tecnologia alimentar do setor", afirma André Albuquerque.

Composição societária

André Albuquerque já foi destaque na lista Forbes Under 30 em 2021. Seu case de sucesso, a Suplax, é uma indústria "white label" de suplementos que nasceu em 2017 e se tornou, em menos de 5 anos, a maior terceirizadora de suplementos e nutracêuticos do Brasil.

A Suplax produz mais de 100 marcas, incluindo grandes farmacêuticas do mercado. Com foco em suplementos, vitaminas e alimentos saudáveis, o negócio se desenvolveu a partir de uma estrutura capaz de atender aos padrões mais rigorosos de qualidade. Assim, foi possível suprir a necessidade daqueles que desejam empreender mas não querem montar uma indústria ou realizar uma expansão de fábrica.

Na Acquion, André conta com a expertise de dois sócios:

- Rudye Santos: químico e executivo que acumula mais de 20 anos em indústrias especializadas na produção de colágeno, gelatina e outros ingredientes alimentícios, como a líder de mercado Rousselot. Ele é conhecido no mercado como o ''Papa do Colágeno'' pela sua experiência e produtos desenvolvidos com níveis de qualidade jamais vistos.

- Completando o tripé da sociedade, Guilherme Alves, que foi CFO da Bluefit por 6 anos pelo fundo Leste, tendo trabalhado anteriormente no BTG Pactual, irá comandar a gestão financeira da companhia.

