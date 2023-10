Acquisition de MedAlliance par Cordis pour un montant maximal de 1,135 milliard de dollars

GENÈVE, Suisse, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- MedAlliance, une société de technologie médicale basée en Suisse, a été acquise par Cordis pour un investissement de 35 millions de dollars en 2022 et un paiement initial de 200 millions de dollars en 2023, ainsi que des étapes réglementaires pouvant atteindre 125 millions de dollars et des étapes commerciales pouvant atteindre 775 millions de dollars jusqu'en 2029, pour un montant total pouvant atteindre 1,135 milliard de dollars.

Cordis est un leader mondial du développement et de la fabrication de technologies cardiovasculaires et endovasculaires interventionnelles. SELUTION SLR™ (pour « Sustained Limus Release », en français « Libération soutenue de limus »), le programme innovant et révolutionnaire de ballon à élution médicamenteuse (DEB) au sirolimus de MedAlliance, a engendré une famille de produits phare qui complète le portefeuille de produits existants de Cordis ainsi que leur expertise en matière de vente, de marketing et de distribution. Les clients de Cordis bénéficieront du vaste programme d'études cliniques et du plan de publication mis en œuvre par MedAlliance pour renforcer l'héritage de Cordis en matière de mise à disposition de produits innovants pour les patients.

« L'acquisition de Cordis permettra d'accélérer l'accès à cette technologie révolutionnaire pour les patients du monde entier souffrant de maladies coronariennes et périphériques », a expliqué Jeffrey B. Jump, fondateur, président et directeur général de MedAlliance. « Je tiens à remercier toute notre équipe chez MedAlliance, y compris les médecins, les distributeurs et les patients cliniques qui ont réussi à perturber les marchés coronaires et périphériques afin de fournir une technologie novatrice, sûre et efficace. L'arsenal de données cliniques SELUTION SLR DEB est conçu pour changer la pratique médicale et améliorer les résultats pour les patients. »

« Il y a près de 20 ans, Cordis a introduit CYPHER®, le premier stent à élution de médicament, transformant le traitement cardiovasculaire des patients du monde entier », a déclaré Shar Matin, PDG de Cordis. « En tant que société nouvellement indépendante, nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre héritage d'innovation et de perturbation du marché avec MedAlliance et le premier ballon à élution médicamenteuse au sirolimus avec micro-réservoir, SELUTION SLR. »

« Nous sommes ravis de vous faire part des résultats positifs obtenus à ce jour grâce aux résultats cliniques impressionnants des patients traités par SELUTION SLR au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique du Sud. Nous dirigeons maintenant nos efforts vers la reproduction de ces résultats aux États-Unis. Cette technologie a la possibilité de changer le paradigme de traitement des patients souffrant de maladies cardiovasculaires et vasculaires périphériques », a commenté George Adams, chercheur principal de l'étude IDE américaine SELUTION4SFA et directeur de la recherche cardiovasculaire et vasculaire périphérique pour Rex Hospital Inc. à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

SELUTION SLR a reçu le marquage CE pour le traitement des maladies artérielles périphériques en février 2020 et pour le traitement des maladies coronariennes en mai 2020. MedAlliance a été la première société de ballonnets à élution médicamenteuse à recevoir la désignation de découverte révolutionnaire par la FDA. En plus des indications pour la BTK et l'artère fémorale superficielle (SFA) pour lesquelles la société a reçu l'approbation IDE de la FDA en mai et août 2022, MedAlliance a reçu l'approbation IDE pour la resténose coronaire intrastent (ISR) en octobre 2022 et celle pour les lésions coronaires de novo en janvier 2023.

Suite à l'obtention du statut IDE, trois études de la FDA impliquant SELUTION SLR sont actuellement en cours de recrutement avec une quatrième, portant sur des patients atteints de maladie artérielle coronarienne de novo, qui devrait débuter dans les prochaines semaines. Cette dernière viendra compléter l'expérience considérable acquise avec l'essai révolutionnaire SELUTION DeNovo en Europe, qui a maintenant recruté plus de 1 700 patients, soit la moitié de son objectif de 3 326 patients. SELUTION DeNovo compare la stratégie de traitement à l'aide de SELUTION SLR à tout stent à élution médicamenteuse [DES] [identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04859985]. Cette étude est conçue pour changer la pratique médicale, car la majorité des lésions coronaires de novo sont actuellement traitées à l'aide d'un stent métallique permanent.

La technologie DEB unique de MedAlliance fait appel à des micro-réservoirs fabriqués à partir d'un polymère biodégradable mélangé au sirolimus, un médicament anti-resténose, appliqué comme revêtement à la surface d'un ballonnet d'angioplastie. Ces micro-réservoirs assurent une libération contrôlée et prolongée du médicament pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours. La technologie propriétaire CAT™ (« Cell Adherent Technology », en français « technologie d'adhérence cellulaire ») de MedAlliance permet aux micro-réservoirs d'être enduits sur les ballonnets et transférés efficacement pour adhérer à la lumière du vaisseau lorsqu'ils sont délivrés via l'expansion du ballonnet.

SELUTION SLR est vendu en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et dans les Amériques (hors USA) ainsi que dans la plupart des autres pays où le marquage CE est reconnu. Plus de 40 000 unités ont été utilisées pour traiter les patients dans la pratique clinique courante ou dans le cadre d'essais cliniques réalisés auprès de patients atteints de maladie coronarienne.

