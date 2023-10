MedAlliance é adquirida pela Cordis por até 1,135 USD bilhões

GENEBRA, Suíça, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A empresa suíça de tecnologia médica MedAlliance foi adquirida pela Cordis por um investimento de US$35 milhões em 2022 e um pagamento de fechamento antecipado em 2023 de US$200 milhões, juntamente com marcos regulatórios de até US$125 milhões e marcos comerciais de até US$775 milhões até 2029, para uma consideração total de até $1,135 bilhões.

A Cordis é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologias cardiovasculares e endovasculares intervencionistas. O inovador e revolucionário programa de balão farmacológico eluidor de sirolimus (DEB) da MedAlliance, SELUTION SLR™ (Sustained Limus Release), disponibilizou uma família de produtos essenciais que complementa o portfólio de produtos da Cordis, além de sua experiência em vendas, marketing e distribuição. Os clientes da Cordis se beneficiarão do extenso programa de estudo clínico e dos planos de publicação executados pela MedAlliance para promover a herança da Cordis em levar produtos inovadores aos pacientes.

"A aquisição da Cordis irá acelerar o acesso a essa tecnologia inovadora para pacientes em todo o mundo que sofrem de doenças coronárias e periféricas", afirmou Jeffrey B. Jump, Fundador, Presidente e CEO da MedAlliance. "Quero agradecer a toda a nossa equipe da MedAlliance, incluindo médicos, distribuidores e pacientes clínicos, que tiveram sucesso em revolucionar os mercados coronarianos e periféricos para fornecer uma nova tecnologia segura e eficaz. O arsenal de dados clínicos da SELUTION SLR DEB foi projetado para mudar a prática médica e melhorar os resultados dos pacientes".

"Há quase vinte anos, a Cordis apresentou o CYPHER®, o primeiro stent eluidor de fármacos que transforma o tratamento cardiovascular para pacientes em todo o mundo", disse Shar Matin, CEO da Cordis. "Como uma empresa recém-independente, estamos mais do que orgulhosos de promover nosso legado de inovação e disrupção de mercado com a MedAlliance e o primeiro balão eluidor de fármacos da MicroReservoir sirolimus, o SELUTION SLR".

"Estamos entusiasmados em informar os dados positivos do SELUTION SLR até o momento, com experiência em primeira mão dos impressionantes resultados clínicos de pacientes tratados com o SELUTION SLR no Japão, Índia, Europa e América do Sul. Agora estamos liderando o esforço para repetir esses resultados nos Estados Unidos. Essa tecnologia tem a distinta oportunidade de mudar o paradigma de tratamento para pacientes que sofrem de doenças cardiovasculares e vasculares periféricas", comentou George Adams, membro do comitê Diretor de estudos tanto da US SELUTION4SFA e SELUTION4BTK IDE; diretor de Pesquisa Vascular Periférica e Cardiovascular no Hospital Rex Inc., Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos.

O SELUÇÃO SLR recebeu a aprovação da CE Mark Approval para o tratamento de doença arterial periférica em Fevereiro de 2020 e para o tratamento de doença arterial coronariana em Maio de 2020. A MedAlliance foi a primeira empresa de tecnologia de balões farmacológicos a receber o status de Breakthrough Designation da FDA. Além das indicações de BTK e artéria femoral superficial (AFS) para as quais a empresa recebeu aprovação da FDA IDE em Maio e Agosto de 2022 respectivamente, a MedAlliance recebeu a aprovação da IDE para a reestenose intra-stent coronária (ISR) em Outubro de 2022 e para lesões nas artérias coronárias de novo em Janeiro de 2023.

Após a obtenção do Status de IDE, três estudos da FDA envolvendo o SELUTION SLR estão atualmente inscritos com um quarto, envolvendo pacientes com doença arterial coronária de novo, planejados para começar nas próximas semanas. Este último complementará a experiência substancial obtida com o inovador estudo SELUTION DeNovo na Europa, que já inscreveu mais de 1.700 pacientes, na metade do caminho para um total de 3.326 pacientes planejados. SELUTION DeNovo compara a estratégia de tratamento usando o SELUTION SLR contra qualquer stent farmacológico limus [DES] Identificador no [ClinicalTrials.gov: NCT04859985]. Este estudo foi desenvolvido para mudar a prática médica, uma vez que a maioria das lesões coronárias de novo são atualmente tratadas com um stent metálico permanente.

A exclusiva tecnologia DEB da MedAlliance envolve MicroReservoirs, que contêm uma mistura de polímero biodegradável com o medicamento anti-restenótico sirolimus aplicado como revestimento na superfície de um balão de angioplastia. Esses micro reservatórios fazem a liberação controlada e sustentada do medicamento por até 90 dias. A tecnologia proprietária CAT™ (Cell Adherent Technology) da MedAlliance permite que os MicroReservoirs sejam revestidos nos balões e transferidos de forma eficiente para aderir ao lúmen do vaso quando entregues por meio da expansão do balão.

O SELUTION SLR está comercialmente disponível na Europa, na Ásia, no Oriente Médio e nas Américas (fora dos EUA), bem como na maioria dos países onde a CE Mark é reconhecida. Mais de 40.000 unidades foram utilizadas para tratamentos de pacientes em práticas clínicas de rotina ou como parte de estudos clínicos coronarianos.

A Cordis é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de tecnologias de intervenção cardiovascular com mais de 60 anos de pioneirismo em terapias inovadoras para o tratamento de milhões de pacientes. Com uma reputação de competência clínica, treinamento e serviço, a Cordis possui um legado de inovação em produtos cardiovasculares de alta qualidade e minimamente invasivos, construindo uma sólida presença global com operações em mais de 70 países em todo o mundo.

