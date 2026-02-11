- ACROBiosystems impulsa la innovación en JPM Spotlight de bioSeedin, apoyando estratégicamente la creación de alianzas globales

SAN FRANCISCO, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 11 de enero, antes de J.P. Morgan 2026, se celebró en San Francisco la Cumbre de Colaboración Invernal para la Innovación BIOSeedin. ACROBiosystems, socio estratégico clave, se unió a diversas empresas para participar.

Centrada en la "Coincidencia Global de Activos Innovadores", la cumbre reunió a multinacionales farmacéuticas, inversores y empresas biotecnológicas para explorar oportunidades de licencia y estrategias de globalización. Más de 500 delegados debatieron animadamente para impulsar una amplia colaboración, con el evento patrocinado por Lilly, Roche y Fangda Partners.

En el contexto de "capital + colaboración" en la innovación médica global, ACROBiosystems mantuvo su propuesta de marca "Conectando el mundo, su socio desde el descubrimiento hasta la clínica" para conectar recursos, facilitar las colaboraciones e impulsar la innovación global. En consonancia con esta visión, ofrece calidad fiable y un servicio atento.

ACROBiosystems organizó una sala de networking para conversaciones a fondo con pioneros globales de la industria farmacéutica y biotecnológica. Los debates se centraron en la expansión global de fármacos desarrollados localmente, abarcando la entrada y salida de licencias, el desarrollo clínico y el acceso al mercado para una eficiente alineación de recursos.

Enfoque de la industria: Estrategias globales e innovaciones locales

Sesión de oncología:

Los panelistas destacaron las fortalezas únicas de China en velocidad clínica, iteración de plataformas y estrategia de cartera, pronosticando innovaciones competitivas a nivel mundial en ADC, TCE y terapia celular/génica en los próximos años.

Sesión cardio-renal-metabólica:

Los expertos hicieron hincapié en la reducción de riesgos en los ensayos clínicos, afirmando que las pequeñas empresas biotecnológicas son impulsoras fundamentales de la innovación, mientras que las multinacionales aprovechan su ventaja en el mercado cardiovascular.

Sesión autoinmune:

Los debates se centraron en el diseño del objetivo de FIC, con perspectivas sobre estructuras de acuerdos más inteligentes, estratificación regional y coordinación global para acelerar la generación de valor.

Líderes sénior pertenecientes a grupos farmacéuticos, de inversión y biotecnológicos globales moderaron y participaron en las sesiones, incluyendo a Pfizer, Roche, AbbVie, Daiichi-Sankyo, Takeda, bioSeedin, Bayer, Hengrui Pharma, RA Capital Management, Pacific Bridge NY, Hansoh Pharma, GSK, Boehringer Ingelheim, PIVOTAL BIOVENTURE PARTNERS y Fangda Partners.

Adagene, EpimAb Biotherapeutics, Excalipoint Therapeutics, Convalife Pharmaceuticals, Innovative Cellular Therapeutics, Huaota Biopharmaceutical, Leads Biolabs, Youcare Pharmaceutical, Sciwind Biosciences, HighTide Therapeutics, Sirius Therapeutics, Alphamab, ImmuneOnco Biopharmaceuticals, Genrix Biopharmaceutical, Mabwell Bioscience, VelaVigo Bio y Degron Therapeutics presentaron sus líneas de desarrollo de anticuerpos, biespecíficos, TCE, ADC, adhesivos moleculares y el campo neurometabólico.

Acerca del Grupo ACROBiosystems

El Grupo ACROBiosystems (fundado en 2010 y cotizado en bolsa en 2021) aspira a ser un pilar fundamental de la industria biofarmacéutica global mediante productos y modelos innovadores. Con presencia en 16 ciudades del mundo, mantiene alianzas a largo plazo con importantes empresas farmacéuticas e instituciones académicas, y cuenta con filiales como ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital y ACRODiagnostics.

Su cartera de productos abarca proteínas recombinantes, kits, anticuerpos y servicios, respaldados por un estricto sistema de control de calidad desde la I+D hasta las aplicaciones de producción comercial.

Mediante el desarrollo continuo de nuevas tecnologías y productos, el Grupo ACROBiosystems genera valor para la industria farmacéutica global y empodera a sus socios, dedicados a acelerar el desarrollo de fármacos y a impulsar la salud global.