ACROBiosystems stimule l'innovation au cours du JPM Spotlight de bioSeedin, en soutenant stratégiquement l'établissement de partenariats mondiaux

SAN FRANCISCO, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 11 janvier, en amont de la réunion de J.P. Morgan 2026, le BIOSeedin Winter Innovation Partnering Summit s'est déroulé à San Francisco. ACROBiosystems, un partenaire stratégique clé, s'est associé à plusieurs entreprises pour participer.

Axé sur « l'adéquation mondiale des actifs innovants », le sommet a rassemblé des multinationales pharmaceutiques, des investisseurs et des entreprises de biotechnologie afin d'explorer les possibilités d'octroi de licences et les stratégies de mondialisation. Plus de 500 délégués ont échangé de manière approfondie pour stimuler une collaboration étendue, l'événement étant sponsorisé par Lilly, Roche et Fangda Partners.

Sur le thème de « capital + collaboration » dans l'innovation médicale mondiale, ACROBiosystems a maintenu sa proposition de marque « Connecter le monde, votre partenaire de la découverte à la clinique » afin de relier les ressources, faciliter les partenariats et encourager l'innovation à l'échelle mondiale. Conformément à cette vision, la société offre une qualité fiable et un service attentionné.

ACROBiosystems a mis en place un espace de réseautage pour des discussions approfondies avec des pionniers mondiaux de la pharmacie et de la biotechnologie. Les discussions ont concerné l'expansion mondiale des médicaments développés localement, couvrant l'octroi de licences, le développement clinique et l'accès au marché pour un alignement efficace des ressources.

Pleins feux sur l'industrie : stratégies mondiales et innovations locales

Session sur l'oncologie :

Les panélistes ont souligné les atouts uniques de la Chine en matière de rapidité clinique, d'itération des plates-formes et de stratégie de portefeuille, prédisant des conjugués anticorps-médicament (CAM), des engageurs de cellules T (TCE) et des innovations en matière de thérapie cellulaire/génique compétitifs à l'échelle mondiale dans les années à venir.

Session cardio-rénale-métabolique :

Les experts ont insisté sur la réduction des risques liés aux essais cliniques, affirmant que les petites entreprises de biotechnologie sont les principaux moteurs de l'innovation, tandis que les multinationales tirent parti de leur avantage sur le marché cardiovasculaire.

Session sur l'auto-immunité :

Les discussions se sont concentrées sur l'agencement des cibles FIC, avec des analyses sur des structures d'opérations plus intelligentes, la stratification régionale et la coordination mondiale pour accélérer la création de valeur.

Des dirigeants de groupes pharmaceutiques, d'investissement et de biotechnologie internationaux ont animé les sessions ou y ont participé, notamment Pfizer, Roche, AbbVie, Daiichi-Sankyo, Takeda, bioSeedin, Bayer, Hengrui Pharma, RA Capital Management, Pacific Bridge NY, Hansoh Pharma, GSK, Boehringer Ingelheim, PIVOTAL BIOVENTURE PARTNERS et Fangda Partners.

Adagene, EpimAb Biotherapeutics, Excalipoint Therapeutics, Convalife Pharmaceuticals, Innovative Cellular Therapeutics, Huaota Biopharmaceutical, Leads Biolabs, Youcare Pharmaceutical, Sciwind Biosciences, HighTide Therapeutics, Sirius Therapeutics, Alphamab, ImmuneOnco Biopharmaceuticals, Genrix Biopharmaceutical, Mabwell Bioscience, VelaVigo Bio et Degron Therapeutics ont présenté des dossiers sur les anticorps, les bispécifiques, les TCE, les CAM, les colles moléculaires et le domaine neuro-métabolique.

À propos du groupe ACROBiosystems

Le groupe ACROBiosystems (fondé en 2010, coté en 2021) a pour mission d'être une pierre angulaire de l'industrie biopharmaceutique mondiale grâce à des produits et des modèles innovants. Présente dans 16 villes mondiales, la société maintient des partenariats à long terme avec des entreprises pharmaceutiques et des instituts universitaires de premier plan, avec des filiales telles que ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital et ACRODiagnostics.

Son portefeuille de produits comprend des protéines recombinantes, des kits, des anticorps et des services, soutenus par un système strict de contrôle de la qualité pour les applications de recherche et développement jusqu'à la production commerciale.

Grâce au développement continu de nouvelles technologies et de nouveaux produits, le groupe ACROBiosystems crée de la valeur pour l'industrie pharmaceutique mondiale et donne des moyens à ses partenaires, qui se consacrent à l'accélération du développement des médicaments et à l'amélioration de la santé mondiale.