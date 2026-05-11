ACROBiosystems lanza una actualización de su solución de licencias globales para las líneas celulares HEK293

- ACROBiosystems lanza una actualización de su solución de licencias globales para las líneas celulares funcionales HEK293, simplificando el cumplimiento normativo para acelerar la I+D biofarmacéutica

BASILEA, Suiza, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- ACROBiosystems anunció una importante actualización de su solución de licencias globales para líneas celulares funcionales HEK293. Centrada en el valor para el cliente y en impulsar la innovación biofarmacéutica global, la actualización simplifica los flujos de trabajo de cumplimiento para respaldar el descubrimiento y desarrollo eficiente de fármacos.

Como herramientas esenciales para la I+D de fármacos innovadores, las líneas celulares funcionales requieren una autorización de uso clara y accesible para garantizar el buen desarrollo de los proyectos. La política actualizada amplía el alcance autorizado y elimina los pasos de revisión redundantes. En todos los mercados globales, establece un marco unificado y conforme a la normativa: los clientes pueden utilizar las líneas celulares funcionales HEK293 para investigación interna, descubrimiento de fármacos, desarrollo de ensayos, pruebas de garantía de calidad y análisis de liberación de lotes sin licencias ni costes adicionales, cumpliendo plenamente con las normas contractuales y de propiedad intelectual para centrarse en la I+D principal. Esta política se aplica a todos los mercados globales (excepto la región de la Gran China), lo que permite un acceso fluido y eficiente a los productos de líneas celulares funcionales HEK293 para actividades de investigación y desarrollo.

Para facilitar la adaptación de sus clientes globales, ACROBiosystems ofrece asistencia localizada a través de equipos profesionales en Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. Expertos regionales brindan interpretación oportuna de políticas, consultoría de cumplimiento optimizada y asistencia técnica profesional, lo que permite una investigación eficiente y que cumple con todas las normativas en líneas celulares funcionales HEK293.

Esta actualización clarifica los términos de uso permitido, optimiza la gestión del cumplimiento y reduce los costos operativos para los desarrolladores de fármacos en todo el mundo. Crea un marco más transparente y flexible que respalda las aplicaciones estandarizadas y escalables de la línea celular funcional HEK293 en diversos escenarios de I+D. ACROBiosystems seguirá optimizando los sistemas globales de gobernanza y licenciamiento de la propiedad intelectual, ofreciendo soluciones de líneas celulares funcionales reguladas y fáciles de usar para expandir la investigación preclínica y traslacional y acelerar el desarrollo de fármacos de alta calidad a nivel mundial.

Fundada en 2010 y cotizada en bolsa desde 2021, ACROBiosystems Group es una empresa de biotecnología que aspira a ser un pilar fundamental de las industrias biofarmacéutica y sanitaria a nivel mundial, ofreciendo productos y modelos de negocio innovadores. La compañía tiene presencia global con oficinas, centros de I+D y bases de producción en más de 15 ciudades de Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y Alemania. Con sólidas alianzas estratégicas con empresas farmacéuticas de primer nivel, la compañía cuenta con varias filiales, como ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital y ACRODiagnostics. Sus principales productos y servicios —que incluyen proteínas recombinantes, kits y anticuerpos— abarcan todo el ciclo de vida del desarrollo de fármacos bajo un riguroso sistema de control de calidad. Mediante el continuo avance tecnológico, ACROBiosystems Group se dedica a acelerar el desarrollo de fármacos y a contribuir a la salud global.