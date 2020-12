ACT | The App Association reageert op de Digital Markets Act en de Digital Services Act van de Europese Commissie

BRUSSEL, 16 december 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft de Europese Commissie (EC) haar Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA) uitgebracht, die de toekomst van de digitale soevereiniteit in de Europese Unie (EU) moeten sturen door onderwerpen als inhoudregulering, concurrentie en marktpraktijken aan te pakken. In beide voorstellen worden verschillende hervormingen geschetst die de marktmacht van de mondiale technologiegiganten en de vermeende schade die in verband gebracht wordt met platformen (zoals sociale-media-, zoek- of handelsplatformen) moeten aanpakken. Samen kunnen de voorstellen zeker een impact hebben op de markten waarop de leden van de App Association met elkaar concurreren.

"We waarderen de bezorgdheid van de EC voor Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die concurreren met grotere wereldspelers", zegt Mike Sax, voorzitter en oprichter van ACT | The App Association. "Het DMA-voorstel zal echter alleen het speelveld voor poortwachters gelijk maken, maar niet voor kleine bedrijven. App-makers zullen te kampen krijgen met de rimpeleffecten die deze wetten zullen hebben op het hele ecosysteem, waardoor het moeilijker wordt om de consument te bereiken en te concurreren met grote merken"

Enkele van de aanbevelingen in de DMA die een negatieve impact kunnen hebben op de leden van The App Association zijn:

De combinatie van 'ex ante' -regels en de tool voor marktonderzoek zou de bestaande bepalingen van het EU-mededingingsrecht kunnen verveelvuldigen. De app-economie bloeit en helpt duizenden bedrijven in de EU om succes te boeken, zelfs tijdens een pandemie. De toezegging van de Commissie om de concurrentie in stand te houden is prijzenswaardig, maar reageren op potentiële problemen zonder bewijs van daadwerkelijke schade is de verkeerde aanpak.

Het opstellen van een lijst van verboden praktijken (zwarte lijst) en verplichtingen (witte lijst) voor grote onlineplatformen is verontrustend. De witte, grijze en zwarte lijsten hebben maar betrekking op een momentopname van de huidige economie. Ze zullen over een paar maanden verouderd zijn. Zo zou het forceren van meerdere appstores op apparaten de markt alleen maar versnipperen en de kosten verhogen, vooral voor kleinere app-makers met beperkte middelen. Wij geven de voorkeur aan een model zoals de kernbeginselen van de Richtlijn inzake elektronische handel, waarin wordt gedefinieerd wat echt belangrijk is en wat als richtsnoer moet dienen voor het toekomstige mededingingsbeleid.

In plaats van een 'ex ante'-benadering te kiezen die probeert te anticiperen op problemen, meent de App Association dat de beste manier om de concurrentie te vrijwaren is om voortdurend te zoeken naar bewijs van werkelijke schade en mechanismen in te stellen die dit kunnen aanpakken met snelle oplossingen.

Wat de DSA betreft, juicht de App Association het voorstel van de EG toe, en een aantal van de voorgestelde corrigerende maatregelen zullen kmo's in de app-economie ten goede komen, zoals:

Uitbreiding van de eenheidsmarkt voor digitale diensten en verduidelijking van de verantwoordelijkheden van onlinebemiddelaars.

Handhaving van de kernbeginselen van de Richtlijn inzake elektronische handel, zoals beperkte aansprakelijkheid, verbod op algemene controle en land van herkomst. De kernbeginselen van de Richtlijn inzake elektronische handel hebben de opmerkelijke groei van de Europese digitale diensten mogelijk gemaakt en sluiten vandaag nog altijd aan bij het beoogde doel.

Terwijl dit voorstel het wetgevingsproces doorloopt, moedigen we beleidsmakers aan om ervoor te zorgen dat de nieuwe verplichtingen onbedoelde gevolgen die kleinere bedrijven zouden benadelen, tot een minimum beperken.

"We kijken ernaar uit om samen te werken met de wetgevers te werken om een flexibel, adaptief en proportioneel kader te scheppen dat geschikt is voor de nieuwe uitdagingen van de digitale wereld", aldus Sax. "We moeten absoluut nieuwe mogelijkheden blijven creëren voor Europese app-ontwikkelaars en andere digitale kmo's"

Over de App Association: ACT | The App Association vertegenwoordigt meer dan 5.000 app-makers en 'connected device'-bedrijven in de mobiele economie. De leden van de organisatie maken gebruik van de connectiviteit van slimme apparaten om innovatieve oplossingen te creëren die ons leven beter maken. ACT | The App Association is de belangrijkste hulpbron van de sector met betrekking tot marktstrategie, gereguleerde sectoren, privacy en veiligheid.

