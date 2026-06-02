Activate amplía su presencia en los Países Nórdicos con su primera ubicación en Dinamarca

News provided by

Activate

Jun 02, 2026, 00:42 ET

WINNIPEG, MB, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Activate se expande en Europa con la apertura hoy de su primera sede en Dinamarca, en Copenhague. Este local representa la cuarta ubicación de Activate en la región nórdica y consolida su colaboración con Realinvest, una destacada empresa escandinava de bienes inmuebles e inversiones.

"Creamos Activate para unir a las personas a través de juegos en vivo donde la habilidad, la inteligencia y el trabajo en equipo son clave para el éxito", afirmó Adam Schmidt, cofundador y consejero delegado de Activate Games. "La expansión a Dinamarca permite que Activate llegue a más jugadores nórdicos, mientras continuamos fortaleciendo la comunidad Activate en toda Europa. Estamos ansiosos por que los jugadores de Copenhague disfruten de Activate".

La región nórdica se ha convertido rápidamente en uno de los mercados internacionales de mayor crecimiento para Activate. Ubicado en el centro comercial Fields, el espacio de Copenhague cuenta con nueve salas de juego inmersivas con más de 800 desafíos interactivos. La apertura en Copenhague se suma a los lanzamientos previos de la alianza con Realinvest en Finlandia, Noruega y Suecia.

"Estamos sumamente satisfechos con la acogida que hemos tenido en los países nórdicos", declaró Håvard Olstad, consejero delegado de Activate Games Scandinavia. "Hasta ahora, todas las inauguraciones han agotado las entradas y los comentarios de nuestros visitantes han sido simplemente increíbles".

Fundada en Winnipeg, Canadá, en 2019, Activate ha redefinido el entretenimiento al fusionar la actividad física con juegos inmersivos. Activate utiliza tecnología portátil para registrar el progreso de cada jugador, permitiéndoles subir de nivel, desbloquear logros, obtener recompensas y competir a nivel mundial.

Actualmente, Activate cuenta con más de 75 centros en todo el mundo y tiene previsto abrir 30 más en 2026. Esto incluye la continua expansión en los Países Nórdicos con Realinvest, con nuevas sedes planificadas en Estocolmo (Suecia) y Bergen (Noruega).

Para reservar una visita u obtener más información, visite playactivate.dk (Dinamarca) o sigue a @activategames en Instagram y TikTok.

ACERCA DE ACTIVATE

Los juegos te esperan. Detrás de cada puerta, necesitarás tus reflejos, tu ingenio y a tus amigos para superarlos. Juega contra la sala o contra tus amigos: es fácil jugar, pero difícil ganar. Bienvenido a Activate. Con sede en Winnipeg, Canadá, Activate es la experiencia de entretenimiento de más rápido crecimiento en Norteamérica, con más de 75 ubicaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia, Finlandia, Malasia, México, Noruega, Suecia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

Visite Activate y síganos en redes sociales:

Facebook: @activategames

Instagram: @activategames

TikTok: @activategames

LinkedIn: @activategames

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2656538/ACTIVATE_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

ACTIVATE ERWEITERT SEINE PRÄSENZ IN SKANDINAVIEN MIT DEM ERSTEN STANDORT IN DÄNEMARK

ACTIVATE ERWEITERT SEINE PRÄSENZ IN SKANDINAVIEN MIT DEM ERSTEN STANDORT IN DÄNEMARK

Activate expandiert in Europa und eröffnet heute seinen ersten Standort in Dänemark in Kopenhagen. Der Standort ist der vierte von Activate in der...
ACTIVATE RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LES PAYS NORDIQUES AVEC UN PREMIER SITE AU DANEMARK

ACTIVATE RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LES PAYS NORDIQUES AVEC UN PREMIER SITE AU DANEMARK

Activate se développe en Europe avec l'ouverture de son premier site au Danemark aujourd'hui à Copenhague. Cette ouverture marque la quatrième...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Real Estate

Real Estate

Entertainment

Entertainment

Electronic Gaming

Electronic Gaming

News Releases in Similar Topics