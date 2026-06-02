ACTIVATE RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LES PAYS NORDIQUES AVEC UN PREMIER SITE AU DANEMARK

WINNIPEG, Manitoba, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Activate se développe en Europe avec l'ouverture de son premier site au Danemark aujourd'hui à Copenhague. Cette ouverture marque la quatrième implantation d'Activate dans la région nordique et poursuit son partenariat avec Realinvest, une société scandinave de premier plan dans le domaine de l'immobilier et de l'investissement.

« Nous avons créé Activate pour rassembler les gens grâce à des jeux d'action où l'habileté, l'intelligence et le travail d'équipe sont la clef de la réussite », déclare Adam Schmidt, cofondateur et CEO d'Activate Games. « L'expansion au Danemark permet à Activate d'être accessible à davantage de joueurs nordiques, alors que nous continuons à développer la communauté Activate à travers l'Europe. Nous avons hâte que les joueurs de Copenhague découvrent Activate ».

La région nordique est rapidement devenue l'un des marchés internationaux à la croissance la plus rapide pour Activate. Situé dans le centre commercial Field's, le site de Copenhague comprend neuf salles de jeu immersives avec plus de 800 défis interactifs. L'ouverture de Copenhague fait suite aux lancements précédents nés du partenariat avec Realinvest en Finlande, en Norvège et en Suède.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l'accueil qui nous a été réservé dans les pays nordiques », déclare Håvard Olstad, CEO d'Activate Games Scandinavia. « Jusqu'à présent, tous les weekends d'ouverture se sont déroulés à guichets fermés et les réactions des joueurs ont été tout simplement extraordinaires. »

Créé à Winnipeg, au Canada, en 2019, Activate redéfinit le divertissement en fusionnant l'activité physique et le jeu immersif. Activate utilise une technologie portable pour suivre les progrès individuels des joueurs, ce qui leur permet de monter en niveau, de débloquer des défis, de gagner des récompenses et de participer à des compétitions mondiales.

Aujourd'hui, Activate exploite plus de 75 sites dans le monde entier et est en bonne voie pour ouvrir 30 sites supplémentaires en 2026. Cette dynamique inclut la poursuite de l'expansion nordique avec Realinvest, avec des implantations supplémentaires prévues à Stockholm, en Suède, et à Bergen, en Norvège.

Pour réserver une visite et pour en savoir plus, rendez-vous sur playactivate.dk (Danemark) ou suivez @activategames sur Instagram et TikTok.

À PROPOS D'ACTIVATE

Les jeux vous attendent. Derrière chaque porte, vous aurez besoin de vos réflexes, de votre intelligence et de vos amis pour ressortir vainqueurs. Que vous jouiez contre la salle ou contre une autre équipe, le chemin de la victoire sera toujours semé d'embûches. Bienvenue chez Activate. Basé à Winnipeg, au Canada, Activate est l'expérience de divertissement qui connaît la plus forte croissance en Amérique du Nord, avec plus de 75 sites au Canada, aux États-Unis, en France, en Finlande, en Malaisie, au Mexique, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et dans les Émirats arabes unis.

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