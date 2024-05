ACTO BRINGT TALKTRX™ AUF DEN MARKT, UM DIE GESPRÄCHE ZWISCHEN PHARMAREFERENTEN UND VERTRETERN DES GESUNDHEITSWESENS ZU VERBESSERN

Es wurde heute auf dem Veeva Commercial Summit 2024 vorgestellt, einer der größten Zusammenkünfte von

Fachleuten aus dem kommerziellen und medizinischen Bereich der Biowissenschaften

BOSTON, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- ACTO gab heute die Verfügbarkeit von TalkTRx™ bekannt, dem ersten Produkt, das Repräsentanten Zugang zu Marketing-Assets mit eingeblendetem Kontext bietet, so dass sie Gesundheitsdienstleistern (HCPs) präzise und auf persönlichere Weise präsentieren können. TalkTRx von ACTO wurde als Teil der KI-gestützten Intelligent Field Excellence (IFE)-Plattform des Unternehmens entwickelt, die speziell für die Biowissenschaften entwickelt wurde, um Außendienstmitarbeitern zu helfen, die persönliche Ansprache von Patienten zu verbessern.

ACTO TalkTRx, das in Veeva Vault PromoMats integriert ist, bietet Zugriff auf aktuelle und genehmigte Inhalte, die in Vault gespeichert sind, während gleichzeitig wichtige Gesprächspunkte und Best-Practice-Tipps für Vertreter, die das Asset in HCP-Interaktionen verwenden, eingeblendet werden. Die Integration ist ab sofort verfügbar und wird von ACTO entwickelt und bereitgestellt.

„Unsere Außendienstmitarbeiter nutzen die ACTO-Plattform regelmäßig zur Auffrischung der Marken- und klinischen Botschaften in Vorbereitung auf Meetings mit Vertretern des Gesundheitswesens", so Tyrone Hollie, Director of Learning Technology & Field Onboarding, Training Curriculum & Development bei Ipsen. „Die Repräsentanten werden zwar für neue Marketinginhalte geschult, aber es fällt ihnen schwer, sich im entscheidenden Moment an die Gesprächsthemen zu erinnern. Mit TalkTRx können die Mitarbeiter das genehmigte Asset aus Vault PromoMats auf ACTO abrufen und die wichtigsten Punkte der Botschaft in wenigen Minuten überprüfen. Dadurch wird nicht nur die Richtigkeit der Botschaft sichergestellt, sondern auch die Nutzung der Ressourcen gefördert, was zu einer besseren Einbindung der Ärzte führt."

Als Veeva Silver Certified Product Partner verfügt ACTO bereits über eine zertifizierte Integration mit Veeva CRM. Mit dem neuen TalkTRx-Produkt und der Veeva Vault-Integration wird ACTO in der Lage sein, Inhalte und Informationen mit Vault CRM, Vault PromoMats und Vault MedComms zu synchronisieren und so den Wert für gemeinsame Kunden zu erhöhen.

„Außendienstmitarbeiter sind nach wie vor der effektivste und teuerste Kanal im Omnichannel-Ansatz zur Einbindung von Ärzten", sagt Parth Khanna, CEO von ACTO. „Aber die Kontrolle der Botschaft und die Messung der Wirkung von Live-Interaktionen zwischen Vertretern und HPC ist fast unmöglich. Mit ACTO verwandeln wir Außendienstmitarbeiter jedoch in „Meister der Botschaft" und sorgen dafür, dass sie bei jeder Interaktion mit Vertretern des Gesundheitswesens kompetent, selbstbewusst und glaubwürdig auftreten. Unsere Integration mit Veeva Vault und TalkTRx gibt den Repräsentanten die Inhalte und den Kontext, den sie brauchen, und macht sie zu vertrauenswürdigen Beratern in einem Umfeld, das komplexer ist, weniger verzeiht und in Bezug auf die Einbindung von Vertretern des Gesundheitswesens und die Markenleistung mit höheren Erfolgsaussichten verbunden ist."

Besuchen Sie den ACTO-Stand und kommen Sie zu unserer Innovation Theater Präsentation am Mittwoch, den 8. Mai, von 8:00 - 8:15 Uhr ET auf dem Veeva Commercial Summit in Boston, um mehr zu erfahren und eine Demo zu sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acto.com/TalkTRx.

Informationen zu ACTO

ACTO ist eine KI-gestützte Intelligent Field Excellence (IFE)-Plattform für die Biowissenschaften, die Vertriebs-, Marketing- und Medizinteams dabei unterstützt, die Kundenbindung und die Markenleistung zu verbessern, indem sie Außendienstmitarbeiter zu „Meistern der Botschaft" macht, die HCPs und ihre Support-Teams mit Autorität und Wirkung ansprechen. Mit ACTO können Biopharmaunternehmen sicherstellen, dass ihre Außendienstmitarbeiter stets kompetent, selbstbewusst und glaubwürdig sind und die richtigen Botschaften an die Vertreter des Gesundheitswesens übermitteln, während sie gleichzeitig den Führungskräften und Managern an der Frontlinie den Einblick geben, den sie benötigen, um die Effektivität des Außendienstes kontinuierlich zu steigern.

© 2024 ACTO Technologies, Inc. | Die einzige Intelligent Field Excellence (IFE)-Plattform, die speziell für die Biowissenschaften entwickelt wurde. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen und Dienstleistungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt für Medienanfragen: Robert Minicucci, ACTO, [email protected], +1 339 206 1722

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2404923/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_LAUNCHES_TALKTRX__TO_IMPROVE_PHARMA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2404922/ACTO_Technologies__Inc__ACTO_LAUNCHES_TALKTRX__TO_IMPROVE_PHARMA.jpg