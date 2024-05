ACTO LANCE TALKTRX™ POUR AMÉLIORER LES DISCUSSIONS ENTRE LES ACTEURS DE TERRAIN DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Lancement dévoilé aujourd'hui lors du Veeva Commercial Summit 2024, l'un des plus grands rassemblements de professionnels commerciaux et médicaux des sciences de la vie

BOSTON, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- ACTO a annoncé aujourd'hui le lancement de TalkTRx™, le premier produit conçu pour permettre aux représentants d'accéder à des ressources marketing avec un contexte superposé afin qu'ils puissent réaliser des présentations précises et plus personnelles auprès des professionnels de santé. TalkTRx d'ACTO est développé dans le cadre de la plateforme intelligente d'excellence sur le terrain (IFE, Intelligent Field Excellence) alimentée par l'IA de l'entreprise, spécialement conçue pour les sciences de la vie afin d'aider les professionnels de terrain à améliorer leurs rencontres en face-à-face avec les professionnels de santé.

TalkTRx d'ACTO, intégré à Veeva Vault PromoMats , donne accès au contenu actuel et approuvé stocké dans Vault tout en superposant des points de discussion clés et des conseils sur les meilleures pratiques pour les représentants qui utilisent l'outil dans leurs interactions avec les professionnels de santé. L'intégration est désormais disponible et est développée et fournie par ACTO.

« Nos représentants utilisent régulièrement la plateforme ACTO sur le terrain pour rafraîchir leurs connaissances sur la marque et les messages cliniques en prévision des réunions avec les professionnels de santé, a déclaré Tyrone Hollie, directeur de la technologie d'apprentissage et de l'intégration sur le terrain du programme de formation et de développement professionnel chez Ipsen. Bien que les représentants soient formés aux nouveaux contenus marketing, il est difficile pour eux de se souvenir des points de discussion au moment où ils en ont besoin. Grâce à TalkTRx, les représentants peuvent extraire l'actif approuvé de Vault PromoMats sur ACTO et passer en revue les points clés du message en quelques minutes. Cela permet non seulement de garantir l'exactitude du message, mais aussi d'encourager l'utilisation des actifs, ce qui se traduit par une meilleure mobilisation des professionnels de santé. »

En tant que partenaire de produit certifié Veeva Silver, ACTO dispose déjà d'une intégration certifiée avec Veeva CRM. Grâce au nouveau produit TalkTRx et à l'intégration de Veeva Vault, ACTO sera en mesure de synchroniser le contenu et les informations avec Vault CRM , Vault PromoMats, et Vault MedComms , ce qui augmentera la valeur pour les clients communs.

« Les représentants de terrain demeurent le canal le plus efficace et le plus coûteux dans l'approche omnicanale de l'engagement des professionnels de santé, a déclaré Parth Khanna, directeur général d'ACTO. Mais il est presque impossible de contrôler le message et de mesurer l'impact des interactions en direct entre les représentants et les professionnels de santé. Cependant, avec ACTO, nous transformons les représentants de terrain en "maîtres du message", en nous assurant qu'ils sont compétents, confiants et crédibles dans chacune de leurs interactions avec les professionnels de santé. Notre intégration avec Veeva Vault et TalkTRx fournit aux représentants le contenu et le contexte dont ils ont besoin, faisant ainsi d'eux des conseillers de confiance dans un environnement plus complexe, moins indulgent et qui présente des enjeux de succès plus élevés concernant l'engagement des professionnels de santé et les performances de la marque. »

À propos d'ACTO

ACTO est une plateforme intelligente d'excellence sur le terrain (IFE, Intelligent Field Excellence) alimentée par l'IA et conçue pour les sciences de la vie qui aide les équipes de vente, de marketing et médicales à améliorer l'engagement des clients et les performances de la marque en transformant les professionnels de terrain en « maîtres du message » qui mobilisent les professionnels de santé et leurs équipes de soutien avec autorité et impact. Avec ACTO, les entreprises biopharmaceutiques peuvent s'assurer que les professionnels de terrain sont toujours compétents, confiants et crédibles, en transmettant le bon message aux professionnels de santé, tout en fournissant aux dirigeants et aux responsables de première ligne les informations dont ils ont besoin pour favoriser l'efficacité continue des forces de terrain.

