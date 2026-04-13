ACTO dévoile les premiers superagents IA basés sur les rôles, conçus pour orchestrer le travail des équipes terrain des sciences de la vie

Une nouvelle catégorie d'IA agentique redéfinit le travail des professionnels en contact client — en délivrant une intelligence empathique, connectée et conforme, à grande échelle

TORONTO et NEW YORK, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, qui unit l'intelligence humaine à l'IA empathique dans le domaine des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement de superagents, une innovation inédite en matière d'IA, conçue pour orchestrer le travail des professionnels des sciences de la vie en contact avec la clientèle. Contrairement aux outils d'IA traditionnels qui se concentrent sur des tâches et des flux de travail isolés, les superagents d'ACTO sont conçus pour le personnel en donnant aux individus les moyens de remplir leurs rôles grâce à une assistance intelligente, contextuelle et conforme.

SuperAgents Screen 1 SuperAgents Screen 2 ACTO Logo

Avec le lancement de ses superagents, ACTO introduit une nouvelle norme sur la façon dont l'IA peut réellement servir l'industrie des sciences de la vie - non pas comme un ensemble fragmenté d'outils, mais comme un multiplicateur de force cohésif et centré sur l'humain.

À l'heure où les entreprises du secteur des sciences de la vie sont soumises à une pression croissante pour faire plus avec moins, nombre d'entre elles se sont tournées vers l'IA, tout en se heurtant toutefois à des solutions cloisonnées et aveugles aux rôles, qui créent plus de complexité que de valeur. Les superagents d'ACTO relèvent ce défi en proposant une approche complètement inédite : des agents IA basés sur les rôles et travaillant aux côtés des individus plutôt qu'au sein des systèmes.

« Nous sommes à un moment charnière de l'innovation technologique », a déclaré Parth Khanna, PDG d'ACTO. « L'IA transforme déjà la découverte de médicaments en raccourcissant de plusieurs années les délais de développement et en accélérant la commercialisation des nouvelles thérapies. Notre objectif est d'apporter la même vélocité à la phase post-approbation, en équipant les équipes terrain de superagents basés sur les rôles qui automatisent les flux de travail et libèrent plus de temps pour échanger avec les prestataires de soins de santé - aidant ainsi à fournir des thérapies aux patients qui en ont besoin et qui attendent. Ayant passé la dernière décennie à aider les organisations à développer l'excellence sur le terrain par le biais de la formation, du coaching et de la pratique, il s'agit d'une évolution naturelle pour ACTO : unir l'intelligence humaine avec l'IA empathique pour définir l'avenir du travail. »

Les superagents d'ACTO sont dotés d'une IA empathique, qui leur permet de comprendre non seulement le rôle d'un utilisateur, mais aussi l'individu lui-même - comment il travaille, ce dont il a besoin et comment mieux l'aider en temps réel. Ce niveau de connaissance approfondi permet aux superagents de proposer des actions précises, pertinentes et immédiates en s'appuyant sur quatre piliers essentiels :

Le contexte : une connaissance intime du rôle de l'utilisateur, de ses responsabilités et de ses habitudes de travail afin de fournir des informations personnalisées à fort impact.

: une connaissance intime du rôle de l'utilisateur, de ses responsabilités et de ses habitudes de travail afin de fournir des informations personnalisées à fort impact. La connexion : intégration transparente avec les systèmes d'entreprise et d'autres agents pour orchestrer le travail essentiel au rôle.

: intégration transparente avec les systèmes d'entreprise et d'autres agents pour orchestrer le travail essentiel au rôle. Le contrôle : des cadres de gouvernance et de conformité robustes, comprenant des pistes d'audit et un contrôle humain en boucle, garantissent la confiance dans chaque interaction.

: des cadres de gouvernance et de conformité robustes, comprenant des pistes d'audit et un contrôle humain en boucle, garantissent la confiance dans chaque interaction. La gestion du changement : conçue pour renforcer l'humain et non le remplacer, l'approche basée sur les rôles permet de clarifier la valeur et d'encourager l'adoption et l'utilisation continue.

Les superagents d'ACTO sont préconfigurés avec des compétences spécifiques pour soutenir un large éventail de fonctions des sciences de la vie, y compris les ventes, la médecine, le marketing, l'apprentissage et le développement, les services au patient et l'accès au marché. Chaque superagent est conçu à partir du modèle déjà disponible - la description du poste - afin de simplifier le travail, d'éliminer les frictions et de permettre aux professionnels de fonctionner à leur meilleur niveau.

Les premiers utilisateurs constatent déjà des résultats décisifs. Currax Pharmaceuticals utilise les superagents d'ACTO pour renforcer son organisation commerciale sur le terrain, y compris les représentants des ventes et les responsables de première ligne.

« Avec les superagents d'ACTO, nos équipes de vente sur le terrain ont un accès instantané à l'information critique - de la science de l'état de la maladie aux politiques de conformité - sans avoir à chercher dans les différents systèmes », a déclaré Lisa Dreher, directrice de la formation des ventes nationales chez Currax Pharmaceuticals. « Ce qui prenait autrefois des heures ne prend plus que quelques secondes, et nos représentants peuvent rester concentrés sur le terrain. Nous avons accéléré le temps de préparation sur le terrain, amélioré la productivité et la rétention et renforcé la confiance dans les interactions avec les professionnels de la santé. Les réactions à notre projet pilote ont été immédiates - les équipes ont dit qu'il changeait la donne avant même son déploiement complet. »

En déplaçant l'attention des flux de travail vers la main d'œuvre, les superagents d'ACTO débloquent un nouveau niveau de performance, permettant aux professionnels des sciences de la vie de travailler avec plus d'efficacité, de confiance et d'impact. Plutôt que d'ajouter une nouvelle couche d'outils, ils servent de couche d'intelligence unificatrice - reliant les systèmes, faisant ressortir les informations et guidant les actions en temps réel.

Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration, consultez le site www.acto.com/SuperAgents

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À propos d'ACTO

Bénéficiant de la confiance de 14 des 50 plus grandes sociétés pharmaceutiques, de biotechs à forte croissance et d'organisations de pointe dans le domaine de la technologie médicale, ACTO redéfinit la manière dont les thérapies atteignent les patients après l'approbation réglementaire. Nous unissons l'intelligence humaine à l'IA empathique grâce à notre plateforme d'excellence sur le terrain alimentée par l'IA et à nos SuperAgents IA pour accélérer les lancements de produits, renforcer l'exécution sur le terrain et approfondir l'engagement des clients. En renforçant la formation et le coaching tout en identifiant jusqu'à 30 % des tâches inhérentes aux postes au contact avec les clients, ACTO libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur ce qui compte le plus : les relations humaines, le jugement et l'exécution stratégique. Conçu pour répondre aux normes réglementaires les plus strictes de l'industrie, ACTO est validé conforme 21 CFR Part 11 de la FDA et certifié SOC 2 de type II. Pour en savoir plus, consultez le site www.acto.com.

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