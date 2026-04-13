ACTO stellt die ersten rollenbasierten KI-SuperAgents vor, die speziell für die Koordination der Arbeit von Außendienstteams in der Life-Sciences-Branche entwickelt wurden

Eine neue Kategorie agentischer KI definiert die Arbeitsweise von Mitarbeitern mit Kundenkontakt neu – und bietet einfühlsame, vernetzte und regelkonforme Intelligenz in großem Maßstab

TORONTO und NEW YORK, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, ein Unternehmen, das menschliche Intelligenz mit empathischer KI im Bereich Life Sciences verbindet, gab heute die Einführung von SuperAgents bekannt, einer branchenweit einzigartigen KI-Innovation, die darauf ausgelegt ist, die Arbeit von Fachkräften im Kundenkontakt im Life-Sciences-Bereich zu koordinieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools, die sich auf einzelne Aufgaben und Arbeitsabläufe konzentrieren, sind die ACTO SuperAgents speziell auf die Belegschaft zugeschnitten – sie unterstützen die Mitarbeiter in ihren jeweiligen Rollen mit intelligenter, kontextbezogener und regelkonformer Unterstützung.

SuperAgents Screen 1 SuperAgents Screen 2 ACTO Logo

Mit der Einführung von SuperAgents setzt ACTO einen neuen Maßstab dafür, wie KI der Life-Sciences-Branche wirklich dienen kann – nicht als eine Sammlung vereinzelter Tools, sondern als einheitlicher, menschenzentrierter Kraftmultiplikator.

In einer Zeit, in der Unternehmen der Life-Sciences-Branche unter zunehmendem Druck stehen, mit weniger mehr zu erreichen, griffen viele auf KI zurück – nur um auf isolierte, rollenunabhängige Lösungen zu stoßen, die mehr Komplexität als Mehrwert schaffen. Die SuperAgents von ACTO widmen sich dieser Herausforderung direkt und bieten einen grundlegend neuen Ansatz: rollenbasierte KI-Agenten, die mit Menschen zusammenarbeiten, anstatt in Systemen zu agieren.

„Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt der technologischen Innovation", sagte Parth Khanna, Geschäftsführer von ACTO. „KI verändert bereits die Arzneimittelforschung – sie verkürzt die Entwicklungszeiten um Jahre und beschleunigt die Markteinführung neuer Therapien. Unser Ziel ist es, diese Dynamik auch in die Phase nach der Zulassung zu übertragen, indem wir die Teams mit Kundenkontakt mit rollenbasierten SuperAgents ausstatten, die Arbeitsabläufe automatisieren und mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern schaffen – um letztendlich dazu beizutragen, dass Therapien zu den Patienten gelangen, die darauf warten und sie benötigen. Nachdem wir in den letzten zehn Jahren Unternehmen dabei unterstützt haben, durch Schulungen, Coaching und Praxis经验 Exzellenz im Außendienst aufzubauen, ist dies eine natürliche Weiterentwicklung für ACTO – die Verbindung von menschlicher Intelligenz mit einfühlsamer KI, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten."

ACTO SuperAgents sind mit einer einzigartigen empathischen KI ausgestattet, dank der sie nicht nur die Rolle eines Nutzers verstehen, sondern auch den Menschen selbst – wie er arbeitet, was er benötigt und wie man ihn in Echtzeit am besten unterstützen kann. Dieses tiefgreifende Bewusstsein ermöglicht es den SuperAgents, präzise, relevante und umgehende Maßnahmen auf der Grundlage von vier tragenden Säulen zu ergreifen:

Kontext : Ein umfassendes Verständnis der Rolle, der Aufgaben und der persönlichen Arbeitsgewohnheiten des Nutzers, um maßgeschneiderte, aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern

: Ein umfassendes Verständnis der Rolle, der Aufgaben und der persönlichen Arbeitsgewohnheiten des Nutzers, um maßgeschneiderte, aussagekräftige Erkenntnisse zu liefern Verbindung : Nahtlose Integration mit Unternehmenssystemen und anderen Agenten zur Koordination der für die jeweilige Rolle wesentlichen Aufgaben

: Nahtlose Integration mit Unternehmenssystemen und anderen Agenten zur Koordination der für die jeweilige Rolle wesentlichen Aufgaben Kontrolle : Solide Governance- und Compliance-Rahmenwerke, einschließlich Prüfpfaden und einer Überwachung durch menschliche Mitarbeiter, die in jeder Interaktion für Vertrauen sorgen

: Solide Governance- und Compliance-Rahmenwerke, einschließlich Prüfpfaden und einer Überwachung durch menschliche Mitarbeiter, die in jeder Interaktion für Vertrauen sorgen Change Management: Der rollenbasierte Ansatz, der darauf ausgelegt ist, den Menschen zu unterstützen und nicht zu ersetzen, verdeutlicht den Nutzen und schafft Anreize für die Einführung und kontinuierliche Nutzung

ACTO SuperAgents sind mit rollenspezifischen Kompetenzen vorkonfiguriert, um ein breites Spektrum an Funktionen im Bereich Life Sciences zu unterstützen, darunter Vertrieb, medizinische Bereiche, Marketing, Weiterbildung und Personalentwicklung, Patientenservice sowie Marktzugang. Jeder SuperAgent wird auf der Grundlage der bereits vorhandenen Vorlage – der Stellenbeschreibung – entwickelt, um die Arbeit zu vereinfachen, Reibungsverluste zu beseitigen und Fachkräften zu ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Die ersten Anwender verzeichnen bereits bahnbrechende Ergebnisse. Currax Pharmaceuticals nutzt ACTO SuperAgents, um seine Außendienstorganisation, einschließlich der Vertriebsmitarbeiter und der First-Line-Manager, zu unterstützen.

„Mit ACTO SuperAgents erhalten unsere Außendienstteams sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen – von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Krankheitsbild bis hin zu Compliance-Richtlinien –, ohne in verschiedenen Systemen suchen zu müssen", sagte Lisa Dreher, Direktorin, nationale Vertriebsschulung bei Currax Pharmaceuticals. „Was früher Stunden dauerte, ist nun in Sekundenschnelle erledigt, sodass die Außendienstmitarbeiter sich ganz auf ihre Arbeit vor Ort konzentrieren können. Wir haben die Zeit bis zur Einsatzbereitschaft verkürzt, die Produktivität und die Mitarbeiterbindung verbessert und das Selbstvertrauen im Umgang mit medizinischen Fachkräften gestärkt. Das Feedback aus unserem Pilotprojekt kam umgehend – die Teams bezeichneten es bereits vor der vollständigen Einführung als bahnbrechend."

Indem sie den Fokus von den Arbeitsabläufen auf die Mitarbeiter verlagern, erschließen die ACTO SuperAgents ein neues Leistungsniveau und ermöglichen es Fachkräften im Life-Science-Bereich, effizienter, selbstbewusster und wirkungsvoller zu arbeiten. Anstatt eine weitere Ebene von Tools hinzuzufügen, fungieren sie als einheitliche Intelligenzebene – sie verbinden Systeme, gewinnen Erkenntnisse und leiten Maßnahmen in Echtzeit.

Für weitere Informationen oder zur Anforderung einer Demo besuchen Sie www.acto.com/SuperAgents

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Informationen zu ACTO

ACTO genießt das Vertrauen von 14 der 50 größten Pharmaunternehmen, wachstumsstarken Biotechs und führenden Medizintechnikunternehmen und definiert neu, wie Therapien nach der Zulassung zum Patienten gelangen. Wir vereinen menschliche Intelligenz mit einfühlsamer KI durch unsere KI-gestützte Field Excellence Platform und AI SuperAgents, um Produkteinführungen zu beschleunigen, die Ausführung vor Ort zu verbessern und die Kundenbindung zu vertiefen. Durch die Verbesserung von Schulung und Coaching bei gleichzeitiger Agentifizierung von bis zu 30 % der Arbeit, die in Rollen mit Kundenkontakt eingebettet ist, gibt ACTO den Teams die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: menschliche Beziehungen, Urteilsvermögen und strategische Umsetzung. ACTO erfüllt die höchsten regulatorischen Standards der Branche und ist von der FDA 21 CFR Part 11 validiert und SOC 2 Type II zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.acto.com.

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