- ACTO lanza agentes de IA para acelerar la excelencia en el trabajo de campo en ciencias de la vida mediante la automatización inteligente de flujos de trabajo

Los nuevos agentes de flujo de trabajo con IA integrados en la plataforma ACTO aumentan la eficiencia, la consistencia y el impacto de los equipos de campo al optimizar las tareas, manteniendo el control humano

TORONTO y NUEVA YORK, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, que combina la inteligencia humana con la IA empática en el sector de las ciencias de la vida, anunció hoy el lanzamiento de ACTO AI, un nuevo y potente conjunto de 17 agentes de flujo de trabajo de IA diseñados para optimizar y automatizar tareas críticas en toda la plataforma ACTO. Creados específicamente para organizaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de tecnología médica, los agentes de ACTO AI aceleran el desarrollo de la formación, la certificación y la gestión de contenidos para los equipos de formación y desarrollo comercial. Además, facilitan a los responsables de campo, profesionales de ventas y enlaces científicos médicos una recuperación de información más rápida, una formación de campo más eficaz y un análisis de datos más profundo.

ACTO AI Screenshot Quiz Generation Trusted by 14 of the top 50 pharmaceutical companies, high-growth biotechs, and leading medtech organizations, ACTO is redefining how therapies reach patients after regulatory approval. We unite human intelligence with empathetic AI through our AI-powered Field Excellence Platform and AI SuperAgents to accelerate product launches, strengthen field execution, and deepen customer engagement.

Impacto de los agentes de flujos de trabajo de ACTO AI

Los agentes de ACTO AI automatizan y optimizan los flujos de trabajo que antes requerían una gran cantidad de trabajo manual:

Creación de programas y contenido de aprendizaje: Acelera instantáneamente la creación de cursos de capacitación, escenarios, simulaciones de rol con IA, cuestionarios, certificaciones y programas de aprendizaje completos.

Certificación: Optimiza el proceso de evaluación, estandarizando la revisión y calificación de las certificaciones para garantizar la coherencia en toda la organización.

Gobernanza de contenido: Automatiza las tareas más tediosas de la gestión de activos, incluyendo la limpieza de la nomenclatura, la identificación de archivos duplicados y la gestión de las fechas de vencimiento del contenido.

Coaching e informes: Automatiza la redacción y revisión de informes de coaching de campo, asegurando que la retroalimentación se capture y se implemente sin demoras administrativas.

Recuperación de información: Proporciona una capa de búsqueda en lenguaje natural para que los usuarios finales encuentren contenido crítico al instante dentro de la plataforma.

Análisis estratégico: Agrega una capa de lenguaje natural a los paneles y datos de campo que permite a los líderes sénior obtener información valiosa rápidamente mediante consultas conversacionales.

"Los agentes de flujo de trabajo de ACTO AI se inspiraron en lo que hemos visto de primera mano en la comunidad de ACTO: más de 50.000 profesionales de campo y 5.000 administradores que utilizan la plataforma a diario para impulsar la excelencia en el trabajo de campo", afirmó Parth Khanna, consejero delegado de ACTO. "A través de miles de conversaciones con clientes y cientos de revisiones de negocios con ejecutivos, identificamos los flujos de trabajo que generan fricción, consumen tiempo valioso y ralentizan el impulso en torno a los lanzamientos de productos, la incorporación de nuevos empleados y la ejecución en campo. Creamos los agentes de flujo de trabajo de ACTO AI para eliminar esa fricción, ayudando a nuestros clientes a ir más allá de la simple gestión de tareas y a generar un impacto real".

Ante la creciente presión a la que se enfrentan las organizaciones del sector de las ciencias de la vida para lanzar terapias y tecnologías al mercado con mayor rapidez, a pesar de la creciente escasez de personal, los agentes de ACTO AI ofrecen automatización inteligente de flujos de trabajo que permite a los humanos mantener el control y genera un impacto tangible para los equipos de campo.

Para obtener más información o solicitar una demostración, visite www.acto.com/AI

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Acerca de ACTO

Con la confianza de 14 de las 50 principales compañías farmacéuticas, biotecnológicas de alto crecimiento y organizaciones líderes en tecnología médica, ACTO está redefiniendo cómo las terapias llegan a los pacientes después de la aprobación regulatoria. Unimos la inteligencia humana con la IA empática a través de nuestra plataforma de excelencia en campo impulsada por IA y los Superagentes de IA para acelerar los lanzamientos de productos, fortalecer la ejecución en campo y profundizar la interacción con el cliente. Al elevar la capacitación y el coaching, y al convertir hasta el 30% del trabajo integrado en roles de cara al cliente, ACTO libera a los equipos para que se enfoquen en lo que más importa: la conexión humana, el criterio y la ejecución estratégica. Diseñado para cumplir con los más altos estándares regulatorios de la industria, ACTO está validado por la FDA 21 CFR Parte 11 y certificado SOC 2 Tipo II. Obtenga más información en www.acto.com.

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