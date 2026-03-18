ACTO führt KI-Agenten ein, um mit intelligenter Workflow-Automatisierung die Leistungsfähigkeit des Außendiensts in den Biowissenschaften zu steigern

Neue KI-gestützte Workflow-Agenten innerhalb der ACTO-Plattform steigern die Effizienz, Konsistenz und Wirkung von Außendienstteams, indem sie Aufgaben rationalisieren und gleichzeitig den Menschen die Kontrolle überlassen

TORONTO und NEW YORK, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, das Unternehmen, das menschliche Intelligenz mit einfühlsamer KI in den Biowissenschaften vereint, gab heute die Markteinführung von ACTO AI bekannt, einer leistungsstarken neuen Suite von 17 KI-Workflow-Agenten, die entwickelt wurde, um wichtige Aufgaben auf der gesamten ACTO-Plattform zu rationalisieren und zu automatisieren. Die speziell für Pharma-, Biotech- und Medizintechnikunternehmen entwickelten ACTO AI-Agenten beschleunigen die Entwicklung von Schulungen, die Zertifizierung und die Verwaltung von Inhalten für kommerzielle Lern- und Entwicklungsteams. Außerdem ermöglichen sie Außendienstmanagern, Vertriebsmitarbeitern und medizinisch-wissenschaftlichen Ansprechpartnern einen schnelleren Informationsabruf, ein effektiveres Coaching im Außendienst und einen tieferen Einblick in die Daten.

ACTO AI Screenshot Quiz Generation Trusted by 14 of the top 50 pharmaceutical companies, high-growth biotechs, and leading medtech organizations, ACTO is redefining how therapies reach patients after regulatory approval. We unite human intelligence with empathetic AI through our AI-powered Field Excellence Platform and AI SuperAgents to accelerate product launches, strengthen field execution, and deepen customer engagement.

Effekt der ACTO AI Workflow-Agenten

Die KI-Agenten von ACTO automatisieren und rationalisieren Arbeitsabläufe, die bisher einen hohen manuellen Aufwand erforderten:

Erstellung von Lernprogrammen und Inhalten: Beschleunigt die Erstellung von Schulungskursen, Szenarien, KI-Rollenspielsimulationen, Quiz, Zertifizierungen und ganzen Lernprogrammen.





Beschleunigt die Erstellung von Schulungskursen, Szenarien, KI-Rollenspielsimulationen, Quiz, Zertifizierungen und ganzen Lernprogrammen. Zertifizierung: Straffung des Bewertungsprozesses, Standardisierung der Überprüfung und Bewertung von Zertifizierungen zur Gewährleistung der Einheitlichkeit im gesamten Unternehmen.





Straffung des Bewertungsprozesses, Standardisierung der Überprüfung und Bewertung von Zertifizierungen zur Gewährleistung der Einheitlichkeit im gesamten Unternehmen. Steuerung der Inhalte: Automatisiert die mühsamsten Teile der Bestandsverwaltung, einschließlich der Bereinigung von Nomenklaturen, der Identifizierung doppelter Dateien und der Verwaltung von Ablaufdaten von Inhalten.





Automatisiert die mühsamsten Teile der Bestandsverwaltung, einschließlich der Bereinigung von Nomenklaturen, der Identifizierung doppelter Dateien und der Verwaltung von Ablaufdaten von Inhalten. Coaching und Berichterstattung: Automatisiert die Erstellung und Überprüfung von Coaching-Berichten vor Ort und stellt sicher, dass das Feedback ohne administrative Verzögerung erfasst und bereitgestellt wird.





Automatisiert die Erstellung und Überprüfung von Coaching-Berichten vor Ort und stellt sicher, dass das Feedback ohne administrative Verzögerung erfasst und bereitgestellt wird. Abruf von Informationen: Bietet eine Suchfunktion in natürlicher Sprache für Endbenutzer, um wichtige Inhalte innerhalb der Plattform sofort zu finden.





Bietet eine Suchfunktion in natürlicher Sprache für Endbenutzer, um wichtige Inhalte innerhalb der Plattform sofort zu finden. Strategische Einsicht: Erweitert Dashboards und Felddaten um eine natürlichsprachliche Ebene, die es Führungskräften ermöglicht, durch konversationelle Abfragen schnellere Erkenntnisse zu gewinnen.

„Die KI-Workflow-Agenten von ACTO wurden von dem inspiriert, was wir aus erster Hand in der ACTO-Community gesehen haben - mehr als 50.000 Außendienstmitarbeiter und 5.000 Administratoren nutzen die Plattform jeden Tag, um die Qualität im Außendienst zu verbessern", sagte Parth Khanna, CEO von ACTO. „In Tausenden von Kundengesprächen und Hunderten von Geschäftsbesprechungen mit Führungskräften haben wir die Arbeitsabläufe identifiziert, die wertvolle Zeit kosten und die Dynamik bei Produkteinführungen, der Einarbeitung neuer Mitarbeiter und der Ausführung vor Ort bremsen. Wir haben die ACTO AI-Workflow-Agenten entwickelt, um diese Reibungsverluste zu beseitigen und unseren Kunden dabei zu helfen, nicht nur Aufgaben zu verwalten, sondern echte Ergebnisse zu erzielen."

Da Unternehmen der Biowissenschaften zunehmend unter dem Druck stehen, Therapien und Technologien trotz wachsender Personallücken schneller auf den Markt zu bringen, bieten die KI-Agenten von ACTO eine intelligente Workflow-Automatisierung, mit der Menschen die Kontrolle behalten und Außendienstteams messbare Erfolge erzielen können.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder eine Demo anfordern möchten, besuchen Sie www.acto.com/AI

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Informationen zu ACTO

ACTO genießt das Vertrauen von 14 der 50 größten Pharmaunternehmen, wachstumsstarken Biotechs und führenden Medizintechnikunternehmen und definiert neu, wie Therapien nach der Zulassung zum Patienten gelangen. Wir vereinen menschliche Intelligenz mit einfühlsamer KI durch unsere KI-gestützte Field Excellence Platform und AI SuperAgents, um Produkteinführungen zu beschleunigen, die Ausführung vor Ort zu verbessern und die Kundenbindung zu vertiefen. Durch die Verbesserung von Schulung und Coaching bei gleichzeitiger Agentifizierung von bis zu 30 % der Arbeit, die in Rollen mit Kundenkontakt eingebettet ist, gibt ACTO den Teams die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: menschliche Beziehungen, Urteilsvermögen und strategische Umsetzung. ACTO erfüllt die höchsten regulatorischen Standards der Branche und ist nach FDA 21 CFR Part 11 validiert und nach SOC 2 Typ II zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.acto.com.

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