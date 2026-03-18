ACTO lance ses agents d'IA pour accélérer l'excellence sur le terrain dans les sciences de la vie grâce à l'automatisation intelligente des flux de travail

Les nouveaux agents de flux de travail alimentés par l'IA au sein de la plateforme ACTO augmentent l'efficacité, la cohérence et l'impact des équipes sur le terrain en rationalisant les tâches tout en maintenant le contrôle humain

TORONTO et NEW YORK, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, qui unit l'intelligence humaine à l'IA empathique dans le domaine des sciences de la vie, annonce aujourd'hui le lancement d'ACTO AI, une nouvelle suite puissante de 17 agents d'IA de flux de travail conçus pour rationaliser et automatiser les tâches critiques dans l'ensemble de la plateforme ACTO. Conçus spécifiquement pour les entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales, les agents ACTO AI accélèrent le développement de la formation, la certification et la gestion du contenu pour les équipes commerciales d'apprentissage et de développement. Ils permettent également aux responsables de terrain, aux professionnels de la vente et aux agents de liaison en sciences médicales de retrouver plus rapidement les informations, de bénéficier d'un coaching plus efficace sur le terrain et d'obtenir des informations plus approfondies sur les données.

ACTO AI Screenshot Quiz Generation Trusted by 14 of the top 50 pharmaceutical companies, high-growth biotechs, and leading medtech organizations, ACTO is redefining how therapies reach patients after regulatory approval. We unite human intelligence with empathetic AI through our AI-powered Field Excellence Platform and AI SuperAgents to accelerate product launches, strengthen field execution, and deepen customer engagement.

Impact des agents ACTO AI sur les flux de travail

Les agents ACTO AI automatisent et rationalisent les flux de travail qui nécessitaient auparavant un important travail manuel :

programme d'apprentissage et création de contenu : accélère instantanément la création de cours de formation, de scénarios, de simulations de jeux de rôle d'IA, de quiz, de certifications et de programmes d'apprentissage complets.





accélère instantanément la création de cours de formation, de scénarios, de simulations de jeux de rôle d'IA, de quiz, de certifications et de programmes d'apprentissage complets. Certification : rationaliser le processus d'évaluation, en normalisant la manière dont les certifications sont examinées et notées afin d'assurer la cohérence dans l'ensemble de l'organisation.





rationaliser le processus d'évaluation, en normalisant la manière dont les certifications sont examinées et notées afin d'assurer la cohérence dans l'ensemble de l'organisation. Gouvernance du contenu : automatise les tâches les plus fastidieuses de la gestion des actifs, notamment le nettoyage de la nomenclature, l'identification des fichiers en double et la gestion des dates d'expiration du contenu.





automatise les tâches les plus fastidieuses de la gestion des actifs, notamment le nettoyage de la nomenclature, l'identification des fichiers en double et la gestion des dates d'expiration du contenu. Coaching et reporting : automatise la rédaction et l'examen des rapports de coaching sur le terrain, en veillant à ce que le retour d'information soit saisi et déployé sans délai administratif.





automatise la rédaction et l'examen des rapports de coaching sur le terrain, en veillant à ce que le retour d'information soit saisi et déployé sans délai administratif. Recherche d'information : fournit une couche de recherche en langage naturel permettant aux utilisateurs finaux de trouver instantanément le contenu essentiel au sein de la plateforme.





fournit une couche de recherche en langage naturel permettant aux utilisateurs finaux de trouver instantanément le contenu essentiel au sein de la plateforme. Informations stratégiques : ajoute une couche de langage naturel au-dessus des tableaux de bord et des données de terrain qui permet aux dirigeants d'accélérer la compréhension grâce à des requêtes conversationnelles.

« Les agents de flux de travail ACTO AI ont été inspirés par ce que nous avons observé dans la communauté ACTO, plus de 50 000 professionnels sur le terrain et 5 000 administrateurs utilisant la plateforme chaque jour pour atteindre l'excellence sur le terrain », déclare Parth Khanna, CEO d'ACTO. « Grâce à des milliers de conversations avec les clients et à des centaines de revues de direction, nous avons identifié les flux de travail à forte friction qui consomment un temps précieux et ralentissent l'élan autour des lancements de produits, de l'intégration des nouveaux employés et de l'exécution sur le terrain. Nous avons créé les agents ACTO AI de flux de travail pour éliminer ces frictions et aider nos clients à aller au-delà de la gestion des tâches et à avoir un impact réel. »

Alors que les entreprises du secteur des sciences de la vie font face à une pression croissante pour mettre sur le marché des thérapies et des technologies plus rapidement en dépit d'une pénurie croissante de capital humain, les agents ACTO AI offrent une automatisation intelligente des flux de travail qui permet aux humains de garder le contrôle et d'obtenir un impact mesurable pour les équipes sur le terrain.

Pour plus d'informations ou pour demander une démonstration, visitez le site www.acto.com/AI

Consultez www.acto.com , ou suivez ACTO sur LinkedIn pour connaître les dernières annonces et actualités de l'entreprise.

À propos d'ACTO

Bénéficiant de la confiance de 14 des 50 plus grandes sociétés pharmaceutiques, de biotechs à forte croissance et d'organisations de pointe dans le domaine de la technologie médicale, ACTO redéfinit la manière dont les thérapies atteignent les patients après l'approbation réglementaire. Nous unissons l'intelligence humaine à l'IA empathique grâce à notre plateforme d'excellence sur le terrain alimentée par l'IA et à nos SuperAgents d'IA pour accélérer les lancements de produits, renforcer l'exécution sur le terrain et approfondir l'engagement des clients. En renforçant la formation et le coaching tout en identifiant jusqu'à 30 % des tâches inhérentes aux postes au contact avec les clients, ACTO libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur ce qui compte le plus : les relations humaines, le jugement et l'exécution stratégique. Conçu pour répondre aux normes réglementaires les plus strictes de l'industrie, ACTO est validé conforme 21 CFR Part 11 de la FDA et certifié SOC 2 de type II. Pour en savoir plus, consultez le site www.acto.com.

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