Actualización del caso antimonopolio de USAP: el caso de la FTC se quedó pendiente del acuerdo de conciliación en principio; la demanda colectiva putativa de los pacientes continúa

HOUSTON, 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 26 de mayo de 2026, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitió una orden de suspensión del caso antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio contra U.S. Anesthesia Partners ("USAP") y sus afiliados mientras las partes trabajan para finalizar un acuerdo propuesto.

El caso de la FTC contra USAP comenzó en 2023 con acusaciones de que USAP había consolidado las prácticas de anestesia y luego había utilizado su poder monopolístico para inflar los precios de la anestesia, violando las leyes federales antimonopolio. El 23 de abril de 2026, la FTC y la USAP anunciaron que habían llegado a un principio de acuerdo para resolver su litigio federal antimonopolio en curso y restablecer la competencia en los mercados de anestesia de Texas. Los términos del acuerdo permanecen confidenciales mientras USAP implementa el alivio propuesto durante los próximos 180 días. Cualquier resolución final requerirá la aprobación de la Comisión y el tribunal.

El litigio privado relacionado contra USAP que busca daños y otros recursos para los residentes de Texas continúa sin cesar.

En Burbage v. USAP, la residente de Texas Christy Burbage continúa afirmando reclamos en nombre de una clase putativa de pacientes de Texas que pagaron precios inflados por los servicios de anestesia como resultado de la monopolización de USAP y otras violaciones antimonopolio. Esas reclamaciones alegan que USAP "ejecutó un esquema de adquisición en serie" por el cual la compañía "monopolizó el mercado de anestesia solo para hospitales e intentó expandir ese monopolio al mercado de servicios de anestesia prestados en centros quirúrgicos ambulatorios" y ubicaciones no hospitalarias similares. La queja alega que USAP utilizó este esquema de monopolización para aumentar los precios de la anestesia, lo que hizo que los pacientes en Texas pagaran más por los servicios de anestesia. Los miembros de la Clase buscan recuperar daños monetarios por los sobrecargos.

Según la orden de programación actual del Tribunal, el caso sigue siendo, de hecho, un descubrimiento. Está previsto que la certificación de clase se aborde en la segunda mitad de 2026 y principios de 2027. Actualmente, la prueba está programada para enero de 2028.

Los Demandantes están representados por Barrett Reasoner, Brice Wilkinson, Michael Davis, Sarah Chavey y Anne Fogel de Gibbs & Bruns LLP; Kellie Lerner, David Scupp, Keagan Potts y Mike Keramidas de Shinder Cantor Lerner LLP; Kimberly A. Justice, William H. London, Robert J. Wozniak y Samantha M. Gupta de Justic Jagher London & Millen LLC; y Justin S. Nematzadeh de Nematzadeh PLLC.

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