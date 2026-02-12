Avances de la demanda antimonopolio de USAP Texas: los demandantes amplían la demanda colectiva en todo el estado y a los ASC

HOUSTON, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El abogado del Demandante ha presentado una queja enmendada en la demanda colectiva antimonopolio que desafía la supuesta monopolización de los servicios de anestesia de Texas por parte de U.S. Anesthesia Partners ("USAP"); adquisiciones en serie de proveedores de anestesia competidores; y acuerdos de fijación de precios y asignación de mercado entre USAP y ciertos competidores. El caso ahora se presenta en nombre de Christy Burbage, una nueva representante de la clase cuyo reclamo se basa en que USAP le cobró de más por los servicios de anestesia que recibió en Plano, Texas. Desde su presentación original, el caso se ha centrado en presuntas violaciones antimonopolio por parte de USAP en relación con los servicios de anestesia hospitalarios. Para ciertos reclamos, la queja enmendada amplía la clase putativa para incluir, además, pacientes que pagaron a USAP por servicios de anestesia prestados en entornos no hospitalarios, generalmente llamados "centros quirúrgicos ambulatorios". Además, la queja enmendada amplía la clase putativa para incluir a los pacientes que pagaron por la anestesia proporcionada por USAP, no solo en las áreas de Houston, Dallas-Fort Worth y Austin, sino en cualquier parte del estado de Texas.

En un fallo clave de agosto de 2025, el tribunal federal sostuvo que los demandantes alegaron plausiblemente que USAP "explotó su influencia" a través de adquisiciones y consolidación, lo que resultó en precios artificialmente inflados y daños a los pacientes en todo el estado. La queja enmendada se basa en estas acusaciones, afirmando que la estrategia de USAP implicó la adquisición de grupos de anestesia en todo Texas, el aumento de los precios y el aprovechamiento de la participación de mercado en las negociaciones de las aseguradoras. La queja enmendada identifica además ciertos acuerdos de USAP que constituyeron violaciones de fijación de precios y división del mercado de la Ley Antimonopolio de Sherman.

El litigio se produce en un contexto de aumento de los costos médicos y las presiones financieras que enfrentan los pacientes, particularmente en Texas, que tiene la tasa más alta de residentes sin seguro de la nación y fue el foco principal del esquema supuestamente ilegal de "acumulación" de la USAP. La queja ampliada subraya cómo la consolidación corporativa ha impulsado estos mayores costos de atención médica.

También se está llevando a cabo un caso relacionado de la Comisión Federal de Comercio contra USAP; el período de descubrimiento en ese caso ha concluido que cualquiera de las partes está en proceso de juicio sumario.

Los Demandantes están representados por Barrett Reasoner, Brice Wilkinson y Michael Davis de Gibbs & Bruns LLP; Kellie Lerner, Keagan Potts y Harrison McAvoy de Shinder Cantor Lerner LLP; Kimberly A. Justice, Robert J. Wozniak y Samantha M. Gupta de Freed Kanner London & Millen LLP; y Justin S. Nematzadeh de Nematzadeh PLLC.

