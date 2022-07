Acuamark Diagnostics obtiene financiación para avanzar en detección temprana del cáncer

- Acuamark Diagnostics obtiene 11,3 millones de dólares de financiación de la serie A para avanzar en ensayos innovadores para una detección temprana del cáncer mejorada y rentable

La ronda estuvo liderada por Claudio Del Vecchio y se unió a Bruker Corporation.

NUEVA YORK, 20 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Acuamark Diagnostics ("AcuamarkDx"), una empresa de detección temprana del cáncer, anunció hoy el cierre de una ronda Serie A de 11,3 millones de dólares.

La ronda estuvo liderada por la oficina de Claudio Del Vecchio y la Fundación de la Familia Del Vecchio, y se le unió Bruker Corporation como nuevo inversor en AcuamarkDx. Claudio Del Vecchio se ha incorporado al Consejo de Administración de AcuamarkDx.

AcuamarkDx es una empresa de diagnóstico molecular que desarrolla tecnología ultrasensible y automatizable, diseñada para una detección temprana del cáncer más fiable y rentable, en última instancia, para salvar vidas a gran escala y reducir las desigualdades en salud en la atención del cáncer a nivel mundial.

Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR), que también contribuyó a la Serie A, es una empresa global de instrumentos de diagnóstico y herramientas de ciencias de la vida, con un interés particular en la detección temprana del cáncer.

"Estamos agradecidos por la confianza de nuestros inversores y la profundidad técnica y financiera sofisticada que aportan a nuestro trabajo", explicó el cofundador y consejero delegado, el doctor Bernard Peperstraete, "Después de años de innovación y desarrollo, estamos satisfechos con el progreso de nuestros ensayos. Trabajamos arduamente para continuar con la optimización del ensayo mientras iniciamos colecciones clínicas a mayor escala".

Con los ingresos de la Serie A, Acuamark Diagnostics tiene la intención de escalar sus colecciones de muestras y agregar una serie de componentes clave a su organización.

"Como inversor antes de esta ronda, supervisé de cerca el notable trabajo de la compañía para mejorar la intercepción temprana del cáncer y hacerla ampliamente accesible", comentó el inversor Del Vecchio. "Con un desarrollo exitoso y en la escala industrial para la que está diseñada la tecnología, AcuamarkDx estará en una posición altamente diferenciada para ayudar a beneficiar a nuestra sociedad, salvando vidas, pero con grandes ahorros de costos sistémicos como consecuencia. Espero trabajar en estrecha colaboración con Bernard y la Junta Directiva para ayudar a hacer realidad la visión y llevar a la empresa al siguiente nivel".

William Gedale, presidente ejecutivo, comentó: "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a un director de la habilidad y el carácter de Del Vecchio. Claudio es un ejecutivo probado y un inversor exitoso en una amplia gama de negocios a nivel mundial. Le damos una calurosa bienvenida a nuestro grupo de miembros de la Junta y colegas comprometidos".

"Del Vecchio combina una humanidad como la sal de la tierra con una comprensión innata de la creación de valor extraordinario. Agrega una riqueza de sabiduría y experiencia en gobierno público a nuestra Junta", añadió el doctor Peperstraete.

Acerca de Claudio Del Vecchio, PhD

Claudio Del Vecchio es un empresario de negocios internacionales y líder de la industria. Es un ejecutivo hábil y un miembro experimentado de la junta pública. La familia Del Vecchio fundó el Grupo Luxottica, donde Del Vecchio fue director de la Junta Ejecutiva durante varios años, dirigió sus operaciones en Estados Unidos y supervisó su oferta pública en la Bolsa de Valores de Nueva York. Posteriormente, Del Vecchio adquirió Brooks Brothers, que dirigió con éxito durante 20 años hasta la pandemia de la COVID.

Acerca de Acuamark Diagnostics Inc.

Acuamark Diagnostics es una empresa de biotecnología enfocada en el desarrollo de tecnología innovadora para la detección temprana de cáncer basada en sangre mejorada y rentable para la detección temprana de un solo cáncer y la detección temprana de múltiples cánceres. Con el respaldo de un equipo altamente experimentado de desarrolladores de la industria y expertos científicos, la misión de AcuamarkDx es mejorar el control del cáncer y aumentar la supervivencia interceptando el cáncer temprano de manera más fiable, accesible y rentable con su primera tecnología de precisión de alto rendimiento en su tipo.

