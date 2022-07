Acuamark Diagnostics obtient un financement de série A de 11,3 millions de dollars pour faire progresser des tests innovants permettant une détection précoce du cancer plus efficace et plus rentable

Le tour de table a été mené par Claudio Del Vecchio et rejoint par Bruker Corporation.

NEW YORK, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Acuamark Diagnostics (« AcuamarkDx »), une entreprise de dépistage précoce du cancer, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de table de série A de 11,3 millions de dollars.

Le tour de table a été mené par le bureau de Claudio Del Vecchio et la Fondation de la famille Del Vecchio, et a été rejoint par Bruker Corporation en tant que nouvel investisseur dans AcuamarkDx. Claudio Del Vecchio a rejoint le conseil d'administration d'AcuamarkDx.

AcuamarkDx est une entreprise de diagnostic moléculaire qui développe une technologie ultra-sensible et automatisée, conçue pour une détection précoce du cancer plus fiable et plus rentable. Le but étant de sauver de nombreuses vies et de réduire les inégalités en matière de santé dans les soins du cancer à l'échelle mondiale.

Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR), qui a également contribué à la série A, est une entreprise mondiale d'outils et d'instruments de diagnostic pour les sciences de la vie, avec un intérêt particulier pour la détection précoce du cancer.

« Nous sommes reconnaissants de la confiance de nos investisseurs et de la profondeur financière et technique sophistiquée qu'ils apportent à notre travail », a déclaré le Dr Bernard Peperstraete, cofondateur et PDG. Après des années d'innovation et de développement, nous sommes satisfaits des progrès de nos essais. Nous travaillons d'arrache-pied pour poursuivre l'optimisation du test tout en lançant des collectes cliniques à plus grande échelle. »

Avec les produits de la série A, Acuamark Diagnostics a l'intention de mettre à l'échelle ses collections d'échantillons et d'ajouter un certain nombre d'éléments clés à son organisation.

« En tant qu'investisseur avant ce tour de table, j'ai suivi de près le travail remarquable de l'entreprise visant à améliorer l'interception précoce du cancer et à la rendre largement accessible », a déclaré l'investisseur M. Del Vecchio. « Grâce à un développement réussi et à l'échelle industrielle pour laquelle la technologie est conçue, AcuamarkDx sera dans une position très différenciée pour aider notre société à sauver des vies, tout en réalisant d'importantes économies systémiques. Je me réjouis à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Bernard et le conseil d'administration pour faire de cette vision une réalité et faire passer l'entreprise à un niveau supérieur. »

M. William Gedale, président exécutif, a commenté : « Nous sommes honorés d'accueillir un directeur de la compétence et du caractère de M. Del Vecchio. Claudio est un dirigeant éprouvé et un investisseur prospère dans un large éventail d'entreprises à l'échelle mondiale. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue au sein de notre groupe de membres et de collègues dévoués du conseil. »

« M. Del Vecchio allie une humanité du sel de la terre à une compréhension innée de la création d'une valeur extraordinaire. Il apporte à notre conseil une vaste expérience en matière de sagesse et de gouvernance publique », a ajouté le Dr. Peperstraete.

À propos de Claudio Del Vecchio

Claudio Del Vecchio est un entrepreneur international et un leader du secteur. Il est à la fois un cadre compétent et un membre chevronné du conseil d'administration public. La famille Del Vecchio a fondé le groupe Luxottica où M. Del Vecchio a été directeur du conseil d'administration pendant plusieurs années, a dirigé ses activités aux États-Unis et a supervisé son offre publique à la Bourse de New York. Par la suite, M. Del Vecchio a fait l'acquisition de Brooks Brothers, qu'il a exploité avec succès pendant 20 ans, jusqu'à la pandémie de COVID.

À propos d'Acuamark Diagnostics Inc.

Acuamark Diagnostics est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de technologies novatrices pour améliorer et rentabiliser le dépistage précoce par le sang de un ou plusieurs cancers. Soutenue par une équipe chevronnée de développeurs industriels et d'experts scientifiques, AcuamarkDx a pour mission d'améliorer la gestion du cancer et d'augmenter le taux de survie en interceptant le cancer précoce de façon plus fiable, plus accessible et plus rentable grâce à la première technologie de précision à haut débit en son genre.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.acuamarkdx.com ou nous contacter à l'adresse suivante : [email protected] .

