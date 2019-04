Acura celebra 20 años como orgulloso patrocinador del Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans

Invirtiendo en el futuro de la música de jazz

Apoyándose en la relación de Acura con el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans, Acura es de nuevo el socio automovilístico de la Trombone Shorty Foundation (www.tromboneshortyfoundation.org), creada por el icónico cantante, compositor y productor Troy "Trombone Shorty" Andrews. El patrocinio de la Fundación por Acura apoya la educación, la instrucción, la tutoría y la interpretación de la música de jazz tradicional en Nueva Orleans, empoderando a los jóvenes músicos para continuar las tradiciones musicales de las leyendas del jazz que los antecedieron.

Recientemente, Acura patrocinó a un grupo de doce estudiantes con un gran talento musical de The Trombone Shorty Academy en una visita a Los Ángeles. Equipados con vehículos SUV MDX (https://www.acura.com/mdx) para moverse en la ciudad y cámaras GoPro para filmar su visita, los estudiantes se reunieron con agentes profesionales de la industria de la música, practicaron con la banda de marcha de la Universidad del Sur de California (USC), tocaron en una actuación privada en la sede de American Honda Motor Co., Inc. en Torrance, California, y hasta interpretaron su música en el Acura Grand Prix de Long Beach.

Sistemas de sonido premiados de Acura

El compromiso de Acura con la música incluye el diseño de productos alcanzado con precisión de la marca que convierte a cada vehículo en su propio estudio de sonido.

El galardonado sistema de audio de primera ELS Studio 3D™ de Acura (https://acura.us/RDX_ELSStudio3D) debutó en el RDX de 2019; se desarrolló mediante una colaboración entre Acura y Panasonic, y fue afinado por el ingeniero de grabación y productor musical Elliot Scheiner, ocho veces ganador del Grammy®. El sistema de sonido disponible de Acura, aclamado por la crítica, lleva la calidad y el rango dinámico que se escucha en los estudios de grabación al confort de los vehículos Acura a través de un sistema de 16 bocinas que trae seis bocinas de rango medio, seis altavoces de cúpula de titanio de sonidos agudos, un altavoz central de rango medio especializado en vocales y un amplificador de graves de 20 cm. El sistema de audio de primera ELS Studio 3D™ se puede operar en la pantalla táctil central o mediante órdenes de reconocimiento de voz con funciones primarias que se pueden accionar con controles en el volante, y también está disponible en el recién estrenado Acura TLX de 2020 y en la Edición TLX PMC.

El Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans empieza el jueves 25 de abril y se extiende hasta el domingo 5 de mayo. Para ver la lista completa de artistas y más información sobre el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans, visite www.nojazzfest.com.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles de lujo que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión, un compromiso con un estilo evocador, alto rendimiento e ingeniería innovadora, todo construido sobre una base de calidad y fiabilidad. La línea Acura presenta seis modelos distintivos: el sedán de lujo de primera RLX, el sedán de lujo de alto rendimiento TLX, el sedán deportivo ILX, el SUV crossover de lujo RDX para cinco pasajeros, el Acura MDX para siete pasajeros, el SUV de lujo con tres filas de asientos de más venta en los Estados Unidos en todos los tiempos, y el superauto NSX electrificado de la próxima generación.

Cinco de los seis modelos de Acura que se venden en Norteamérica se producen en la región central de Ohio, usando partes de producción nacional e internacional: los sedanes deportivos de lujo ILX y TLX (Planta de Automóviles de Marysville), los SUV de lujo RDX y MDX (Planta de Automóviles de East Liberty) y el superauto Acura NSX, que se fabrica a pedido en el Centro de Manufactura de Alto Rendimiento en Marysville, Ohio.

Información adicional para los medios, incluyendo precios, características y especificaciones y fotografía de alta resolución, está disponible en AcuraNews.com. Hay información del consumidor en Acura.com. Siga a Acura en los medios sociales en Acura.us/SocialChannels.

Acerca de la Trombone Shorty Foundation

La Trombone Shorty Foundation, fundada por el músico Troy "Trombone Shorty" Andrews en 2013, preserva y perpetúa la distintiva herencia musical de Nueva Orleans mediante la instrucción musical, la interpretación, la educación comercial, la tutoría y la experiencia de la vida real, como parte de una tradición consagrada para cultivar una comunidad vibrante a través de la música y la tradición. Desde su creación, la fundación ha crecido desde atender a 15 estudiantes al año hasta 100, preparando a aspirantes a músico de comunidades subatendidas de Nueva Orleans para alcanzar el éxito en la música y en la vida, adelantando la cultura de la ciudad y enseñando conocimientos del mundo real para lograr el triunfo en la industria de la música. Shorty Fest, el mayor evento de recaudación de fondos anual de la fundación, es una importante atracción durante la semana del Jazz Fest, y es conocido por presentar bandas nuevas y prometedoras y por mostrar el talento de los estudiantes de la Academia. Vea más detalles en tromboneshortyfoundation.org.

