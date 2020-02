Acura transforma el anuncio "Gánale a Eso" en un juego móvil de carreras

TORRANCE, California, 6 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Acura está llevando su desafío de "Beat That!" (¡Gánale a Eso!) al siguiente nivel al convertir su nuevo y estimulante anuncio comercial en un juego móvil de carreras competitivo: acura.com/playbeatthat. La emocionante aventura televisiva de Acura "Less Talk, More Drive" (Hablar Menos, Conducir Más) de un comercial (acura.us/lesstalkmoredrive) se ha convertido en un juego móvil de auténticas carreras en el que los jugadores pueden competir a través de varias épocas del juego en algunos de los vehículos más icónicos de la marca Acura.