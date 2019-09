Acura y Genius lanzan una serie de música en vivo que presenta a artistas emergentes que se destacarán, como predicen los superfans

"Nuestra esperanza es que este programa arroje una luz sobre estas artistas asombrosas y sobre las formas únicas en que han desafiado el statu quo para llegar a este punto decisivo de sus carreras", dijo Jon Ikeda, vicepresidente y director de Marca de Acura. "La serie Acura x Genius se apoya en la pasión de Acura por la música vista a través de nuestro marketing y asociaciones de festivales creando nuevas oportunidades para que los fans de la música se relacionen con nuestra marca, que está enfocada en el desempeño y las experiencias emocionantes".

"Es un honor para nosotros asociarnos con Acura para celebrar a los artistas e intérpretes que moldean la próxima onda de la cultura musical", dijo Rob Markman, director de Relaciones con Artistas de Genius. "Esta colaboración es extra especial porque estamos utilizando los datos de Music IQ de Genius para organizar cada exhibición con voces nuevas que entusiasman mucho a nuestra comunidad".

Destiny Rogers, que actúa en la primera exhibición de Acura x Genius en Los Ángeles, agregó: "Cuando estoy en el escenario compartiendo mi música, siento confianza y sé que este es el lugar al que estoy destinada. Me siento muy feliz de ser parte de esta experiencia y estoy eufórica por conectarme con el público, especialmente con aquellos que escuchan mi música por primera vez. No hay mejor presentación de quien soy que esa".

"¡Estoy muy emocionada por actuar con Genius y Acura! Creo que va a ser un evento muy divertido y un gran show", dijo Olivia O'Brien, que también canta en la exhibición de Los Ángeles.

Serie musical Acura x Genius

Las Acura x Genius: Precision Crafted Performances forman una serie musical en varias ciudades que llega a selectos mercados musicales de los Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles el 26 de septiembre; seguirán shows en Nueva York, Atlanta y Miami en los meses próximos. Se compartirán actuaciones en vivo y contenido tras bastidores de la serie en los canales sociales de Genius y en Genius.com. Cada evento también ofrecerá selectos menús de comidas y bebidas, oportunidades únicas de fotos, y exhibición de vehículos Acura, incluyendo el superauto NSX con una consola de DJ en el maletero, y el sedán deportivo ILX.

Destiny Rogers

Destiny Rogers es una cantante, compositora y multiinstrumentalista nacida y criada en Lodi, California. Destiny creció en un hogar musical, escuchando todos los géneros, desde el rock clásico hasta el mariachi, y empezó a gravitar hacia una carrera en la música. Esta cantante prometedora imprime a su música su estilo de marimacho, su vibra de la cultura de los patinadores y su voz sentimental a su música, demostrando que ser fiel a una misma da buenos resultados. Las poderosas letras de la nativa de California se sienten más auténticas que cualquier otra cosa en la radio popular.

Olivia O'Brien

Olivia O'Brien nació en Napa, California, y es conocida por componer canciones temperamentales y emocionalmente honestas como "hate u love u", que ha acumulado más de 122.5 millones de reproducciones en Spotify. O'Brien superó el acoso en la infancia y el dolor de ser una forastera para convertirse en una de las estrellas jóvenes más populares de la música pop.

Historia musical de Acura

Acura tiene una larga historia de apoyo a la música y las artes, desde asociarse con eventos y festivales que se alinean con los valores de rendimiento e innovación de la marca, hasta las bandas sonoras en la publicidad de Acura. Este año, Acura celebró 20 años como patrocinadora del Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans, donde el Escenario de Acura acogió de nuevo a muchos de los músicos más consumados del mundo. Acura también regresó por quinto año como el socio automovilístico de la Fundación Trombone Shorty, una organización dedicada a apoyar la educación, instrucción, orientación e interpretación de música de jazz tradicional en Nueva Orleans, y fue el Patrocinador Presentador del mayor evento de recaudación de fondos de la Fundación, "Shorty Fest". Compartiendo una pasión colectiva por la innovación y un rendimiento superior, Acura ha sido el socio automovilístico oficial del histórico Hollywood Bowl en Los Ángeles por los últimos ocho años.

Acerca de Acura

Acura es una marca líder de automóviles de lujo que ofrece Alto Rendimiento Alcanzado con Precisión, un compromiso con un estilo evocador, alto rendimiento e ingeniería innovadora, todo construido sobre una base de calidad y fiabilidad. La línea Acura presenta seis modelos distintivos: el sedán de lujo de primera RLX, el sedán de lujo de alto rendimiento TLX, el sedán deportivo ILX, el SUV crossover de lujo RDX para cinco pasajeros, el Acura MDX para siete pasajeros, el SUV de lujo con tres filas de asientos de más venta en los Estados Unidos en todos los tiempos, y el superauto NSX electrificado de la próxima generación.

Cinco de los seis modelos de Acura que se venden en Norteamérica se producen en la región central de Ohio, usando partes de producción nacional e internacional: los sedanes deportivos de lujo ILX y TLX (Planta de Automóviles de Marysville), los SUV de lujo RDX y MDX (Planta de Automóviles de East Liberty) y el superauto Acura NSX, que se fabrica a pedido en el Centro de Manufactura de Alto Rendimiento en Marysville, Ohio.

Información adicional para los medios, incluyendo precios, características y especificaciones y fotografía de alta resolución, está disponible en AcuraNews.com. Hay información del consumidor en Acura.com. Siga a Acura en los medios sociales en Acura.us/SocialChannels.

Acerca de Genius

Genius es la mayor enciclopedia de música del mundo. Desde sus inicios con letras de canciones, Genius ha crecido para convertirse en una marca líder en música, produciendo series populares de video como VERIFIED, Deconstructed, Genius News y Open Mic y organizando conversaciones en vivo sobre las carreras de artistas como Nicki Minaj, The-Dream y Mariah Carey.

Genius llega a más de 100 millones de personas mensualmente en todo el mundo y tiene más de 6 millones de suscriptores en YouTube. Sigue dirigiendo la exitosa integración "Behind the Lyrics" en Spotify e impulsa una importante integración de letras de canciones en Apple Music. Personalidades del mundo de la música —como Chance the Rapper, Camila Cabello, Cardi B, Frank Ocean, Billie Eilish y Lin-Manuel Miranda— usan a Genius para compartir las historias de sus canciones con el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/985701/Acura_x_Genius___Precision_Crafted_Performances.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/985702/Acura___Olivia_O_Brien_and_Destiny__Rogers_performances.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458749/acura_logo.jpg

FUENTE Acura

Related Links

https://genius.com/



SOURCE Acura