AD NET ZERO OBLIGE SES PARTISANS À RENDRE COMPTE DE LEURS OBJECTIFS SUR LA BASE DE DONNÉES SCIENTIFIQUES

Le programme d'action publicitaire pour le climat accueille Amazon Ads, Indeed et L'Oréal dans le cadre de son expansion internationale

CANNES, France, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Les partisans du programme Ad Net Zero, au niveau mondial et national, sont désormais tenus de fixer un objectif net zéro basé sur la science. Cela peut se faire par le biais de l'initiative Science Based Targets, un engagement à l'égard de la Course à l'objectif zéro des Nations Unies (y compris via le SME Climate Hub), du Climate Pledge (l'engagement pour le climat) ou d'autres alternatives comparables. Les partisans du programme seront également tenus de mesurer leurs progrès et d'en rendre compte chaque année. Les objectifs devront être définis dans les 12 mois s'ils ne sont pas déjà en place et Ad Net Zero fournira des conseils pour aider ses soutiens à définir, mesurer et rendre compte de leurs progrès. Une analyse de la trajectoire de l'industrie vers le zéro net, basée sur les objectifs publiés par le groupe mondial d'Ad Net Zero, a été publiée sur adnetzero.com, indiquant combien des plus grandes organisations de l'industrie s'engagent à la décarbonisation et à quelle échéance.

Ad Net Zero a ajouté trois nouvelles organisations commerciales en tant que soutiens mondiaux - Amazon Ads, Indeed et L'Oréal - tandis qu'Ad Net Zero US a doublé depuis son lancement en février pour inclure Kroger, Mediaocean, Index Exchange et un certain nombre d'agences. Ad Net Zero se lance en Nouvelle-Zélande en août, et d'autres territoires sont en discussion pour former des chapitres nationaux, ce qui signifie que l'initiative opère désormais dans des territoires représentant collectivement 45 % du marché publicitaire mondial en termes de dépenses (WARC 2022).

Sebastian Munden, président d'Ad Net Zero, a déclaré : « Des objectifs scientifiques conformes aux dernières connaissances sur le climat sont désormais obligatoires pour les partisans d'Ad Net Zero. Les entreprises de la chaîne d'approvisionnement de la publicité doivent user de leur influence pour accélérer la réduction des émissions et la promotion de l'économie nette zéro. L'urgence de la situation ne doit pas être sous-estimée. L'adhésion à notre plan d'action peut aider les entreprises à y parvenir. »

Ad Net Zero gère un espace au Cannes Lions dans le Act Responsible Hall, partageant les efforts pour décarboniser la publicité et promouvoir avec succès des produits, des services et des comportements durables. Le contenu a été tiré de plus de 60 soutiens, ainsi que des récentes sessions de présentation d'Ad Net Zero et du Sommet mondial. Il comprend des détails sur le nouveau Sustainability Playbook de l'IAB Tech Lab, avec des actions visant à décarboniser la chaîne d'approvisionnement programmatique adtech.

La WFA, la GARM et Ad Net Zero publieront jeudi 22 juin un guide d'action rapide à l'intention des responsables des médias afin qu'ils réfléchissent à la manière de réduire l'impact environnemental des campagnes et des opérations médiatiques. La WFA, la GARM et Ad Net Zero ont uni leurs forces au sein d'un programme d'accélération visant à identifier un cadre standard pour mesurer les émissions de carbone des campagnes médiatiques, avec l'objectif de le soumettre à une consultation plus large de l'industrie avant la fin de 2023.

Ad Net Zero est un programme d'action climatique visant à aider le secteur de la publicité à faire face à l'urgence climatique en décarbonisant les opérations publicitaires et en soutenant chaque industrie pour promouvoir avec précision les produits et services durables. Fondé à l'origine par l'Advertising Association avec l'IPA et l'ISBA, Ad Net Zero a lancé son plan d'action en 5 points au Royaume-Uni en novembre 2020 et a depuis gagné plus de 100 partisans britanniques. Le plan d'action vise à atteindre zéro émission nette dans le développement, la production et le placement média des publicités, ainsi qu'à utiliser l'influence positive de la publicité pour aider à faire évoluer les consommateurs vers un comportement plus durable. Son premier territoire non britannique a été lancé en Irlande en juin 2022, suivi d'un déploiement mondial à Cannes LIONS 2022, et d'un lancement aux États-Unis en février 2023. Ad Net Zero bénéficie d'un large soutien de la part de l'ensemble du secteur et compte fièrement sur l'appui des six plus grands groupes d'agences au monde, de propriétaires de médias, d'entreprises technologiques, d'annonceurs et d'agences indépendantes de création et de production.

