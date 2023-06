AD NET ZERO TORNA RELATÓRIO DE METAS BASEADAS NA CIÊNCIA OBRIGATÓRIO PARA APOIADORES

Programa publicitário de ação climática dá as boas-vindas à Amazon Ads, Indeed e L'Oréal à medida que a expansão internacional continua

CANNES, França, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Os apoiadores do Ad Net Zero, tanto em nível global como nacional, agora são obrigados a estabelecer uma meta pública de neutralidade de carbono baseada na ciência. Isso pode ser feito por meio da iniciativa Science Based Targets, um compromisso com a Race to Zero da ONU (inclusive por meio do SME Climate Hub), The Climate Pledge ou outras alternativas similares. Os apoiadores também serão obrigados a medir e relatar seu progresso anualmente. As metas precisarão ser criadas dentro de 12 meses, se ainda não estiverem em vigor, e o Ad Net Zero fornecerá orientação para ajudar os apoiadores na definição, medição e elaboração dos relatórios.Uma análise do caminho do setor rumo à neutralidade de carbono, com base nas metas divulgadas publicamente pelo grupo global do Ad Net Zero, foi publicada no site adnetzero.com, compartilhando quantas das maiores empresas do setor estão se comprometendo com a descarbonização e em que prazo.

O Ad Net Zero adicionou três novas organizações comerciais como apoiadores globais - Amazon Ads, Indeed e L'Oréal - enquanto o Ad Net Zero dos EUA dobrou desde o lançamento em fevereiro deste ano, incluindo a Kroger, Mediaocean, Index Exchange e uma série de agências. O Ad Net Zero será lançado na Nova Zelândia em agosto, com outros territórios em discussão para formar capítulos nacionais, o que significa que a iniciativa está operando atualmente em territórios que representam, coletivamente, 45% do mercado mundial de publicidade por gasto (WARC 2022).

Sebastian Munden, presidente do Ad Net Zero, afirmou: "As metas baseadas na ciência, de acordo com a compreensão mais recente sobre o clima, agora são obrigatórias para os apoiadores do Ad Net Zero. Empresas ao longo de toda a cadeia de suprimentos do setor publicitário devem utilizar sua influência para acelerar a redução das emissões e a promoção da economia de emissão zero. A urgência disso não pode ser subestimada. A adesão a nosso plano de ação pode auxiliar as empresas a fazerem isso."

O Ad Net Zero está operando uma área no Cannes Lions, no Act Responsible Hall, compartilhando esforços para descarbonizar a publicidade e promover com sucesso produtos, serviços e comportamentos sustentáveis. O conteúdo foi obtido junto a mais de 60 apoiadores, juntamente com sessões recentes de apresentação do Ad Net Zero e da Cúpula Global. Inclui detalhes da nova Cartilha de Sustentabilidade do IAB Tech Lab com ações para descarbonizar a cadeia de suprimentos de adtech programático.

A WFA, a GARM e o Ad Net Zero publicarão um Guia de Ação Rápida para líderes de mídia considerarem como reduzir o impacto ambiental das campanhas e operações de mídia na quinta-feira, 22 de junho. A WFA, a GARM e o Ad Net Zero uniram forças em uma agenda de aceleração para identificar uma estrutura padrão para medir as emissões de carbono de campanhas publicitárias, visando levá-la a uma consulta mais ampla do setor antes do final de 2023.

O Ad Net Zero é um programa de ação climática para ajudar o setor de publicidade a enfrentar a emergência climática, descarbonizando as operações publicitárias e apoiando todos os setores na promoção correta de produtos e serviços sustentáveis. Originalmente fundado pela Advertising Association com a IPA e a ISBA, o Ad Net Zero lançou seu plano de ação de cinco pontos no Reino Unido em novembro de 2020 e, desde então, ganhou mais de 100 apoiadores no Reino Unido. O plano de ação tem como objetivo zerar as emissões líquidas no desenvolvimento, produção e veiculação de mídia, além de usar a influência positiva da publicidade para ajudar a direcionar os consumidores para um comportamento mais sustentável. Seu primeiro território que não o Reino Unido foi a Irlanda, onde foi lançado em junho de 2022, seguido de uma implementação global no Cannes LIONS 2022 e do lançamento nos EUA em fevereiro de 2023. O Ad Net Zero tem amplo respaldo de todo o setor e tem o orgulho de contar com o apoio dos seis maiores grupos de holding de agências do mundo, proprietários de meios de comunicações, empresas de tecnologia, anunciantes e agências independentes de criação e produção.

