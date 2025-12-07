ADAM S. KUTNER, ABOGADO DE LESIONES, CELEBRA CUATRO PRESTIGIOSOS PREMIOS DE ORO 2025 BEST OF LAS VEGAS

Este reconocimiento representa uno de los años más condecorados en la historia de la firma, destacando más de 34 años de servicio legal confiable, resultados consistentes de casos, atención excepcional al cliente y un compromiso profundamente arraigado con la comunidad del sur de Nevada.

Un año de impacto: fortalecimiento del sur de Nevada a través del servicio comunitario



La dedicación de la empresa a retribuir a través de Adam Kutner Cares alcanzó nuevas cotas en 2025. A lo largo del año, Adam S. Kutner, Abogados de Lesiones, continuó su apoyo a socios vitales sin fines de lucro, incluidos el Distrito Escolar del Condado de Clark, Three Square, Opportunity Village, Candlelighters Childhood Cancer Foundation of Nevada, Shero Foundation, Nevada Child Seekers y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Estas asociaciones ayudaron a financiar programas críticos, ampliar los servicios y apoyar a las familias en todo el Valle de Las Vegas.



Aspectos destacados del campeón de la comunidad 2025

La firma continuó honrando a los miembros sobresalientes de la comunidad a través del Premio al Campeón Comunitario Adam Kutner Cares , que reconoce a los nevadenses del sur que ejemplifican el liderazgo y el servicio compasivo. Cada Campeón fue reconocido en varios juegos en casa de los Golden Knights de Las Vegas, donde recibieron un reconocimiento en el hielo y boletos de cortesía para una noche memorable compartida con familiares y amigos. Este programa continuó creciendo en visibilidad e impacto, inspirando a miles de personas en toda la región.

Fan Engagement and Giveaways



La firma también entregó un año emocionante de iniciativas para los fanáticos, regalando miles de boletos Golden Knights a través de promociones sociales de Adam Kutner, nominaciones de la comunidad y sorteos sorpresa. Las populares activaciones de # AdamKutnerPowerPlay en X (antes Twitter) alcanzaron un máximo histórico de participación, lo que permitió a los fanáticos disfrutar de experiencias emocionantes y oportunidades exclusivas durante toda la temporada de hockey.

Además, Adam Kutner contribuyó con donaciones directas y regalos especiales para los fans a través de múltiples plataformas, incluso lanzando un viernes en Facebook Live, fortaleciendo aún más la reputación de su empresa como uno de los partidarios más generosos y comprometidos de la comunidad.



"Nos sentimos verdaderamente honrados y honrados de recibir cuatro premios Best of Las Vegas Gold Awards este año ", dijo Adam S. Kutner, presidente y fundador de Adam S. Kutner, Injury Attorneys. "Durante más de 34 años, nuestro equipo se ha preocupado profundamente por esta comunidad, no solo como defensores legales, sino como vecinos. Estos premios reflejan nuestro compromiso con un servicio excepcional, resultados sólidos y un trabajo comunitario significativo. No podríamos estar más agradecidos a todos los que votaron por nosotros y apoyaron nuestra misión ".

Para descargar imágenes y videos de regalos y donaciones anteriores, haga clic aquí.

Para obtener más información sobre futuros sorteos, visite Facebook, Instagram y X para seguir a Adam S. Kutner, Abogados de Lesiones. Para conocer las necesidades legales de expertos de confianza en lesiones personales, así como más información sobre el galardonado equipo de Adam S. Kutner, Abogados de Lesiones, visite www.AskAdamKutner.com .

SOBRE ADAM S. KUTNER, ABOGADO ESPECIALIZADO EN LESIONES

Adam S. Kutner, abogado especializado en lesiones , es un respetado bufete de abogados especializado en lesiones personales con sede en Las Vegas, Nevada. Con más de 34 años de experiencia, la firma maneja una amplia gama de casos de lesiones personales, incluidos accidentes automovilísticos, resbalones y caídas, mordeduras de perros y más. Dirigido por Adam S. Kutner, el equipo proporciona representación legal personalizada y lucha incansablemente por los derechos de sus clientes. Adam S. Kutner, Abogados de Lesiones, también se enorgullece de ser un socio oficial de los Golden Knights de Las Vegas, apoyando al equipo y a la comunidad local con Adam Kutner Cares. Adam S. Kutner, Injury Attorneys, también acaba de ser votado por los lectores del Las Vegas Review-Journal como el Mejor de Las Vegas Ganador de Oro para 2025 como Mejor Firma de Abogados, Mejor Abogado de Lesiones Personales, Mejor Abogado de Accidentes y Mejor Servicio al Cliente de Derecho sobre todos los demás nominados de la categoría en el sur de Nevada.

