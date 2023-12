ADAM S. KUTNER, INJURY ATTORNEYS, GANA EL BEST OF LAS VEGAS GOLD AWARDS 2023 POR "MEJOR BUFETE DE ABOGADOS" Y "MEJOR SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE"

Adam S. Kutner, Injury Attorneys, también tienen un largo historial de retribución a la comunidad local al apoyar a organizaciones y entidades benéficas locales como Make-A-Wish, Opportunity Village, Vegas Resiliency Center en beneficio de los supervivientes del 1 de octubre, Distrito Escolar del Condado de Clark, y donaciones en honor a nuestros héroes locales, personal de emergencias y trabajadores sanitarios. Adam Kutner también ha proporcionado miles de entradas y experiencias de Vegas Golden Knights a través de los medios sociales de la empresa, como sorteos en X, antes conocido como Twitter, con la promoción #AdamKutnerPowerPlay, regalos especiales de fans y donaciones directas a los seguidores.

Para descargar imágenes y videos de sorteos y donaciones anteriores, haga clic aquí.

Con la llegada de las fiestas, Adam Kutner ha anunciado dos nuevas y extraordinarias oportunidades de obtener entradas de VGK para todos los aficionados al hockey del sur de Nevada, como sincero agradecimiento por apoyar al bufete y a su equipo durante los últimos 32 años. Como gesto de agradecimiento a la comunidad, el bufete lanza no uno, sino dos sorteos. El primer sorteo se denomina "Celebremos a la comunidad" (Celebrating Community), conmemorando el hito de los 32 años de apoyo del bufete a la comunidad. El afortunado ganador obtendrá dos entradas para el partido de local el 28 de diciembre y un viaje en un pulidor de hielo Zamboni. El segundo sorteo celebra la obtención del premio de oro "Best of Las Vegas" así como todos los anteriores premios Best of Las Vegas, otorgando a un afortunado ganador dos entradas para la revancha de la Stanley Cup entre los Vegas Golden Knights y los Florida Panthers en The Fortress el 4 de enero, junto con un paseo en el Zamboni con el logo de Adam Kutner. Es hora de felicitar a nuestros ganadores: todo gracias a Adam S. Kutner, Injury Attorneys.

"Siempre estamos tremendamente agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestra comunidad local del sur de Nevada y queremos seguir devolviendo el favor a quienes nos han apoyado durante los pasados 32 años y nos han votado como 'Mejor bufete de abogados' y 'Mejor servicio de atención al cliente' del sur de Nevada", declaró Adam S. Kutner, presidente y fundador de Adam S. Kutner, Injury Attorneys. "Hemos sido socios oficiales de Vegas Golden Knights desde el primer día y estos obsequios, y todos los que tenemos planeados para 2024 y más allá, son nuestra forma de expresar nuestra gratitud a todos los que han hecho posible que seamos Best of Las Vegas".

El bufete lleva mucho tiempo comprometido con la retribución a la comunidad a través de Adam Kutner Cares y sigue apoyando a muchas organizaciones benéficas e iniciativas deportivas locales. Estos sorteos y el compromiso del bufete continúan reflejando su dedicación a desarrollar la participación y el enriquecimiento de la comunidad, así como a reconocer la auténtica pasión de los aficionados de Golden Knights. Adam S. Kutner, Injury Attorneys, ha sido socio oficial de los Vegas Golden Knights desde el primer día y regala entradas para los partidos de locales en cada temporada desde que el equipo saltó al hielo por primera vez, mediante el #adamkutnerpowerplay que continuamente es tendencia en X, antes conocido como Twitter, durante cada partido. A medida que nos adentramos en 2024 y seguimos celebrando nuestro campeonato Stanley Cup Champions, Adam Kutner ofrecerá más sorteos que nunca con próximos anuncios por venir.

Detalles del sorteo:

Para participar en el sorteo "Celebremos a la comunidad" con entradas para dos personas para el partido del 28 de diciembre y un paseo en el Zamboini, visite https://giveaway.askadamskutner.com/twitter/, y asegúrese de seguir el Twitter de Adam para obtener información adicional sobre cómo participar para ganar. El sorteo "Celebremos a la comunidad" está abierto a todos aquellos que residan en el sur de Nevada y se prolongará desde ahora hasta el 20 de diciembre de 2023, a las 11:59 p.m., lo que da tiempo suficiente para participar y tener la oportunidad de ganar este codiciado premio. Para consultar toda la información y las normas oficiales del sorteo, haga clic aquí.

El ganador del sorteo "Celebremos a la comunidad" será seleccionado al azar entre todas las participaciones nominadas que cumplan los requisitos y será anunciado el 21 de diciembre de 2023. Recibirán dos entradas para el partido del 28 de diciembre, y el ganador o invitado se montará en el pulidor de hielo Zamboni durante el partido, retribuyendo así el cariño de los lugareños en nuestra comunidad local y permitiéndoles presenciar de primera mano la emocionante acción de VGK para crear recuerdos que durarán toda la vida.

También se ha puesto en marcha un sorteo adicional para celebrar la obtención del galardón dorado Best of Las Vegas junto con los aficionados locales y aquellos que han apoyado a Adam S. Kutner, Injury Attorneys, durante los 32 años transcurridos. Para participar en el sorteo de entradas para dos personas "Best of Las Vegas" para la revancha del 4 de enero de 2024 de las finales de la Copa Stanley 2023, cuando los Vegas Golden Knights se enfrenten a los Florida Panther, y un viaje en el Zamboni, visite https://giveaway.askadamskutner.com/giveaway-twitter/ y asegúrese de seguir a Adam en Twitter para obtener información adicional sobre cómo participar para ganar. El sorteo "Best of Las Vegas" está abierto a todos aquellos que residan en el sur de Nevada y se prolongará desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2023, a las 11:59 p.m., lo que da tiempo suficiente para participar y tener la oportunidad de ganar este codiciado premio. Para consultar información y las normas oficiales del sorteo, haga clic aquí.

El ganador del sorteo "Best of Las Vegas" se seleccionará al azar entre todas las participaciones que cumplan los requisitos y se anunciará el 2 de enero de 2024. Recibirán dos entradas para el partido del 4 de enero y uno de los ganadores tendrá la oportunidad de montar en el Zamboni durante el partido, celebrando así que hemos ganado los premios Best of Las Vegas al ser elegidos "Mejor bufete de abogados" y "Mejor servicio de atención al cliente".

Para obtener más información sobre los sorteos actuales y futuros, visite Facebook, Instagram, y Twitter para seguir a Adam S. Kutner., Injury Attorneys y regístrese para entrar. Para conocer las necesidades legales en materia de lesiones personales de un experto de confianza, así como para obtener más información sobre el galardonado equipo de Adam S. Kutner, Injury Attorneys, visite www.AskAdamKutner.com.

ACERCA DE ADAM S. KUTNER, INJURY ATTORNEYS

Adam S. Kutner, Injury Attorneys, es un bufete de abogados de lesiones personales muy respetado con sede en Las Vegas, Nevada. Con más de 32 años de experiencia, la firma maneja una amplia gama de casos de lesiones personales, incluyendo accidentes automovilísticos, resbalones y caídas, mordeduras de perro, y más. Dirigido por Adam S. Kutner, el equipo ofrece una representación legal personalizada y lucha incansablemente por los derechos de sus clientes. Adam S. Kutner, Injury Attorneys, también se enorgullece de ser socio oficial de los Vegas Golden Knights, apoyando al equipo y a la comunidad local con Adam Kutner Cares. Adam S. Kutner, Injury Attorneys, también acaba de ser votada por los lectores del Las Vegas Review-Journal como ganadora del premio Best of Las Vegas Gold Winner para 2023 como Mejor bufete de abogados y Mejor servicio de atención al cliente, por encima de todos las demás categorías de nominados en el sur de Nevada.

