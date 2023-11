Adamas One Corp. Anuncia Formação da Adamas Technologies

A subsidiária integral se concentrará em P&D, parcerias e implementação de soluções de diamantes de laboratório (Lab-Grown Diamond) para o setor de tecnologia

SCOTTSDALE, Arizona, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) ("Adamas One," "Adamas" ou a "Empresa"), The Original Lab-Grown Diamond Company™, uma empresa de tecnologia avançada que aproveita a tecnologia patenteada para produzir diamantes em laboratório de alta qualidade e cristal único para joias e materiais de diamante para tecnologia e outras aplicações industriais, anunciou hoje a formação de sua nova subsidiária integral, a Adamas Technologies.

A Adamas Technologies será responsável pela pesquisa e desenvolvimento, parcerias e implementação de soluções baseadas em diamantes de laboratório para o setor de tecnologia. A condutividade térmica e a durabilidade dos diamantes de laboratório os tornam ideais para uso em dispositivos semicondutores nos setores industrial e tecnológico. A tecnologia patenteada da Adamas oferece uma oportunidade significativa de abordar a crescente demanda do setor de semicondutores.

"A formação da Adamas Technologies segue nossos planos anunciados recentemente para ampliar nossa presença no setor de semicondutores. Queremos nos assegurar de que a Adamas One esteja sempre na vanguarda do uso de diamantes de laboratório em todas as indústrias. Acreditamos que nossas tecnologias proprietárias e patenteadas nos dão uma sólida vantagem competitiva dentro da categoria, sobretudo quando se trata da adaptação dos diamantes de laboratório no setor de tecnoloiga. É evidente que as notáveis propriedades dos materiais do diamante oferecem soluções para alguns problemas industriais muito difíceis" destacou Jay Grdina, Diretor Executivo da Adamas One Corp. "Os diamantes de laboratório oferecem a repetibilidade, consistência e confiabilidade que são exigidas tanto pelas aplicações industriais como tecnológicas a um custo que dará suporte à aceitação do mercado."

O Sr. Gerald McGuire, Diretor de Operação da Adamas One Corp., irá dirigir a nova subsidiária. O Sr. McGuire tem quase 30 anos de ampla experiência no mercado de semicondutores, ao levar circuitos integrados (ICs) e circuitos analógicos inovadores ao mercado.

"Estamos particularmente entusiasmados com as oportunidades nos mercados de semicondutores. Há uma quantidade significativa de atividades para as propriedades térmicas e de outros tipos de diamante, a fim de aumentar a eficiência e a velocidade dos circuitos de última geração. Os diamantes de laboratório chegaram recentemente a níveis de custos, qualidade e capacidade de fabricação que permitem seu uso nestas aplicações. Os materiais da Adamas oferecem química e capacidade de fabricação precisas em diamantes de um único cristal, ao utilizar nossos processos e receitas proprietárias", declarou Gerald McGuire. "O uso dos diamantes produzidos em laboratório é novo nestas aplicações de semicondutores, e espero ansiosamente as contribuições de nossa equipe à medida que este mercado emerge", acrescentou McGuire.

"As extraordinárias propriedades físicas do diamante são conhecidas há algum tempo. As inovações possibilitadas pela condutividade térmica, a mobilidade dos operadores e a lacuna de banda dos diamantes estão apenas começando", concluiu McGuire.

Sobre a Adamas One Corp.

A Adamas é uma fabricante de diamantes em laboratório que produz diamantes de cristal único quase impecáveis para aplicações industriais e pedras preciosas em suas instalações em Greenville, Carolina do Sul. A empresa possui 36 patentes e utiliza sua deposição química de vapor (CVD) proprietária para cultivar cristais de diamante menores do tamanho de uma gema. Os diamantes de laboratório da Adamas One™ têm as mesmas propriedades físicas, químicas e óticas dos diamantes minados. Os processos de fabricação controlados da Empresa permitem que produza diamantes tipo IIA de altíssima qualidade, alta pureza, incolor de um único cristal, quase incolor e de cor elegante para se adaptar a uma variedade de aplicações industriais e em pedras preciosas. A Empresa pretende comercializar e vender seus diamantes nos mercados atacadistas de joalheria e industriais. Para mais informação, acesse www.adamasone.com.

Não é minado. Não é falso. Apenas acelerou a perfeição. ™

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode incluir "declarações prospectivas" segundo definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, incluídas suas modificações, e a Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, incluídas suas modificações. Na medida em que as informações apresentadas neste comunicado à imprensa analisem projeções financeiras, informações ou expectativas sobre nossos planos comerciais, resultados de operações, produtos ou mercados, ou de outro modo faça declarações sobre eventos futuros, tais declarações são prospectivas. Tais declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "deveria", "pode", "pretende", "antecipa", "crê", "estima", "projeta", "prevê", "espera", "planeja" e "propõe". Embora acreditemos que as expectativas refletidas nestas declarações prospectivas estejam baseadas em suposições razoáveis, há uma série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes materialmente de tais declarações prospectivas. É recomendado que se considere com cuidado declarações de precaução e outras divulgações, incluindo declarações feitas sob o título "Fatores de Risco" e em outras partes dos documentos que apresentamos de tempos em tempos junto à Comissão de Valores Mobiliários (SEC). As declarações prospectivas são válidas apenas na data do documento em que estão contidas, sendo que a Adamas One Corp. não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, exceto conforme exigido por lei. Foram fornecidos referências e links para sites como conveniência, sendo que as informações contidas em tais sites não estão incorporadas por referência neste comunicado à imprensa.

Para mais informação, entre em contato com:

