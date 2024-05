Adamastor présente la FURIA, la première supercar portugaise

PORTO, Portugal, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'histoire de l'industrie automobile portugaise est remplie d'excellents exemples de la portée de l'entrepreneuriat portugais, du désir de « donner au monde de nouveaux mondes », de l'importante capacité de se mettre au travail et de transformer les idées en réalité. Dans chacun d'eux, nous trouvons quelque chose qui les unit : un ou deux « génies » qui, parfois pas de la manière la plus évidente, ou étant confrontés aux obstacles les plus inhabituels, finissent par mener à bien ce qu'ils rêvaient de réaliser. Adamastor a beaucoup de tout cela. Beaucoup d'idéalisme, beaucoup de passion et, en même temps, beaucoup de savoir-faire… Le résultat est présenté aujourd'hui : la FURIA !

Adamastor unveiled the first Portuguese Super Sports this Tuesday, the Furia. The Furia is equipped with a Ford Performance engine that produces more than 350 horsepower

Une supercar est essentiellement une voiture de sport de luxe à hautes performances, composée d'éléments spécifiques de qualité supérieure, offrant plus de puissance et une technologie de pointe aux amateurs et aux collectionneurs du monde entier. C'est précisément dans ce segment, qui est également « super » en termes d'exclusivité, que Adamastor veut se positionner.

La croissance et le développement constants de la société et de l'économie ont favorisé l'accroissement du nombre de consommateurs plus aisés, dont beaucoup sont des clients réguliers de la catégorie sélective des supercars. On s'attend donc à ce que la demande de supercars continue d'augmenter, ce qui favorisera également la croissance du secteur.

Cependant, la rigueur de la construction, l'expérience de conduite et la conception et la technologie de haut niveau sont autant d'éléments qui placent le segment de marché d'Adamastor à l'avant-garde de l'évolution de l'expertise, de la R&D et des connaissances techniques dans cette catégorie supérieure de l'industrie automobile passionnante. C'est précisément là où Adamastor veut se placer, avec l'introduction de la Furia en figure de proue.

Où la première supercar portugaise est-elle produite ?

C'est dans son usine de Perafita, en périphérie de Porto, qu'Adamstor a travaillé au développement de la première supercar portugaise. Mais l'équipe hautement spécialisée en ingénierie, en production et en conception dispose également des ressources techniques et humaines nécessaires pour concevoir, développer et produire ses propres outils, équipements et autres composants, et s'engage également à devenir un leader dans l'exécution de projets d'ingénierie d'excellence au niveau international, avec un accent particulier sur la conception de composants en fibre de carbone de la plus haute qualité. C'est ainsi qu'est né Adamastor Advanced Technologies.

Pour ce faire, elle utilise des solutions techniques de pointe, depuis les phases de conception jusqu'aux phases de validation, en passant par le développement et la production, et elle dispose de toutes les capacités et compétences qui lui permettent, par exemple, de se démarquer comme l'un des principaux acteurs de l'industrie dans la production de composants en fibre de carbone destinés à l'industrie automobile exigeante, dans le secteur des nouvelles solutions de mobilité et dans le milieu complexe de la course automobile, tout en démontrant sa capacité d'adaptation à une industrie qui ne cesse de muter et d'évoluer.

De la technologie d'usinage CNC avancée aux outils modernes d'impression 3D, en passant par la production susmentionnée de composants en fibre de carbone, l'expérience, l'expertise et l'excellent service d'Adamastor Advanced Technologies en ont fait le choix privilégié par les clients ayant des besoins spécifiques, tels que pour la production de carrosseries et de réservoirs en fibre de carbone pour les véhicules de course tout-terrain, d'hélices pour la production d'énergie éolienne, entre autres composants de haute précision, où les tolérances strictes sont cruciales pour l'application et le bon fonctionnement du composant dans des conditions de travail.

Dans ce contexte, le réseau de partenaires d'Adamastor est également l'un de ses principaux atouts. Chacun de ses partenaires offre l'expérience et l'expertise technique nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats, en répondant aux normes de qualité élevées et aux exigences de ses clients. Parmi les exemples, citons les partenariats avec Creodynamics — simulation virtuelle d'une soufflerie avec le logiciel CFD (Computational Fluid Dynamics), tel qu'il est utilisé en Formule 1 ; avec Canopy — simulation virtuelle de courses et de temps au tour utilisés par certaines des équipes du Championnat du monde d'Endurance FIA et de Formule 2 ; et avec Altair — FEA (analyse par éléments finis).

Toutes les informations sont disponibles ici : https://www.adamastor.com.pt/home

Caractéristiques techniques — Adamastor Furia

Châssis :

Fibre de carbone

Dimensions externes

Longueur : 4 560 mm

Largeur : 2 212 mm

Hauteur : 1 098 mm

Poids : 1 100 kg (à vide dans la version course)

Largeur des voies

Avant : 1 755 mm

Arrière : 1 705 mm

Empattement : 2 800 mm

Suspension

Géométrie : doubles triangulations découplées, ressort hélicoïdal sur l'amortisseur

Ajustements pris en charge : pincement, carrossage, chasse, garde au sol, résistance au roulis, résistance aux bosses

Moteur

Architecture : V6, biturbo provenant de Ford Performance

Cylindrée : 3,5 litres

Puissance maximale : plus de 650 chevaux

Couple maximal : plus de 571 Nm

Carburant : essence ; compatible avec les carburants synthétiques

Vitesse maximale : plus de 300 km/h dans la version routière

Accélération de 0 à 100 km/h : environ 3,5 secondes

Accélération de 0 à 200 km/h : environ 10,2 secondes

Déportance maximale

Course : 250 km/h - 1 800 kg

Route : 250 km/h - 1 000 kg

Freins

Disques de 378 mm à l'avant et de 356 mm à l'arrière. Étriers à 6 pistons à l'avant et à 4 pistons à l'arrière. Variation de la force de freinage disponible sur la version Course.

Équipement de série

ABS et TC

Options de personnalisation

Adamastor offre une grande liberté de personnalisation pour la Furia, y compris pour le design intérieur.

Production prévue :

Série limitée à 60 unités

Prix de la version homologuée pour la route :

Estimé à 1,6 million d'euros + taxes