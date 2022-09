Adani devient le deuxième acteur du secteur cimentier en Inde

et complète son acquisition d'Ambuja Cements et d'ACC

C'est la plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur indien de l'infrastructure et des matériaux, évaluée à 6,50 milliards de dollars américains

Après la transaction, Adani détiendra 63,15 % d'Ambuja Cements et 56,69 % d'ACC (dont 50,05 % sont détenus par Ambuja Cements)

À ce jour, la capitalisation boursière combinée d'Ambuja Cements et d'ACC se monte à 19 milliards de dollars

Adani devient ainsi le deuxième plus grand fabricant de ciment en Inde (avec une capacité d'environ 67,5 millions de tonnes par an)

La gouvernance d'entreprise s'améliore, avec 100 % d'administrateurs indépendants au sein du comité d'audit et du comité de nomination et de rémunération

Deux nouveaux comités de direction, le comité de la responsabilité d'entreprise et le comité des consommateurs publics, composés uniquement d'administrateurs indépendants, favoriseront l'assurance ESG et l'approche axée sur le consommateur

AHMEDABAD, Inde, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La famille Adani, par l'intermédiaire d'Endeavour Trade and Investment Ltd (« BidCo »), un véhicule à usage spécial, a conclu avec succès l'acquisition d'Ambuja Cements Ltd et d'ACC Ltd. L'opération impliquait l'acquisition de l'action Holcim dans Ambuja et ACC ainsi qu'une offre ouverte dans les deux entités, conformément à la réglementation SEBI.

La valeur de l'action Holcim et de l'offre publique d'achat d'Ambuja Cements et d'ACC s'élève à environ 6,50 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition jamais réalisée par Adani mais aussi la plus grande opération de fusion-acquisition jamais réalisée en Inde dans le domaine des infrastructures et des matériaux. Après la transaction, Adani détiendra 63,15 % d'Ambuja Cements et 56,69 % d'ACC (dont 50,05 % sont détenus par Ambuja Cements).

« Ce qui fait du ciment un secteur passionnant, c'est le potentiel de croissance de l'Inde, qui dépasse celui de tous les autres pays bien au-delà de 2050 », a déclaré M. Gautam Adani, président du groupe Adani. « Le ciment est un jeu économique qui dépend des coûts de l'énergie, de la logistique et de la distribution, ainsi que de la capacité de tirer parti d'une plateforme numérique pour transformer la production et accroître considérablement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Chacune de ces capacités est une activité phare pour nous et fournit donc à notre activité cimentière un ensemble d'adjacences inégalées. Ce sont ces adjacences qui finissent par stimuler l'économie concurrentielle. De plus, notre position en tant que l'une des plus grandes entreprises d'énergie renouvelable au monde nous aidera à fabriquer du ciment vert de qualité supérieure, conformément aux principes d'une économie circulaire. Avec tous ces éléments, nous sommes en bonne voie pour devenir le plus important et le plus efficace des fabricants de ciment d'ici 2030. »

Ambuja Cements et ACC ont actuellement une capacité de production installée combinée d'environ 67,5 millions de tonnes par an. Les deux entreprises sont parmi les marques les plus puissantes en Inde, avec une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement très étendues, soit 14 cimenteries, 16 stations de broyage, 79 usines de béton prêt à l'emploi et plus de 78 000 partenaires dans l'Inde toute entière.

Le comité de direction d'Ambuja Cements a approuvé une injection de 20 000 crores de roupies indiennes dans Ambuja au moyen d'une attribution préférentielle de mandats. Cela va permettre à Ambuja de capter la croissance du marché. Ces actions permettront d'accélérer de manière significative la création de valeur pour toutes les parties prenantes, conformément à la philosophie commerciale du groupe Adani.

Ambuja et ACC bénéficieront toutes les deux de synergies avec la plateforme d'infrastructure intégrée d'Adani, en particulier dans les domaines des matières premières, de l'énergie renouvelable et de la logistique, où les sociétés du portefeuille d'Adani ont une vaste expérience et une profonde expertise. Les sociétés bénéficieront également de l'accent mis par Adani sur les facteurs ESG, l'économie circulaire et la philosophie de gestion du capital. Les activités continueront d'être profondément alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, en encourageant l'ODD 6 (eau propre et assainissement), l'ODD 7 (énergie propre et abordable), l'ODD 11 (villes et communautés durables) et l'ODD 13 (lutte contre les changements climatiques).

Conformément à la philosophie de gouvernance du portefeuille Adani, les comités de direction d'Ambuja Cements et d'ACC ont été reconstitués. Le comité d'audit et le comité de nomination et de rémunération sont maintenant composés à 100 % d'administrateurs indépendants. De plus, deux nouveaux comités ont été constitués, le comité de la responsabilité d'entreprise et le Comité des consommateurs publics, tous deux composés à 100 % d'administrateurs indépendants pour fournir au comité de direction une assurance sur les engagements ESG et maximiser la satisfaction des consommateurs. De plus, un comité des prix des produits de base, composé à 50 % d'administrateurs indépendants, a été constitué pour renforcer la gestion des risques.

La transaction a été financée par des facilités s'élevant à 4,50 milliards de dollars américains en provenance de 14 banques internationales. Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG et Standard Chartered Bank ont agi en tant qu'arrangeurs principaux, mandatés initiaux et teneurs de livres pour la transaction. Barclays Bank PLC, DBS Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank et Standard Chartered Bank ont agi en tant qu'arrangeur principal et teneur de livres mandatés pour la transaction. En outre, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mizuho Bank, Sumitom Mitsui Banking Corporation et Qatar National Bank ont agi en tant que responsables mandatés de la transaction.

Barclays Bank PLC et Deutsche Bank AG ont agi comme conseillers en fusion-acquisition pour BidCo, Standard Chartered Bank agissant comme conseiller en structuration ; ICICI Securities et Deutsche Bank AG ont agi comme banquiers d'affaires pour l'offre ouverte de BidCo pour Ambuja Cements et ACC.

Cyril Amarchand Mangaldas et Latham and Watkins LLP ont agi à titre d'avocats en fusion-acquisition pour BidCo. Cyril Amarchand Mangaldas et Latham and Watkins LLP ont également agi comme conseillers juridiques auprès de BidCo pour le financement. Allen & Overy LLP et Talwar Thakore and Associates ont agi comme conseillers juridiques auprès des prêteurs.

