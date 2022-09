Adani se torna a segunda maior produtora de cimento da Índia

Conclui a aquisição da Ambuja Cements e da ACC

Maior aquisição já realizada no setor de infraestrutura e materiais da Índia avaliada em USD 6,50 bilhões

bilhões Após a transação, a Adani deterá 63,15% da Ambuja Cements e 56,69% da ACC (das quais 50,05% são detidos por meio da Ambuja Cements)

A capitalização de mercado combinada da Ambuja Cements e da ACC é de USD 19 bilhões até a data

bilhões até a data Com esta aquisição, a Adani é agora a segunda maior fábricante de cimento da Índia (capacidade aproximada de 67,5 MTPA)

Governança corporativa aprimorada com 100% de diretores independentes no Comitê de Auditoria e no Comitê de Indicação e Remuneração

Dois novos comitês do Conselho – Comitê de Responsabilidade Corporativa e Comitê de Consumidor Público – composto exclusivamente por diretores independentes, impulsionarão a garantia ESG e a abordagem do cliente em primeiro lugar

AHMEDABAD, Índia, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A família Adani, por meio da Endeavour Trade and Investment Ltd ("BidCo"), uma sociedade de propósito específico, concluiu com sucesso a aquisição da Ambuja Cements Ltd e da ACC Ltd. A transação envolveu a aquisição da participação da Holcim na Ambuja e na ACC, juntamente com uma oferta aberta nas duas entidades de acordo com as regulamentações do SEBI (Conselho de Bolsa de Valores da Índia).

O valor da participação da Holcim e a consideração de oferta aberta para a Ambuja Cements e a ACC é de USD 6,5 bilhões, o que faz desta a maior aquisição da Adani, e a maior transação de fusões e aquisições da Índia no setor de infraestrutura e materiais. Após a transação, a Adani deterá 63,15% da Ambuja Cements e 56,69% da ACC (das quais 50,05% são detidos por meio da Ambuja Cements).

"O que torna o cimento um negócio empolgante é o espaço para o crescimento na Índia, que supera o de todos os outros países bem além de 2050", disse Gautam Adani, presidente do Adani Group. "O cimento é um jogo de economia que depende dos custos de energia, logística e de distribuição, e da capacidade de alavancar uma plataforma digital para transformar a produção, bem como obter eficiências significativas na cadeia de suprimentos. Cada um desses recursos é um negócio essencial para nós e, portanto, oferece ao nosso negócio de cimento um conjunto de proximidades incomparáveis. São essas proximidades que acabam impulsionando a economia competitiva. Além disso, nossa posição como uma das maiores empresas de energia renovável do mundo nos ajudará a fabricar cimento ecológico de alta qualidade, bem alinhado com os princípios de uma economia circular. Todas essas dimensões nos colocam no caminho certo para nos tornarmos o maior e mais eficiente fabricante de cimento até 2030."

Atualmente, a Ambuja Cements e a ACC têm uma capacidade de produção instalada de 67,5 MTPA. As duas empresas estão entre as marcas mais fortes da Índia, com enorme extensão de infraestrutura de fabricação e cadeia de suprimentos, representada por suas 14 unidades integradas, 16 estações de trituração, 79 usinas de concreto e mais de 78 mil parceiros de canal em toda a Índia.

O Conselho da Ambuja Cements aprovou uma infusão de INR 20.000 Cr na Ambuja por meio de alocação preferencial de garantias. Isso equipará a Ambuja a capturar o crescimento no mercado. As ações acelerarão significativamente a criação de valor para todas as partes interessadas, de acordo com a filosofia de negócios do Adani Group.

A Ambuja Cements e a ACC se beneficiarão das sinergias com a plataforma integrada de infraestrutura Adani, especialmente nas áreas de matéria-prima, energia renovável e logística, em que as empresas do portfólio Adani têm vasta experiência e profunda especialização. A Ambuja e a ACC também se beneficiarão do foco em ESG, da economia circular e da filosofia de gestão de capital da Adani. Os negócios continuarão profundamente alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade da ONU, com foco claro no ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).

Alinhados com a filosofia de governança do portfólio Adani, os comitês do Conselho da Ambuja Cements e da ACC foram reconstituídos. O Comitê de Auditoria e o Comitê de Indicação e Remuneração agora incluem 100% de diretores independentes. Além disso, dois novos comitês foram constituídos – o Comitê de Responsabilidade Corporativa e o Comitê do Consumidor Público – ambos compostos por 100% de diretores independentes para oferecer garantia ao Conselho sobre os compromissos ESG e maximizar a satisfação do consumidor. Além disso, um Comitê de Preços de Commodities foi constituído, composto por 50% de diretores independentes, para fortalecer a gestão de riscos.

A transação foi financiada por instalações que se juntam a USD 4,50 bilhões provenientes de 14 bancos internacionais. Os bancos Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG e Standard Chartered Bank atuaram como organizadores líderes mandatados originais e seguradores principais para a transação. Os bancos Barclays Bank PLC, DBS Bank, Deutsche Bank AG, MUFG Bank e Standard Chartered Bank atuaram como organizadores líderes mandatados e seguradores principais para a transação. Além disso, os bancos BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e Qatar National Bank atuaram como organizadores líderes mandatados para a transação.

O Barclays Bank PLC e o Deutsche Bank AG atuaram como consultores de fusões e aquisições da BidCo, com o Standard Chartered Bank atuando como consultor de estruturação, e a ICICI Securities e o Deutsche Bank AG atuaram como banqueiros comerciantes para a oferta aberta da BidCo para Ambuja Cements e a ACC.

Cyril Amarchand Mangaldas e Latham e Watkins LLP atuaram como consultores de fusões e aquisições da BidCo. Cyril Amarchand Mangaldas e Latham and Watkins LLP também atuaram como consultores jurídicos da BidCo para o financiamento com Allen & Overy LLP e Talwar Thakore and Associates atuando como consultores jurídicos para os credores.

