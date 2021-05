Adani Green Energy va acquérir le portefeuille d'énergie renouvelable 5 GW de SB Energy India pour une valeur totale de 3,5 milliards de dollars - la plus grande opération de fusion et acquisition dans le domaine des énergies renouvelables en Inde.

Le portefeuille cible est constitué d'actifs de services publics de grande envergure dont 84 % de la capacité solaire (4180 MW), 9 % de la capacité hybride éolien-solaire (450 MW) et 7 % de la capacité éolienne (324 MW). Le portefeuille comprend 1400 MW de puissance solaire opérationnelle et 3554 MW supplémentaires sont en cours de construction. Tous les projets ont des AAE de 25 ans avec des contreparties cotées souveraines comme Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), NTPC Limited et NHPC Limited. Les actifs d'exploitation faisant partie du portefeuille sont principalement des projets basés sur des parcs solaires construits selon les meilleures pratiques de gouvernance, de développement de projet, de construction et d'exploitation et d'entretien, ce qui en fait l'un des portefeuilles renouvelables les plus performants du pays.

Avec cette acquisition, AGEL atteindra une capacité renouvelable totale de 24,3 GW 1 et une capacité renouvelable opérationnelle de 4,9 GW. Cette acquisition montre que AGEL vise le leadership de la transition énergétique durable et en fait l'une des plus grandes plateformes d'énergie renouvelable au monde. La clôture de la transaction est soumise aux approbations et conditions habituelles.

M. Gautam Adani, président du Groupe Adani, a déclaré que : « Cette acquisition est une autre étape vers la vision que nous avons énoncée en janvier 2020, dans laquelle nous avons exposé nos plans pour devenir le plus grand acteur mondial de l'énergie solaire d'ici 2025 et, par la suite, la plus grande entreprise d'énergie renouvelable au monde d'ici 2030. L'Inde, sans aucun doute, a été l'un des rares pays à avoir accéléré son engagement mondial à l'égard des changements climatiques et nous avons l'intention de faire notre part pour tenir les promesses faites. La plateforme d'énergie renouvelable que nous construisons jettera les bases pour attirer plusieurs autres industries mondiales qui cherchent de plus en plus à réduire leur empreinte carbone (et ouvrira les plateformes adjacentes qui incluent l'hydrogène et le stockage). Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de notre portefeuille solaire quatre ans avant l'échéance que nous nous sommes fixée. La qualité des actifs que SoftBank et le groupe Bharti ont construits est excellente et je félicite leurs efforts pour soutenir la transition de l'Inde vers les énergies renouvelables. Nous sommes fiers de développer leur héritage. »

M. Masayoshi Son, administrateur délégué, Directeur de la Société, président-directeur général de SoftBank Group Corp., a déclaré : « Nous avons fondé SB Energy India en 2015 dans le but de créer une entreprise d'énergie propre de premier plan sur le marché afin de stimuler la croissance de l'Inde grâce à des sources d'énergie propres et renouvelables. Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli. Alors que SBG poursuit sa transition vers une société de portefeuille mondiale axée sur l'accélération du déploiement de l'intelligence artificielle, nous pensons que le moment est venu d'intégrer le groupe Adani pour contribuer à la prochaine phase de croissance de SB Energy India. »

M. Sunil Bharti Mittal, président de Bharti Enterprises, a dit : « Je suis ravi que SB Energy ait trouvé un bon endroit pour poursuivre son parcours de pionnier dans la construction d'une entreprise d'énergie renouvelable de premier plan en Inde. Le Groupe Adani a une feuille de route exceptionnelle pour la construction d'une centrale d'énergie verte qui va encore s'accélérer avec la combinaison de SB Energy. Je suis heureux que Bharti ait pu jouer un rôle constructif en partenariat avec SoftBank. »

À propos d'Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (« AGEL »), qui fait partie du groupe indien Adani, possède l'un des plus grands portefeuilles mondiaux d'énergies renouvelables avec plus de 19,3 GW de projets en exploitation, en construction et de projets attribués à des contreparties de qualité. La société développe, construit, détient, exploite et entretient des projets de parcs solaires et éoliens connectés au réseau de services publics. Les principaux clients d'AGEL sont la National Thermal Power Corporation (« NTPC »), la Solar Energy Corporation of India (« SECI ») et plusieurs compagnies nationales d'électricité publiques. Au cours de cet exercice, Mercom Capital, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, a classé le groupe Adani comme le plus important propriétaire de centrales solaires au monde

(1) La capacité d'énergie solaire est de 4 500 MW pour laquelle une lettre d'attribution est attendue

Pour plus d'informations, consultez www.adanigreenenergy.com

Demandes de renseignements des médias : Roy Paul; [email protected]

À propos du groupe SoftBank

Le groupe SoftBank investit dans des technologies de pointe pour améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier. Le groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une société de portefeuille d'investissement qui comprend des participations dans les télécommunications, les services Internet, l'intelligence artificielle, la robotique intelligente, l'IoT et les fournisseurs de technologies d'énergie propre ; les Fonds SoftBank Vision, qui investissent plus de 100 milliards de dollars américains pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer des industries et à en façonner de nouvelles ; le SoftBank Latin America Fund, le plus important fonds de capital-risque de la région, et le SB Opportunity Fund, un fonds de 100 millions de dollars US consacré à l'investissement dans des entreprises fondées par des entrepreneurs de couleur aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez https://global.softbank

À propos de Bharti Enterprises

Bharti Enterprises est l'un des principaux groupes d'affaires indiens avec des intérêts diversifiés dans les télécommunications, l'espace, les services financiers, l'immobilier, l'hôtellerie, l'agroalimentaire. Bharti a été une force pionnière dans le secteur indien des télécommunications avec de nombreuses premières et innovations à son crédit. Bharti Airtel, la société phare du groupe, est une entreprise de télécommunications de premier plan dans 18 pays d'Asie et d'Afrique. Airtel se classe parmi les trois premiers fournisseurs de services mobiles dans le monde en termes d'abonnés. Bharti a des JV avec plusieurs leaders mondiaux : SingTel, SoftBank et AXA, entre autres. Bharti, en partenariat avec le gouvernement du Royaume-Uni, a récemment fait l'acquisition de OneWeb - une constellation de satellites en orbite basse (LEO) pour fournir une connectivité à large bande à haute vitesse et à faible latence. Grâce à ses investissements stratégiques, Bharti est également présent dans le domaine des services d'Internet mobile et les énergies renouvelables. La Fondation Bharti, la branche philanthropique du groupe, gère près de 200 écoles Satya Bharti et soutient plus de 800 écoles gouvernementales pour assurer une éducation holistique à plus de 275000 enfants défavorisés en Inde rurale.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bharti.com

Contacts :

Roy Paul

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1513579/SB_Energy_Solar_Plant.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1459130/Adani_Renewables_Logo.jpg

SOURCE Adani Green Energy Limited