Adani Green Energy adquire o portfólio de 5 GW de energia renovável da SB Energy da Índia por um valor empresarial de US$ 3,5 bilhões - a maior transação de fusões e aquisições no segmento de energia renovável da Índia

O portfólio alvo consiste em ativos de serviços públicos em larga escala com 84% de capacidade solar (4.180 MW), 9% de capacidade híbrida eólica-solar (450 MW) e 7% de capacidade eólica (324 MW). O portfólio compreende capacidade de energia solar operacional de 1.400 MW e mais 3.554 MW está em construção. Todos os projetos contam com PPAs com vigência de 25 anos celebrados com contrapartes com rating soberano, como Solar Energy Corporation of India Ltd. (SECI), NTPC Limited e NHPC Limited. Os ativos operacionais que fazem parte do portfólio são, principalmente, projetos relativos ao parque solar e foram construídos de acordo com as melhores práticas em governança, desenvolvimento de projetos, construção, operação e manutenção, resultando em um dos portfólios de energia renovável de mais alta qualidade no país.

Com esta aquisição, a AGEL atingirá capacidade total renovável de 24,3 GW 1 e capacidade operacional renovável de 4,9 GW. Esta aquisição demonstra a intenção da AGEL de ser líder em transição de energia sustentável em todo o mundo e a torna uma das maiores plataformas de energia renovável do mundo. A conclusão da transação está sujeita às condições e aprovações habituais.

O Sr. Gautam Adani, presidente do Adani Group, disse: "Esta aquisição é mais um passo em direção à visão declarada em janeiro de 2020, em que estabelecemos nossos planos de nos tornarmos o maior participante no setor de energia solar do mundo até 2025 e, posteriormente, a maior empresa de energia renovável do mundo até 2030. A Índia, sem dúvida, tem sido uma das poucas nações que acelerou seu compromisso global com as mudanças climáticas e pretendemos fazer nossa parte para cumprir as promessas feitas. A plataforma de energia renovável que estamos construindo estabelecerá as bases para atrair vários outros setores globais que estão cada vez mais procurando reduzir sua pegada de carbono (bem como estabelecer a base para abrir plataformas adjacentes abrangendo Hidrogênio e Armazenamento). Estamos a caminho de alcançar nossas metas definidas para o portfólio solar quatro anos antes do prazo estabelecido por nós mesmos. A qualidade dos ativos que o SoftBank e o Bharti Group construíram é excelente e eu parabenizo os seus esforços para apoiar a transição de energia renovável da Índia. Estamos orgulhosos de levar seu legado adiante."

O Sr. Masayoshi Son, diretor representativo, diretor corporativo, presidente e CEO do SoftBank Group Corp., disse: "Criamos a SB Energy India em 2015 com o objetivo de ser uma empresa líder de mercado no setor de energia limpa para ajudar a impulsionar o crescimento da Índia com fontes de energia limpas e renováveis. Estamos imensamente orgulhosos de tudo que conquistamos. Enquanto o SBG continua sua transição para uma holding global de investimento focada em acelerar a implementação de inteligência artificial, acreditamos ser o momento ideal para trazer o Adani Group para ajudar a impulsionar a próxima fase de crescimento da SB Energy India."

O Sr. Sunil Bharti Mittal, presidente da Bharti Enterprises, disse: "Estou satisfeito que a SB Energy tenha encontrado um bom nicho para continuar sua jornada pioneira na construção da mais importante empresa de energia renovável da Índia. O Adani Group mostra uma trajetória impressionante na construção de um parque gerador de energia limpa que crescerá ainda mais com a participação da SB Energy. Estou feliz que a Bharti possa desempenhar um papel construtivo em parceria com o SoftBank."

Sobre a Adani Green Energy Limited

A Adani Green Energy Limited ("AGEL"), parte do Adani Group com sede na Índia, tem um dos maiores portfólios de energia renovável do mundo com mais de 19,3 MW de projetos em operação, em construção e licitações ganhas, e ainda projetos de crescimento lock-in que atendem a contrapartes de grau de investimento. A empresa desenvolve, constrói, possui, opera e mantém projetos de parques eólicos e solares conectados à rede de escala de serviços públicos. Os principais clientes da AGEL incluem a National Thermal Power Corporation ("NTPC"), a Solar Energy Corporation of India ("SECI") e várias empresas estatais de distribuição. A Mercom Capital, um think tank sediado nos EUA, classificou o Adani Group como o principal proprietário global de ativos de geração de energia solar.

(1) A capacidade inclui 4.500 MW de capacidade de energia solar para a qual se espera a carta de adjudicação

Sobre o SoftBank Group

O SoftBank Group investe em tecnologia inovadora para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. O SoftBank Group é composto pelo SoftBank Group Corp. (TÓQUIO: 9984), uma holding de investimento que inclui participações em provedores de telecomunicações, serviços de Internet, IA, robótica inteligente, IoT e tecnologia de energia limpa; os SoftBank Vision Funds, que estão investindo mais de US$100 bilhões para ajudar empreendedores extraordinários a transformar setores existentes e moldar novos; o SoftBank Latin America Fund, um fundo de US$ 5 bilhões que é o maior fundo de capital de risco daquela região; e o SB Opportunity Fund, um fundo de US$ 100 milhões dedicado a investir em empresas fundadas por empreendedores de grupos étnicos nos EUA. Para saber mais, acesse https://global.softbank

Sobre a Bharti Enterprises

A Bharti Enterprises é um dos principais grupos de negócios da Índia com interesses diversificados em telecomunicações, operações espaciais, serviços financeiros, imóveis, hotelaria, agricultura e alimentos. A Bharti tem sido uma força vanguardista no setor indiano de telecomunicações com muito pioneirismo e inovações creditados ao grupo. A Bharti Airtel, principal empresa do grupo, é uma empresa líder global de telecomunicações com operações em 18 países em toda a Ásia e África. A Airtel está entre os três principais provedores de serviços móveis em todo o mundo em termos de assinantes. A Bharti tem joint-ventures com vários líderes mundiais: SingTel, SoftBank e AXA, entre outros. A Bharti em parceria com o governo do Reino Unido adquiriu recentemente a OneWeb - uma constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) para oferecer conectividade de banda larga de alta velocidade e baixa latência. Por meio de seus investimentos estratégicos, a Bharti Enterprises também marca sua presença na Internet móvel e em energias renováveis. A Bharti Foundation, braço filantrópico do grupo, opera quase 200 escolas Satya Bharti e apoia mais de 800 escolas governamentais para garantir educação holística para mais de 275 mil crianças carentes na Índia rural.

Contatos:

