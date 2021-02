AdaniConneX, une nouvelle coentreprise de centres de données formée entre Adani Enterprises et EdgeConneX, pour renforcer l'Inde numérique

La coentreprise développera 1 GW de capacité de centre de données au cours de la prochaine décennie

AHMEDABAD, Inde & HERNDON, Virginie, 24 février 2021 /PRNewswire/ --

(Left to Right) Jeyakumar Janakaraj, CEO, AdaniConneX; Edmund Wilson, COO & Co-Founder, EdgeConneX; Anil Sardana, MD & CEO, ATL, MD - Thermal Power; Gautam Adani, Chairman, Adani Group; Sudipta Bhattacharya, CEO, Adani Group North America, and CTO, Adani Group

AdaniConneX fournira une gamme complète de solutions de centres de données dans toute l'Inde, des campus à grande échelle aux installations Hyperlocal Edge, en s'appuyant sur l'expertise mondiale d'EdgeConneX.

La coentreprise fournira des solutions de centres de données durables et de haute qualité, en s'appuyant sur l'expertise d'Adani en matière de gestion de l'énergie, d'énergie renouvelable, d'immobilier et d'expérience dans la gestion de grands projets d'infrastructure.

, en tant que fournisseur mondial de centres de données à la pointe de la technologie, avec 50 installations sur plus de 30 marchés, apportera son expertise dans la mise en place et l'exploitation rapides de centres de données dans le monde entier. La coentreprise se concentrera sur la création d'un réseau de centres de données hyper-échelle en Inde, en commençant par les marchés de Chennai , Navi Mumbai, Noida, Vizag et Hyderabad . Le développement et la construction de ces sites ont déjà commencé.

Adani Enterprises , l'entreprise phare d' Adani Group , l'une des plus grandes organisations multi-infrastructures de l'Inde, et EdgeConneX , l'un des principaux opérateurs mondiaux de centres de données avec 50 installations sur 30 marchés dans le monde, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise à parts égales. La coentreprise développera et exploitera des centres de données dans toute l'Inde, en tirant parti des compétences et des capacités complémentaires des deux partenaires. Pour répondre au besoin croissant d'une infrastructure informatique fiable et de haute qualité, les deux organisations s'engagent à investir des capitaux importants dans la coentreprise au cours des dix prochaines années afin de construire la principale plate-forme de centre de données écologique de l'Inde.

En plus des centres de données à grande échelle, AdaniConneX développera également un portefeuille de centres de données Edge stratégiquement situés dans toute l'Inde, qui répondront au besoin de capacités plus proches. Ces sites Edge sont conçus et planifiés pour s'adapter facilement à la demande et devenir des campus de centres de données à part entière. Il est important de noter que cette plate-forme pan-indienne de centres de données hyper-échelle et hyper-locaux sera largement alimentée par des énergies renouvelables.

En tant que fournisseur de confiance de solutions de centres de données pour certains des fournisseurs de services les plus importants et les plus exigeants au monde, EdgeConneX apporte à l'entreprise une expertise étendue en matière de centres de données et des solutions technologiques de pointe.

« Avec Adani, nous avons le partenaire idéal en Inde », a déclaré Randy Brouckman , PDG d'EdgeConneX. « Ils possèdent les capacités nécessaires et une expertise unique en Inde pour mettre en place une infrastructure numérique critique qui puisse soutenir au mieux nos clients dans tout le pays. Nous sommes impatients d'investir dans l'économie numérique de l'Inde et de répondre aux besoins de nos clients dans toute la région en collaboration avec Adani. »

Le partenariat s'appuiera sur l'expertise d'Adani en matière de gestion énergétique globale, d'énergie renouvelable et de développement immobilier, ainsi que sur son expérience dans la construction et la gestion de grands projets d'infrastructure dans toute l'Inde.

« L'une des meilleures manifestations de la vision de l'Inde numérique de notre honorable Premier ministre est la vitesse à laquelle l'ensemble de la population indienne s'est connectée et la croissance exponentielle de la consommation de données qui en découle », a déclaré Gautam Adani , le président du groupe Adani. « L'Inde compte actuellement l'une des plus grandes populations d'abonnés aux services de données au monde et pour répondre au besoin d'une infrastructure fiable pour prendre en charge les exigences du Cloud, du contenu, du réseau, de l'IoT, de la 5G, de l'IA et des entreprises, les centres de données constituent un besoin fondamental d'infrastructure d'une nation. Le groupe Adani apporte une combinaison unique d'énergie verte, d'expertise immobilière, d'accès à des stations d'atterrissage de câbles sous-marins et de plusieurs nœuds à travers le pays qui serviront d'emplacements de pointe. En plus de l'expertise d'EdgeConneX dans le domaine et de la technologie de pointe dans le domaine des centres de données, nous avons été très impressionnés par l'agilité qu'ils apportent à la coentreprise. »

La coentreprise AdaniConneX se concentrera sur la construction d'un réseau de centres de données à grande échelle en Inde, en commençant par les marchés de Chennai, Navi Mumbai, Noida, Vizag et Hyderabad. Le développement et la construction de ces sites ont déjà commencé.

À propos EdgeConneX - EdgeConneX fournit une gamme complète de solutions pour centres de données dans le monde entier, de l'hyper-local à l'hyper-échelle, de la construction sur mesure à la construction sur commande, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour offrir le choix de l'emplacement, de l'échelle et du type d'installation. Offrant flexibilité, connectivité, proximité et valeur, EdgeConneX est un leader mondial dans les services de centres de données de toute taille, à tout moment et en tout lieu, pour un portefeuille diversifié de secteurs, notamment le contenu, le cloud, les réseaux, les jeux, l'automobile, le SaaS, l'Internet, le HPC, la sécurité, etc. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.edgeconnex.com

À propos d'Adani Enterprises - Adani Enterprises Limited (AEL) est l'entreprise phare d'Adani Group, l'une des plus grandes organisations multi-infrastructures de l'Inde. Au fil des ans, Adani Enterprises s'est concentrée sur la création d'entreprises d'infrastructure émergentes, contribuant à la construction de la nation et les cédant à des entités distinctes cotées en bourse. Ayant construit avec succès des licornes comme Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy et la société récemment créée Adani Gas, la société a contribué de manière significative à rendre le pays autonome grâce à notre portefeuille actuel d'entreprises solides. La prochaine génération de ses investissements commerciaux stratégiques se concentrera sur les domaines de la fabrication de panneaux solaires photovoltaïques, de la gestion des aéroports, des centres de données et des parcs technologiques, et des infrastructures hydrauliques. Le respect de ces principes a permis à nos actionnaires d'obtenir de très bons rendements. L'investissement d'une seule entreprise dans Adani Enterprises, qui a été la première introduction en bourse du groupe en 1994, a rapporté plus de 800 fois. Pour en savoir plus, consultez le site : www.adanienterprises.com

