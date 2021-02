Nový spoločný podnik so zameraním na dátové centrá, AdaniConneX, vznikol medzi spoločnosťami Adani Enterprises a EdgeConneX s cieľom posilniť digitálnu Indiu

Spoločný podnik vytvorí 1 GW kapacitu dátového centra v nasledujúcom desaťročí

AHMEDABAD, India & HERNDON, Va., 24. februára 2021 /PRNewswire/ --

(Left to Right) Jeyakumar Janakaraj, CEO, AdaniConneX; Edmund Wilson, COO & Co-Founder, EdgeConneX; Anil Sardana, MD & CEO, ATL, MD - Thermal Power; Gautam Adani, Chairman, Adani Group; Sudipta Bhattacharya, CEO, Adani Group North America, and CTO, Adani Group

AdaniConneX poskytne celú škálu riešení dátových centier po celej Indii od Hyperscale Campuses po zariadenia Hyperlocal Edge využívajúce globálne skúsenosti EdgeConneX.

Spoločný podnik poskytne vysoko kvalitné a udržateľné riešenia dátových centier, využívajúc odborné znalosti spoločnosti Adani v oblasti správy energie, obnoviteľnej energie, nehnuteľností a skúseností s riadením veľkých infraštruktúrnych projektov.

EdgeConneX, ako popredný technologický globálny poskytovateľ dátových centier s 50 zariadeniami na viac ako 30 trhoch, poskytne svoje odborné znalosti v oblasti rýchleho budovania a prevádzky dátových centier po celom svete.

Spoločný podnik sa zameria na budovanie siete hyperškálovaných dátových centier v Indii, počnúc trhmi v Chennai, Navi Mumbai, Noida, Vizag a Hyderabad . Vývoj a výstavba v týchto lokalitách sa už začali.

Spoločnosť Adani Enterprises, vlajková loď skupiny Adani Group, jednej z najväčších indických organizácií pre multi-infraštruktúru a EdgeConneX, popredný operátor globálneho dátového centra s 50 zariadeniami na 30 trhoch po celom svete, dnes oznámili založenie spoločného podniku v pomere 50:50. Spoločný podnik bude vyvíjať a prevádzkovať dátové centrá po celej Indii s využitím vzájomne sa doplňujúcich odborných znalostí a schopností. Na riešenie rýchlo rastúcej potreby kvalitnej a spoľahlivej IT infraštruktúry sa obe organizácie zaviazali investovať do spoločného podniku v nasledujúcom desaťročí značný kapitál do vybudovania poprednej indickej platformy zelených dátových centier.

Okrem komplexných dátových centier AdaniConneX vyvinie aj portfólio dátových centier Edge strategicky rozmiestnených po celej Indii, ktoré podporia potrebu bližšej kapacity. Tieto Edge lokality sú navrhnuté a plánované tak, aby sa dali ľahko škálovať podľa dopytu a stali sa komplexnými areálmi dátových centier. Dôležité je, že táto celoindická platforma hyperškálových a hyperlokálnych dátových centier bude vo veľkej miere poháňaná obnoviteľnou energiou.

Ako dôveryhodný poskytovateľ riešení dátových centier niektorým z najväčších a najnáročnejších poskytovateľov služieb na svete prináša EdgeConneX do tohto podniku rozsiahle odborné znalosti v oblasti dátových centier a špičkové technologické riešenia.

„V spoločnosti Adani máme ideálneho partnera v Indii," uviedol Randy Brouckman, generálny riaditeľ EdgeConneX. „Disponujú potrebnými schopnosťami a jedinečnými odbornými znalosťami v Indii, ktoré sú potrebné na vybudovanie kritickej digitálnej infraštruktúry, ktorá dokáže najlepšie podporiť našich zákazníkov v celej krajine. Tešíme sa, až budeme investovať do digitálnej ekonomiky v Indii a uspokojovať potreby našich zákazníkov v celom regióne v spolupráci s Adani. "

Toto partnerstvo využije odborné znalosti spoločnosti Adani v oblasti riadenia energie, obnoviteľnej energie a rozvoja nehnuteľností, ako aj jej skúsenosti s budovaním a riadením veľkých infraštruktúrnych projektov v celej Indii.

„Jedným z najlepších prejavov vízie nášho váženého predsedu vlády v oblasti digitálnej Indie je rýchlosť, s akou je celá indická populácia online, a následný pokračujúci exponenciálny rast spotreby dát," uviedol Gautam Adani, predseda skupiny Adani. „India má v súčasnosti jednu z najväčších populácií predplatiteľov na svete a na riešenie potreby spoľahlivej infraštruktúry na podporu cloudu, obsahu, sietí, internetu vecí, 5G, AI a podnikových požiadaviek sú dátové centrá základnou infraštruktúrnou potrebou národa. Skupina Adani prináša jedinečnú kombináciu zelenej energie, odborné znalosti v oblasti nehnuteľností, prístup k podmorským káblovým staniciam a niekoľko uzlov po celej krajine, ktoré budú slúžiť ako okrajové miesta. Okrem odborných znalostí EdgeConneX a špičkovej technológie v oblasti biznisu s dátovými centrami, na nás veľmi zapôsobila agilita, ktorú prinášajú do spoločného podniku."

AdaniConneX JV sa zameria na budovanie siete hyperscale dátových centier v Indii, počnúc trhmi v Chennai, Navi Mumbai, Noida, Vizag a Hyderabad. Vývoj a výstavba v týchto lokalitách sa už začali.

O spoločnosti EdgeConneX - EdgeConneX poskytuje celú škálu riešení dátových centier po celom svete, od Hyperlocal po Hyperscale, od účelových po vytvorené na zákazku, v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi a ponúka výber z hľadiska umiestnenia, rozsahu a typu zariadenia. EdgeConneX poskytuje flexibilitu, konektivitu, blízkosť a hodnotu a je globálnym lídrom v oblasti služieb dátových centier kedykoľvek a kdekoľvek a pre rôzne portfólio priemyselných odvetví vrátane obsahu, cloudu, sietí, hier, automobilového priemyslu, SaaS, IoT, HPC, bezpečnosti, a iných oblastí. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.edgeconnex.com

O spoločnosti Adani Enterprises - Adani Enterprises Limited (AEL) je vlajkovou spoločnosťou v rámci skupiny Adani Group, jednej z najväčších indických organizácií pôsobiacich v oblasti viacerých infraštruktúr. V priebehu rokov sa spoločnosť Adani Enterprises zamerala na budovanie rozvíjajúcich sa podnikov v oblasti infraštruktúry, prispieva k budovaniu národa a podniky transformuje do samostatných spoločností kótovaných na burze. Úspešným vybudovaním jednorožcov ako sú Adani Transmission, Adani Power, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy a nedávno vytvoreného Adani Gas spoločnosť významne prispela k tomu, aby bola krajina súčasným nezávislá vďaka portfóliu robustných firiem. Ďalšia generácia strategických obchodných investícií sa zameriava na oblasti výroby solárnych fotovoltaických panelov, riadenia letísk, dátových centier a technologických parkov a vodnej infraštruktúry. Dodržiavanie týchto zásad viedlo k veľmi silným výnosom pre našich akcionárov. Investícia za jednu rupiu do spoločnosti Adani Enterprises, ktorá bola prvým IPO skupiny v roku 1994, sa vrátila viac ako 800-krát. Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.adanienterprises.com

Dotazy médií: JSA for EdgeConneX: 1-866-695-3629 ext. 13, [email protected]; OR Adani Enterprises, India: Roy Paul, [email protected], Australia: Kate Campbell, [email protected], Singapore: Irene Yong, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1442627/AdaniConneX_JV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810989/EdgeConneX_Logo.jpg

Related Links

www.edgeconnex.com



SOURCE EdgeConneX