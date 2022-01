Adare Pharma Solutions annonce la nomination de Tom Sellig au poste de président-directeur général

Sellig sera responsable de l'amélioration du service à la clientèle et de la stratégie de mise sur le marché

LAWRENCEVILLE, New Jersey, 7 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions (« Adare »), une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tom Sellig au poste de président-directeur général (PDG). M. Sellig, qui compte 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et les sciences de la vie, dirigera l'organisation en aidant les sociétés pharmaceutiques à développer et à fabriquer des médicaments transformateurs qui améliorent la santé et les résultats des patients.

« L'expérience de Tom en matière d'excellence commerciale et opérationnelle dans les services pharmaceutiques le prépare tout particulièrement à diriger Adare, à un moment où les entreprises pharmaceutiques recherchent de plus en plus des partenaires pour résoudre leurs problèmes de formulation et de commercialisation les plus complexes », affirme Vivek Sharma, qui reprend son poste de président et de directeur du conseil d'administration après avoir été le PDG par intérim de la société.

Adare propose des solutions technologiques pour relever les défis des entreprises pharmaceutiques, du développement des produits à la fabrication et au conditionnement à l'échelle commerciale. Les offres différenciées et les services de bout en bout de la société en font un partenaire innovant dans le domaine des CDMO. Adare a développé des technologies exclusives qui permettent la production de produits pharmaceutiques critiques, notamment des technologies de masquage du goût, de libération contrôlée et d'administration injectable de précision. En outre, l'offre de services récemment élargie d'Adare comprend une suite de haute puissance pour les projets pilotes et commerciaux de haute puissance et des capacités d'emballage étendues allant du remplissage de bouteilles à grande vitesse à l'emballage en bâtonnets et blisters.

« C'est un moment décisif où les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques introduisent des médicaments révolutionnaires sur le marché », explique Sellig. « Adare a développé des solutions innovantes qui rendent ces médicaments plus largement et plus facilement disponibles pour les patients grâce à nos partenariats avec les principales sociétés pharmaceutiques. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe aussi talentueuse alors que nous contribuons à élargir l'accès aux soins de santé essentiels. »

« Adare est un leader mondial des services CDMO », souligne Megan Preiner, directrice générale chez Thomas H. Lee Partners, L.P., un sponsor financier d'Adare. « Le leadership de Tom renforcera les services et le soutien d'Adare à ses partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques, faisant ainsi progresser les intérêts des patients et élargissant l'accès aux meilleurs médicaments de leur catégorie, centrés sur le patient. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Tom chez Adare », affirme Nathan Every, associé général de Frazier Healthcare Partners, sponsor financier d'Adare. « Tom a conduit une expansion et une transformation remarquables lorsqu'il travaillait chez LabConnect, ConnectiveRx et Patheon. Ses compétences, ses relations et son leadership seront incroyablement précieux alors qu'Adare poursuit sa croissance. »

Sellig apporte 30 ans d'expérience de direction dans le domaine des sciences de la vie, avec un accent particulier sur les CDMO. Il a été président-directeur général de LabConnect, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de laboratoire central et de soutien pour l'industrie biopharmaceutique. Avant LabConnect, Sellig était directeur commercial de ConnectiveRx, où il était responsable de toutes les activités commerciales et de contact avec la clientèle de la société de soutien et d'accès aux patients. Avant de rejoindre ConnectiveRx, il a occupé le poste de directeur général adjoint des ventes internationales chez Patheon, où il a joué un rôle essentiel dans la vente et l'intégration de la société à Thermo Fisher. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé le poste de directeur adjoint des ventes internationales et des services à la clientèle chez Covance. M. Sellig est titulaire d'une licence en économie de l'université Vanderbilt et d'un MBA de l'Université de New York.

L'annonce de la nomination de Sellig fait suite à l'acquisition par Adare de Frontida BioPharm, qui a étendu la présence mondiale d'Adare à sept sites de fabrication et de R&D dédiés aux services contractuels pour l'industrie pharmaceutique. Adare est soutenu par les sociétés de capital-investissement Thomas H. Lee Partners, L.P., et Frazier Healthcare Partners.

À propos d'Adare :

Adare Pharma Solutions est une organisation spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat de premier plan (CDMO) et un fournisseur mondial de technologies pharmaceutiques avancées, de services de développement et de fabrication. La société utilise sa technologie pharmaceutique différenciée et ses plateformes microbiologiques pour développer de nouveaux médicaments et thérapies améliorés, pour le marché mondial.

Adare Biome est une division d'Adare Pharma Solutions axée sur la production de postbiotiques grâce à un procédé de fermentation ECHO™ exclusif. Les opérations d'Adare Biome s'effectuent à Houdan, en France, une installation GMP Drug pour la fermentation microbienne. L'activité d'Adare Biome est de développer, produire et commercialiser des produits microbiologiques, notamment son produit pharmaceutique Lactéol™, et son ingrédient pour les applications en santé digestive, LBiome™.

Pour en savoir plus, consultez le site web https://www.adarepharmasolutions.com

