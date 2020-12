ADC Therapeutics and Overland Pharma formam joint venture estratégica para expandir o desenvolvimento e a comercialização de medicamentos da ADC na Grande China e Singapura, assessorada pela MSQ Ventures

NOVA YORK, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A M.S.Q. Ventures ("MSQ") tem o prazer de anunciar que seu cliente, ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), celebrou com sucesso um acordo para constituir conjuntamente uma nova empresa, Overland ADCT BioPharma (CY) Limited com a Overland Pharmaceuticals, uma empresa biofarmacêutica totalmente integrada e respaldada pela Hillhouse Capital.

Sob os termos do acordo, a ADC Therapeutics licenciou direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização de Lonca, ADCT-602, ADCT-601 e ADCT-901 para a grande China e Singapura para a Overland ADCT Biopharma, na qual a Overland Pharmaceuticals investiu 50 milhões de dólares. A Overland Pharmaceuticals terá participação de 51% e a ADC Therapeutics, 49%. A ADC Therapeutics também poderá receber pagamentos por metas alcançadas e royalties do contrato de licença com a Overland ADCT BioPharma.

"Enquanto nos preparamos para o potencial lançamento nos Estados Unidos da Lonca em 2021, estamos muito satisfeitos pelo fato de que a Overland ADCT BioPharma expandirá o acesso à terapia, bem como três de nossos outros medicamentos anticorpos conjugados à base de pirolobenzodiazepina (PBD), para atender às necessidades dos pacientes na grande China", disse Chris Martin, CEO da ADC Therapeutics. "A equipe MSQ tem se empenhado para nos ajudar a entender o mercado chinês de A a Z, desenvolver um plano, executar objetivos estratégicos, e assessorar esta transação. A abordagem sistemática e o alinhamento do foco nos resultados contribuíram para o nosso sucesso."

Ed Zhang, cofundador da Overland Pharmaceuticals, afirmou: "Estamos entusiasmados por integrar estes quatro primeiros candidatos ao portfólio da Overland ADCT BioPharma e esperamos transformar esta nova empresa em uma referência em oncologia na China. Temos o prazer de trabalhar com a ADC Therapeutics, uma pioneira na área de ADCs, neste empreendimento estratégico. O profissionalismo da MSQ e a compreensão dos objetivos de ambas as partes ajudaram a acelerar esta transação bem-sucedida, sobretudo durante a COVID-19."

À medida que a ADC Therapeutics inicia esta empolgante fase de seu plano global, Echo Hindle-Yang, CEO da MSQ comentou sobre a transação, "Este novo empreendimento internacional é outro exemplo de que, mesmo na era da COVID-19, inovadores globais como a ADC Therapeutics e Overland Pharmaceuticals uniram forças. Estamos animados com o que isto possa representar para pacientes com câncer. Parabenizamos ambas as equipes e esperamos mais inovações no futuro."

Sobre a MSQ

A MSQ Ventures é uma empresa de consultoria internacional com sede em Nova York que une os setores de saúde a nível mundial, oferecendo nosso profundo conhecimento, nossa sólida rede e conhecimentos locais sobre o mercado chinês.

Echo Hindle-Yang, CEO, MSQ

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1385527/MSQ_Ventures_Logo.jpg

FONTE MSQ Ventures

Related Links

www.msqventures.com



SOURCE MSQ Ventures