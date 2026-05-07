Addepar présente ADX, pour l'activation des données et de l'IA à grande échelle

ADX étend la base de données unifiée d'Addepar - activant les données d'investissement à travers les systèmes, les flux de travail et l'IA pour stimuler l'effet de levier opérationnel

NEW YORK, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Addepar, une plateforme mondiale de données et d'IA à l'intention des professionnels de l'investissement, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Addepar Data Exchange (ADX), un environnement de données géré au sein de la plateforme Addepar qui permet aux entreprises d'unifier, de gérer et d'activer leurs données pour activer à grande échelle les workflows d'investissement, l'analytique et l'IA.

ADX permet aux entreprises d'assimiler et de synchroniser en toute sécurité des données d'investissement dans des environnements complexes et multi-systèmes, en rassemblant des informations provenant de tout l'écosystème au sein d'une couche cohérente et autorisée. Cette capacité permet aux entreprises d'opérer à partir d'une source de vérité partagée tout en s'intégrant de manière transparente aux applications et à l'infrastructure existantes.

ADX s'appuie sur l'investissement pluriannuel d'Addepar dans la réarchitecture de son infrastructure de données pour prendre en charge l'échelle, la performance et les flux de travail pilotés par l'IA sur plus de 9 billions de dollars d'actifs sur sa plateforme. Grâce à Databricks, cette base active Addepar en interne et est maintenant étendue aux clients par le biais d'ADX, ce qui accélère le temps de retour sur investissement sans avoir à mettre en place et à maintenir une infrastructure de données complexe de manière indépendante.

Avec ADX, les entreprises peuvent aller au-delà des flux de travail fragmentés et activer les données de manière holistique à l'échelle de l'organisation. Les informations auparavant cloisonnées sont structurées comme un actif connecté et dynamique qui prend en charge des applications plus avancées, telles que la génération de propositions, le rapprochement, la modélisation de l'allocation d'actifs et l'intégration de données de marché. Plus important encore, ADX fournit les bases de haute qualité nécessaires pour que l'IA fonctionne efficacement dans l'ensemble de l'entreprise.

« La réussite de nos clients dépend de leur capacité à transformer les données en un avantage stratégique clair pour toutes leurs activités », a déclaré Bob Pisani, directeur technique d'Addepar. « ADX est la pierre angulaire de cette vision, étendant les fondations que nous avons construites chez Addepar pour que l'IA puisse être profondément intégrée dans l'organisation et produire un effet de levier opérationnel. »

En tant qu'élément de la plateforme Addepar, ADX élargit les possibilités offertes par Addison, l'expérience IA native d'Addepar. Grâce à l'accès à un ensemble de données plus large et unifié, Addison est capable de fournir des résultats plus riches en contexte et plus traçables, fondés sur une vision complète de l'entreprise. Les entreprises peuvent également intégrer Addison avec leurs propres modèles analytiques et logiques, pour prendre en charge des flux de travail personnalisés et agentiques.

Avec ADX, Addepar propose un environnement de données et d'IA intégré verticalement, conçu pour répondre à la complexité des flux financiers et étendant la façon dont les données sont unifiées, gérées et activées dans l'entreprise. Alors que les entreprises cherchent à rendre l'IA opérationnelle, la capacité à réunir les données dans une base cohérente et connectée définira de plus en plus leur mode de fonctionnement et leur compétitivité.

À propos d'Addepar

Addepar est une plateforme mondiale de données et d'IA qui donne aux professionnels de l'investissement les moyens de transformer des informations financières complexes en renseignements exploitables. Addepar unifie les données du portefeuille, du marché et du client dans une vue globale du portefeuille et fournit des informations alimentées par l'IA dans les flux de travail de l'investissement et du client. Plus de 1 400 entreprises dans 60 pays utilisent Addepar pour gérer et conseiller 9 000 milliards de dollars d'actifs. Sa plateforme ouverte s'intègre à près de 650 partenaires logiciels, de données et de conseil afin de soutenir des opérations d'investissement de bout en bout pour des entreprises de toutes tailles et niveaux de complexité. Addepar accompagne ses clients dans le monde entier avec des bureaux à New York City, Salt Lake City, Londres, Edinburgh, Pune, Dubaï, Genève, São Paulo et Singapour.

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