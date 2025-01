ADECCO GROUP SCHLIESST PARTNERSCHAFT MIT BULLHORN, UM IM RAHMEN SEINER GLOBALEN KI-STRATEGIE INNOVATIONEN FÜR KI-GESTÜTZTES RECRUITING VORANZUTREIBEN

Die zielgerichtete Vermittlung von Talenten durch die KI-gestützten Search & Match- und Recruitment Cloud-Tools von Bullhorn unterstützt das Ziel der Adecco Group, mithilfe moderner KI das Kundenerlebnis zu verbessern und rentables Wachstum zu fördern

ZÜRICH, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Die Adecco Group, ein weltweit führendes Personalvermittlungsunternehmen, hat seine Partnerschaft mit Bullhorn erweitert, einem weltweit führenden Anbieter von Software für die Recruiting-Branche. Diese Zusammenarbeit untermauert das Ziel der Adecco Group, durch Technologie und Innovation einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu erhalten, der durch strategische Partnerschaften flankiert wird. Dadurch kann die Gruppe das enorme Potenzial der KI für alle nutzbar machen.

Die Adecco Group wird Bullhorns neuestes Applicant Tracking System (ATS) einsetzen, um den Matching-Prozess zwischen Kandidaten und Stellenangeboten zu verändern. Die hochmodernen Such- und Abgleichsalgorithmen finden mühelos die am besten geeigneten Kandidaten und ersetzen die aufwändige manuelle Suche durch die Personalverantwortlichen. Dies erspart ihnen wertvolle Zeit und steigert die Effizienz.

Bullhorn AI Search & Match ist als Teil der Bullhorn Recruitment Cloud auf der Front-Office-Plattform der Adecco Group verfügbar. Da Bullhorn Mitglied des #Agentforce Partner Network von Salesforce ist – einem globalen Ökosystem führender Partner, die KI-Agenten entwickeln – werden die Technologien von Bullhorn nahtlos in die Plattformen der Adecco Group integriert.

Bullhorn Recruitment Cloud unterstützt die Zielsetzung der Adecco Group, die Technologie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses einzusetzen, etwa durch eine zweistellige Verbesserung der Stellenbesetzungsrate und eine Verkürzung der Zeit bis zur Stellenbesetzung. Zugleich wird ein kohärenter und effizienter Workflow bereitgestellt. Die neuesten Technologien von Bullhorn werden die Adecco Group dabei unterstützen, ihre Bereitstellungsprozesse neu zu gestalten und ihre erstklassige globale Talent Supply Chain zu skalieren. Auf diese Weise erhalten die Kunden schneller und zuverlässiger besser geeignete Bewerber, und die Bewerber erhalten Stellen, die ihren Erwartungen besser gerecht werden.

Die Lösungen von Bullhorn werden von Personalvermittlern täglich in den drei globalen Geschäftseinheiten der Unternehmensgruppe eingesetzt: Adecco, Akkodis und LHH. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird die Zahl der Anwender der Bullhorn Recruitment Cloud bis Ende 2025 um 20 Prozent steigen, wobei neue Anwendungen in Schlüsselmärkten wie Deutschland und Italien sowie in den kleinen und mittleren Ländern der Gruppe eingeführt werden. Damit wird eine jahrzehntelange Partnerschaft fortgesetzt, in der beide Unternehmen bereits eng zusammengearbeitet haben, um innovative Lösungen für die wachsenden Anforderungen im Personalwesen zu entwickeln.

Denis Machuel, CEO bei der Adecco Group, kommentiert die Partnerschaft wie folgt:

„Ich freue mich, dass wir unsere Partnerschaft mit Bullhorn erweitern, um die Zukunft der Arbeit durch Technologie voranzutreiben. 23.000 unserer Mitarbeiter nutzen die Bullhorn Recruitment Cloud jeden Tag, um die Welt in Arbeit zu bringen. Und die digitale Revolution hat gerade erst begonnen. Gemeinsam mit dem Salesforce #Agentforce Partner Network entwickeln wir innovative KI-Lösungen, die Recruiting neu definieren und die Erfahrungen von Mitarbeitern und Kunden verändern werden."

Art Papas, CEO und Gründer von Bullhorn, fügt an: „Dies ist wirklich ein bedeutender Moment für die Personalvermittlungsbranche. Ohne jeden Zweifel wird KI in Zukunft einen weitreichenden Einfluss auf das Kundenwachstum und die Rentabilität haben. Branchenführer wie die Adecco Group integrieren KI in ihre Recruiting-Workflows und erstellen damit eine Roadmap für die Zukunft der Recruiting-Branche."

Informationen zu Bullhorn

Seit 25 Jahren widmet sich Bullhorn der Entwicklung branchenführender, cloudbasierter Software für die Personalvermittlungs- und Recruiting-Branche. Durch Partnerschaften mit 10.000 Kunden rund um die Welt hat Bullhorn eine umfangreiche Wissensbasis von besten Praktiken im Bereich der Personalvermittlung und ein tiefes Know-how aufgebaut, um Unternehmen bei der Skalierung ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen. Bullhorn wurde von seinem Gründer geleitet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen beschäftigt 1.500 Mitarbeiter in 14 Ländern und konzentriert sich auf sein Kernziel: die Bereitstellung eines herausragenden Kundenerlebnisses. www.bullhorn.com

Informationen zur Adecco Group

Die Adecco Group ist ein weltweit führendes Personalvermittlungsunternehmen. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Durch unsere drei globalen Geschäftseinheiten Adecco, Akkodis und LHH ermöglichen wir in 60 Ländern nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit für Einzelpersonen, liefern digitale und technische Lösungen, um den Wandel zur Smart Industry voranzutreiben, und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Arbeitskräfte zu optimieren. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und engagiert sich für eine integrative Kultur, die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit und die Unterstützung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartner für Investoren [email protected] +41 (0)44 878 88 88 Pressestelle [email protected] +44 20 4592 0646

adeccogroup.com

Facebook: facebook.com/theadeccogroup

Linked In: @TheAdeccoGroup

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2608173/The_Adecco_Group_Logo.jpg