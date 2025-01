LE GROUPE ADECCO S'ASSOCIE A BULLHORN POUR PROMOUVOIR L'INNOVATION EN RECRUTEMENT OPTIMISÉ PAR L'AI DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE IA GLOBALE

La recherche précise des talents grâce aux outils Search & Match et Recruitment Cloud de Bullhorn, alimentés par l'IA, soutient l'engagement du groupe Adecco à tirer parti de l'IA avancée pour transformer l'expérience client et favoriser une croissance rentable.

ZURICH, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Adecco, le chef de file mondial de la gestion des talents, annonce aujourd'hui avoir renforcé son partenariat avec Bullhorn, leader mondial des logiciels pour l'industrie du recrutement. Cette collaboration souligne la volonté du groupe Adecco de créer et de maintenir un avantage concurrentiel grâce à la technologie et à l'innovation, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques, qui permettront au groupe d'exploiter la puissance de l'IA, pour tous.

Le groupe Adecco déploiera le dernier système de suivi des candidats (ATS) de Bullhorn, afin de transformer le processus d'adéquation entre les candidats et les offres d'emploi. Ses algorithmes de recherche et d'appariement de pointe permettent d'identifier sans effort les candidats les plus adaptés sans que les recruteurs n'aient à effectuer de recherches manuelles, ce qui leur permet de gagner un temps précieux et d'accroître leur productivité.

Bullhorn AI Search & Match est disponible dans le cadre de Bullhorn Recruitment Cloud au sein de la plateforme front-office du groupe Adecco. Bullhorn fait partie du réseau de partenaires #Agentforce de Salesforce, un écosystème mondial de partenaires de premier plan qui développent des agents IA, et l'intégration des technologies de Bullhorn sera parfaitement fluide dans les plateformes du groupe Adecco.

Bullhorn Recruitment Cloud soutient les objectifs du groupe Adecco d'utiliser la technologie pour améliorer l'expérience client, notamment par une amélioration à deux chiffres des taux de recrutement et une réduction du temps de recrutement, tout en fournissant un flux de travail cohérent et efficace. Les dernières technologies de Bullhorn soutiendront l'objectif du groupe Adecco de réimaginer les processus d'exécution et de mettre à l'échelle sa chaîne d'approvisionnement en talents mondiaux. Cela permettra aux clients d'avoir des candidats mieux adaptés, plus rapidement et de manière plus fiable, et aux candidats d'avoir des emplois qui correspondent mieux à leurs attentes.

Les solutions de Bullhorn sont utilisées quotidiennement par les recruteurs des trois unités commerciales mondiales du groupe - Adecco, Akkodis et LHH. Dans le cadre de ce nouvel accord, le nombre d'utilisateurs de Bullhorn Recruitment Cloud augmentera de 20 % d'ici à la fin de 2025, avec un nouveau déploiement sur des marchés clés tels que l'Allemagne, l'Italie, et dans les petits et moyens pays du groupe. Il s'agit du prolongement d'une relation de dix ans qui a vu les deux entreprises travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre des solutions de pointe qui répondent à l'évolution de la demande en matière de recrutement.

Denis Machuel, CEO du groupe Adecco, déclare à propos de ce partenariat :

« Je suis ravi que nous renforcions notre partenariat avec Bullhorn afin d'assurer l'avenir du travail grâce à la technologie. 23 000 de nos employés utilisent chaque jour Bullhorn Recruitment Cloud pour trouver un travail à chacun. Et la révolution numérique ne fait que commencer. Ensemble, nous développons des solutions IA innovantes avec le réseau de partenaires Salesforce #Agentforce qui redéfiniront le recrutement et transformeront les expériences des employés et des clients ».

Art Papas, CEO et fondateur de Bullhorn, ajoute : « Il s'agit véritablement d'un tournant pour le secteur du recrutement. L'IA aura, sans aucun doute, un effet profond sur la croissance et la rentabilité des clients à l'avenir. Les leaders du secteur, comme le groupe Adecco, intègrent l'IA dans leurs processus de recrutement et, ce faisant, créent la feuille de route du secteur du recrutement ».

À propos de Bullhorn

Depuis 25 ans, Bullhorn se consacre à la création d'un logiciel de pointe basé sur le cloud pour le secteur de l'emploi et du recrutement. Grâce à des partenariats avec 10 000 clients dans le monde entier, Bullhorn a construit une vaste base de connaissances sur les meilleures pratiques de recrutement et une expertise approfondie pour aider les entreprises à développer leurs activités. Dirigé par son fondateur et basé à Boston, Bullhorn emploie 1 500 personnes dans 14 pays, dont la mission principale est d'offrir une expérience client d'exception. www.bullhorn.com

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est un chef de file mondial de la gestion des talents. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Adecco Group montre l'exemple et s'engage en faveur d'une culture inclusive, de la promotion de l'employabilité durable et du soutien aux économies et communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

