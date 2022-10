Adelantándose a una activa temporada gripal, los Centros de Recursos Comunitarios de los planes de salud L.A. Care y Blue Shield of California Promise organizan clínicas gratuitas de vacunación contra la gripe y el COVID-19 en el condado de L.A.

Los planes buscan mejorar el acceso local y aumentar la protección de todos los habitantes del condado

LOS ÁNGELES, 27 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras que en Estados Unidos se registraron niveles bajos de actividad gripal los dos últimos años, muchos expertos de salud prevén el arribo de una temporada de gripe potencialmente grave debido, en parte, a la reducción de las medidas de seguridad establecidas por la pandemia, incluyendo la cancelación del uso obligatorio de mascarillas, y a los datos de contagios invernales en los países del hemisferio sur. A fin de hacer frente a estas inquietudes, los Centros de Recursos Comunitarios de L.A. Care y Blue Shield of California Promise ofrecerán a sus miembros y al público general vacunas gratuitas contra la gripe y el COVID-19 en varias clínicas que organizarán próximamente en todo el condado de Los Ángeles.

Clínicas gratuitas de vacunación contra la gripe y el COVID-19 en los Los Centros de Recursos Comunitarios de los planes de salud L.A. Care y Blue Shield of California Promise en el condado de L.A.

Las clínicas gratuitas estarán abiertas a todos del 28 de octubre al 15 de noviembre en cuatro de los 10 centros que los planes de salud operan conjuntamente en Lynwood, El Monte, Koreatown e Inglewood. Las personas que se apliquen la vacuna contra la gripe o el COVID-19 en estas clínicas recibirán regalos como cupones para la compra de pavos o tarjetas prepagas para la compra de comestibles (hasta agotar las existencias).

"Más de dos años de uso de mascarillas y mantenimiento de la distancia social ayudaron a minimizar la gripe, y con estas medidas de seguridad ahora modificadas, tenemos que seguir haciendo todo lo posible por reducir el riesgo de contagio", dijo el Dr. Richard Seidman, M.P.H., director médico de L.A. Care. "Considerando la amplia disponibilidad de vacunas altamente eficaces contra la gripe y el COVID-19, tenemos que hacer lo correcto para proteger nuestra salud, la de nuestros seres queridos y la de nuestros vecinos que pueden ser más vulnerables a estos dos virus".

Esta temporada de gripe, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los adultos mayores de 65 años se apliquen la vacuna antigripal de dosis alta o la vacuna contra la influenza con coadyuvante para ofrecer una mayor protección, ya que se los considera un grupo más vulnerable. Tres de las cuatro clínicas de vacunación que organizarán los Centros de Recursos tendrán la formulación de dosis alta disponible para este grupo de edad.

"En Blue Shield Promise Health Plan nos alienta el hecho de que tantas personas hayan tomado las medidas necesarias para protegerse contra el COVID-19 y la gripe. Sin embargo, no podemos bajar la guardia ahora. Debemos seguir ayudando a resguardar a nuestras comunidades ofreciéndoles protección contra los virus de la gripe y el COVID-19 conforme nos acercamos a los meses de invierno", dijo el Dr. James Cruz, director médico de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Estamos orgullosos de ofrecer vacunas gratuitas contra el COVID-19 y la gripe a nuestras comunidades del condado de Los Ángeles y animamos a todo el mundo a vacunarse para proteger su salud".

En las clínicas de vacunación, los visitantes también tendrán la oportunidad de enterarse sobre la variedad de servicios disponibles en los Centros de Recursos Comunitarios de L.A. Care y Blue Shield Promise. Los Centros de Recursos Comunitarios ofrecen una variedad de clases, programas y servicios gratuitos cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de sus miembros y las comunidades vecinas, lo cual incluye la atención de las necesidades sociales. Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

La siguiente es una lista de clínicas de vacunación contra la gripe y el COVID-19 organizadas por L.A. Care y Blue Shield Promise. No es necesario inscribirse por adelantado, pero se recomienda hacerlo para ahorrar tiempo durante la visita.

Viernes 28 de octubre | 10:00 a.m. - 3:00 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en Lynwood

3200 East Imperial Hwy., Lynwood, CA 90262

Enlace de inscripción para la vacuna contra la gripe y el COVID https://myturn.ca.gov/

Edades elegibles: a partir de los 6 meses

La vacuna antigripal de dosis alta para los mayores de 65 años NO está disponible

Las personas vacunadas recibirán cantimploras reutilizables y bolsas de playa hasta agotar las existencias.

Miércoles 9 de noviembre | 12:00 p.m. - 4:00 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en El Monte

3570 Santa Anita Ave., El Monte, CA 91731

Inscripción para la vacuna contra la gripe https://redcap.link/USCPharmacyLACBSPFlu22

Edades elegibles: a partir de los 3 años

Vacuna antigripal de dosis alta disponible para los mayores de 65 años

Inscripción para la vacuna/refuerzo contra el COVID https://redcap.link/USCPharmCOVID



Edades elegibles: a partir de los 12 años

Las personas vacunadas recibirán cupones para la compra de un pavo hasta agotar las existencias.

Viernes 11 de noviembre | 12:00 p.m. - 4:00 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en el área metropolitana de Los Ángeles (Koreatown)

1233 S Western Ave., Los Angeles, CA 90006

Inscripción para la vacuna contra la gripe https://redcap.link/USCPharmacyLACBSPFlu22

Edades elegibles: a partir de los 3 años

Vacuna antigripal de dosis alta disponible para los mayores de 65 años

Inscripción para la vacuna/refuerzo contra el COVID https://redcap.link/USCPharmCOVID

Edades elegibles: a partir de los 12 años

Las personas vacunadas recibirán sillas para el parque o esterillas de yoga hasta agotar las existencias.

Martes 15 de noviembre | 12:00 p.m. - 4:00 p.m.

Centro de Recursos Comunitarios en Inglewood

2864 W. Imperial Hwy., Inglewood, CA 90303

Inscripción para la vacuna contra la gripe https://redcap.link/USCPharmacyLACBSPFlu22

Edades elegibles: a partir de los 3 años

Vacuna antigripal de dosis alta disponible para los mayores de 65 años

Inscripción para la vacuna/refuerzo contra el COVID https://redcap.link/USCPharmCOVID

Edades elegibles: a partir de los 12 años

Las personas vacunadas recibirán tarjetas prepagas de $25 para la compra de comestibles hasta agotar las existencias.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.7 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect Plan y PASC-SEIU Homecare Workers Health Care Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 450,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Contactos de prensa:

L.A. Care– Penny Griego

(310) 613-8309

[email protected]

Blue Shield Promise– Olga Gallardo

(323) 537-6364

[email protected]

