ADGM, der führende Klimafinanzierungs-Hub der Region, gibt seine Rolle als Hauptpartner bei der COP28 bekannt

ADGM wird das „Climate Finance Action Pavilion" veranstalten und sein florierendes Klima-Finanzökosystem präsentieren.

ADGM hat den ersten umfassenden Regulierungsrahmen für nachhaltige Finanzen und Umweltinstrumente der Region erfolgreich in seinen Kapitalmarktrahmen eingeführt und die weltweit erste regulierte freiwillige CO2-Börse AirCarbon Exchange (ACX) in seine Gerichtsbarkeit gebracht.

ADGM ist Vorsitzender derUAE Sustainable Finance Working Group (SFWG), bestehend aus Aufsichtsbehörden der VAE, Bundesministerien und Börsen.

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), das internationale Finanzzentrum der Hauptstadt der VAE, gab heute seine Ernennung zum „Hauptpartner zur Klimafinanzierung" auf der COP28 bekannt, die vom30. November bis zum12. Dezember 2023 in den VAE laufen soll. Diese Partnerschaft unterstreicht die strategische Positionierung der ADGM als führendes Klima-Finanzdrehkreuz in der Region. Der ADGM unterstützt die Kapitalbildung und -bereitstellung sowie die Entwicklung und Einführung innovativer Finanzprodukte und -regulierungen, um Fortschritte beim Schließen einer geschätzten Kapitallücke von 11 Billionen US-Dollar bis 2050 und der vollständigen Reduktion von Emissionen zu erzielen.

Als Hauptpartner zur Klimafinanzierung, wird ADGM eine Reihe strategischer Verhandlungen und interaktiver Diskussionen in den blauen und grünen Zonen veranstalten, die sein florierendes Klima-Finanzökosystem während des COP28 präsentieren.

ADGM wird am Thementag „Finance, Trade & Gender Equality" auf der COP28 vorstellen und wird außerdem am4. Dezember 2023 seine sechste Ausgabe desAbu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) in Partnerschaft mit Masdar, einer großen Initiative innerhalb der Abu Dhabi Sustainability Week Plattform, veranstalten. Die diesjährige ADSFF ist von besonderer Bedeutung, da sie das Jahr der Nachhaltigkeit der Vereinigten Arabischen Emirate markiert und als globale Plattform dient, um das Engagement einflussreicher internationaler Führungspersönlichkeiten zur Bewältigung der weltweiten Finanzierungslücke von 11 Billionen US-Dollar im Bereich Klima zu vereinen. Sie repräsentiert gleichzeitig die Vereinigten Arabischen Emirate und Abu Dhabi als „Hauptstadt des grünen Kapitals".

Das bevorstehende Forum wird hochrangige Führungskräfte der C-Ebene von renommierten globalen Finanzinstituten präsentieren, darunter JP Morgan Chase, Morgan Stanley, BNP Paribas, General Atlantic, Tikehau Capital und Euroclear, Southbridge sowie One Planet Sovereign Wealth Fund (OPSWF). Die Agenda ist reich an wichtigen Fortschrittsschritten, insbesondere der Vorstellung der sich entwickelnden Anlagestrategien, die von Sovereign Wealth Funds in Partnerschaft mit OPSWF angewendet werden. Zusätzlich wird ein exklusives Interview Abu Dhabis Aufstieg als aufstrebende Hauptstadt der Klimafinanzierung beleuchten, begleitet von einer bedeutenden Ankündigung des Oberbürgermeisters der Stadt London.

Die Veranstaltung verspricht besondere Einblicke in die sich ständig weiterentwickelnde regulatorische Landschaft rund um die Klimafinanzierung mit einem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kohlenstoffmärkte und der Förderung von Innovationen bei Finanzierungslösungen. Die Teilnehmer dürfen sich auch auf ein fesselndes Interview mit dem Präsidenten von JP Morgan Chase freuen, das Einblick in eine der größten Banken der Welt und ihre strategische Herangehensweise an die Finanzierung des Übergangs geben wird. Dieses Forum ist bereit, wertvolle Perspektiven und Updates an der Spitze der globalen Finanzwelt zu liefern.

H.E Ahmed Jassim Al Zaabi Chairman von ADGM kommentierte so die Bedeutung von COP28 und seine Teilnahme: „Es ist uns eine Ehre, die entscheidende Rolle des Hauptpartners für Klimafinanzierung bei der COP28 zu übernehmen. Dies ist ein Zeugnis unserer anhaltenden Verpflichtung zu nachhaltiger Finanzierung und Umweltverantwortung. Das bevorstehende Treffen von Weltführern in den VAE dürfte ein entscheidender Moment sein und verspricht eine wirkungsvolle und integrative „Konferenz der Vertragsparteien" zu werden, in der Inklusivität und lösungsorientierter Dialog im Vordergrund stehen. Wir freuen uns darauf, aktiv zu den Zielen von COP28 beizutragen und ein dauerhaftes Erbe in der Klimafinanzierung in den VAE und darüber hinaus zu hinterlassen".

Die strategische Präsenz von ADGM bei COP28 stellt einen weiteren Meilenstein in seinem kontinuierlichen Beitrag zu nachhaltigen Initiativen dar. Das internationale Finanzzentrum hat erfolgreich das erste umfassende Regulierungssystem für nachhaltige Finanzen in der Region eingeführt. Dieses System umfasst die umfassendsten ESG-Offenlegungsanforderungen für relevante Einrichtungen innerhalb der ADGM sowie Vorschriften für Fonds, diskretionär verwaltete Portfolios, Anleihen und Sukuk. Diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die Transformation der Vereinigten Arabischen Emirate hin zu einer vollständigen Reduktion von Treibhausgasemissionen zu beschleunigen. Durch eine weitere regulatorische Änderung im vergangenen Jahr wurde ein Umweltinstrument als eine Klasse von Finanzinstrument eingeführt, wodurch CO2-Ausgleichszahlungen in den regulatorischen Rahmen fallen und die weltweit erste regulierte freiwillige CO2-Börse, AirCarbon Exchange (ACX), nach Abu Dhabi bringt.

In seinen Bemühungen um den Aufbau der Zusammenarbeit und die Stärkung der Nachhaltigkeitsagenda in Abu Dhabi und den VAE, hat ADGM in 2019 die VAE Sustainable Finance Working Group (SFWG) gegründet, die sich aus Aufsichtsbehörden, Bundesministerien und Börsen der VAE zusammensetzt und weiterhin die Initiative für die Abu Dhabis Erklärung zum nachhaltigen Finanzwesen (Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration), das mehr als 100 Unterzeichner hat, ergreift.

Diese Bemühungen verdeutlichen die Hingabe der ADGM an die Förderung nachhaltiger Praktiken und den Aufbau eines Grünen Finanzzentrums der Zukunft mit einem klaren Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2211082/4274742/ADGM_Logo.jpg