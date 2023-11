L'ADGM, le principal centre de financement climatique de la région, annonce son rôle de partenaire principal à la COP28

L'ADGM tiendra le « Pavillon d'action pour le financement climatique » et présentera son écosystème prospère de financement climatique.

L'ADGM a introduit avec succès le premier cadre réglementaire complet de la région en matière de finance durable et des instruments environnementaux dans le cadre de ses marchés de capitaux, plaçant sous sa juridiction la première bourse d'échange volontaire de carbone, AirCarbon Exchange (ACX).

L'ADGM préside le groupe de travail des Émirats arabes unis sur la finance durable (SFWG) composé d'autorités réglementaires, de ministères fédéraux et de bourses des Émirats arabes unis.

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), le centre financier international de la capitale des Émirats arabes unis, a annoncé aujourd'hui sa nomination en tant que « Partenaire principal en financement climatique » à la COP28 qui se déroulera aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023. Ce partenariat souligne l'émergence stratégique d'ADGM en tant que premier centre de financement climatique de la région, qui a soutenu la formation et le déploiement de capitaux ainsi que la création et l'émission de produits financiers innovants et de réglementations afin de progresser vers la couverture d'un déficit de capital estimé à 11 000 milliards de dollars nécessaires pour atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050.

En tant que Partenaire principal en financement climatique, l'ADGM organisera une série de négociations stratégiques et de discussions interactives au sein des zones bleues et vertes pour présenter son écosystème de financement climatique florissant lors de la COP28.

Présentée à l'occasion de la journée thématique « Finance, commerce et égalité des genres » à la COP28, l'ADGM organisera également le 4 décembre 2023 sa sixième édition de l'Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF) en partenariat avec Masdar, une initiative majeure dans le cadre de la plateforme de l'Abu Dhabi Sustainability Week. L'ADSFF de cette année revêt une importance supplémentaire, car il marque l'année de la durabilité pour les Émirats arabes unis et sert de plateforme mondiale pour rassembler les dirigeants internationaux influents qui s'engagent pour combler le déficit de financement climatique de 11 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale et pour représenter les Émirats arabes unis et Abu Dhabi comme « Capitale du capital vert ».

Le prochain forum réunira des cadres de haut niveau issus d'institutions financières mondiales renommées, notamment JP Morgan Chase, Morgan Stanley, BNP Paribas, General Atlantic, Tikehau Capital et Euroclear, Southbridge, One Planet Sovereign Wealth Fund (OPSWF). L'ordre du jour est riche en étapes clés, notamment le dévoilement des stratégies d'investissement en constante évolution employées par les fonds souverains en partenariat avec OPSWF. En outre, une interview exclusive examinera l'émergence d'Abu Dhabi en tant que capitale montante du financement climatique, accompagnée d'une annonce importante du maire de la ville de Londres.

L'événement promet d'offrir un éclairage particulier sur le paysage réglementaire en constante évolution entourant le financement climatique, avec un accent particulier mis sur l'amélioration des marchés du carbone et la promotion de l'innovation dans les solutions de financement. Les participants pourront également assister à un entretien passionnant avec le président de JP Morgan Chase qui fera la lumière l'une des plus grandes banques du monde et son approche stratégique pour financer la transition. Ce forum devrait fournir de précieuses perspectives et mises à jour à l'avant-garde de la finance mondiale.

Commentant l'importance de la COP28 et de sa participation, S.E Ahmed Jassim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Nous sommes honorés d'assumer le rôle central de Partenaire principal en financement climatique à la COP28, témoignage de notre engagement pérenne envers la finance durable et la gestion de l'environnement. Ce prochain rassemblement de dirigeants mondiaux aux Émirats arabes unis promet d'être un moment décisif et une "Conférence des parties" percutante et inclusive, qui mettra l'accent sur l'inclusivité et le dialogue axé sur les solutions. Nous sommes impatients de contribuer activement aux objectifs de la COP28 et de laisser un héritage durable en matière de financement climatique aux Émirats arabes unis et au-delà. »

La présence stratégique de l'ADGM à la COP28 marque une nouvelle étape dans sa contribution continue aux initiatives liées au développement durable. Le centre financier international a introduit avec succès le premier cadre réglementaire complet de la région pour la finance durable, englobant les exigences les plus strictes de la région en matière de divulgation ESG pour les entités concernées au sein de l'ADGM et de réglementation des fonds, des portefeuilles gérés de manière discrétionnaire, des obligations et des sukuks conçus pour accélérer la transition des Émirats arabes unis vers la carboneutralité. L'année dernière, un autre amendement réglementaire a introduit un instrument environnemental en tant que catégorie d'instrument financier, permettant ainsi aux compensations carbone de s'inscrire dans son cadre réglementaire et instaurant la première bourse d'échange volontaire de carbone réglementée au monde, AirCarbon Exchange (ACX), à Abu Dhabi.

Dans le cadre de ses efforts pour instaurer la collaboration et renforcer le programme de durabilité à Abu Dhabi et aux Émirats arabes unis, l'ADGM a créé en 2019 le groupe de travail sur la finance durable (SFWG) composé d'autorités réglementaires, de ministères fédéraux et de bourses des Émirats arabes unis et reste à l'initiative de la Déclaration d'Abu Dhabi sur la finance durable, qui compte plus de 100 signataires.

Ces initiatives témoignent de la volonté de l'ADGM de faire progresser les pratiques durables et de bâtir un centre de finance vert d'avenir avec un fort accent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance.