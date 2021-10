Adidas annoncé comme commanditaire mondial exclusif de la couverture de la Ligue des champions féminine de l'UEFA pour DAZN et YouTube

L'accord avec adidas fait de la marque DAZN le plus grand sponsor mondial de l'histoire. Cette entente comprend la publicité du parrainage au cours des 61 matchs en direct, ainsi que les faits saillants et les clips connexes. Elle comprend également l'intégration d'adidas dans la nouvelle série de villes en six parties « We All Rise » de DAZN, qui sera présentée en première à la mi-temps de tous les matches pendant chaque semaine des phases de groupes, et mettra en lumière la riche histoire locale et l'essor du football féminin. Au cours de la saison, cela évoluera pour inclure une collaboration et une cocréation renforcées entre DAZN et adidas. Entre-temps, l'accord publicitaire entre adidas et YouTube inclut le pré-roll mondial sur tous les matchs en direct et le contenu non actif sur la chaîne YouTube de la Ligue des champions féminine de l'UEFA de DAZN.

Nick Craggs, directeur général chez adidas Football : « La Ligue des champions féminine de l'UEFA est le summum de la compétition de clubs et ce nouveau partenariat la fera découvrir à un plus grand nombre de fans, comme jamais auparavant. Chez adidas, nous croyons que le sport nous permet de changer des vies. Plus de visibilité, plus de couverture et des formats novateurs sont une autre étape dans la montée du football féminin et nous sommes ravis de nous associer à DAZN et YouTube pour favoriser l'expansion de ce sport. »

James Rushton, coprésident-directeur général du groupe DAZN : « Nous sommes ravis d'annoncer officiellement adidas comme commanditaire mondial de DAZN et de notre couverture de la Ligue des Champions féminine de l'UEFA. Cela fait d'adidas notre plus grand sponsor mondial de marque à ce jour et témoigne de l'extraordinaire potentiel de commercialisation et de partenariat de marque inégalé qui existe autour du football féminin, en particulier au niveau le plus haut de la compétition. Nous sommes impatients de travailler avec adidas pour poursuivre le développement de la compétition en atteignant de nouveaux fans et en touchant un public élargi, et en continuant de miser sur l'écosystème économique sans cesse croissant du sport féminin. »

Nancy Elder, responsable de la communication du groupe DAZN : « Lorsque nous avons annoncé cet accord historique il y a quelques mois, nous avons simultanément dévoilé un court métrage intitulé « We ALL Rise With More Eyes », qui témoigne de la conviction inébranlable de DAZN quant à l'effet d'entraînement qu'aurait une plus grande visibilité sur la compétition féminine. Avec adidas à bord en tant que sponsor mondial de cette saison, le cycle de croissance puissant et vertueux est en mouvement et nous attendons avec impatience d'attirer encore plus l'attention, ce qui ouvrira de nombreuses autres portes – plus de « likes », plus de fans, plus de sponsors, plus de joueuses populaires et plus de jeunes de la prochaine génération qui auront été inspirés, se mettront à jouer et à poursuivre leurs rêves. »

Ben McOwen Wilson, directeur général de YouTube [Royaume-Uni et Irlande] : « YouTube est ravie qu'adidas monte à bord en tant que commanditaire mondial de la couverture en direct de la Ligue des champions féminine de l'UEFA sur la chaîne YouTube de DAZN. Cette chaîne sera gratuite pour les fans du monde entier à partir d'aujourd'hui ! Cet accord, historique, représente l'un des plus importants investissements jamais consentis dans un contenu concernant le football féminin. Il s'agit d'un signal majeur de la valeur et de l'attrait du sport féminin pour les fans. »

Marianne Stroehmann, directrice industrie senior chez Google : « Il s'agit d'un tournant majeur dans l'histoire du football féminin avec un parrainage unique en son genre qui permettra à adidas d'atteindre et d'attirer sur YouTube des fans du monde entier de la Ligue des champions féminine de l'UEFA. Nous savons qu'il existe un lien direct entre l'investissement financier et la réduction de l'écart de visibilité du football féminin. Grâce à adidas, avec l'appui d'excellents partenaires comme Mediacom, nous avons franchi une autre étape vers la pleine égalité pour le sport féminin. »

À propos d'adidas dans le monde du football

Dans le monde du football, adidas est le leader mondial. Il est le fournisseur officiel des tournois de football les plus importants au monde, tels que la Coupe du Monde de la FIFA™, le Championnat d'Europe de l'UEFA et la Ligue des Champions de l'UEFA. adidas sponsorise également certains des meilleurs clubs au monde, dont le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, le FC Bayern Munich et la Juventus. adidas est en outre partenaire de certains des plus grands footballeurs, notamment Leo Messi, Paul Pogba, Mohamed Salah, Paulo Dybala, Vivianne Miedema, Lindsey Horan et Wendie Renard.

À propos de DAZN Group

Le groupe DAZN est l'une des entreprises de médias sportifs qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Basées au Royaume-Uni et employant des collaborateurs dans plus de 25 pays, nos entreprises touchent tous les aspects de la manière dont les fans s'engagent dans le sport, de la production à la distribution et à la commercialisation du contenu. Le groupe DAZN abrite DAZN, la principale plateforme mondiale de diffusion en continu de sports, DAZN News, le portail sportif populaire, et DAZN Player, la plateforme de VOD sportive exclusive pour les éditeurs. DAZN mène la charge pour donner aux amateurs de sport du monde entier un accès au sport à tout moment et partout. DAZN garantit un accès abordable sur les appareils connectés, notamment les téléviseurs intelligents, les décodeurs, les clés de lecture en continu, les smartphones, les tablettes, les PC et les consoles de jeu. DAZN est aujourd'hui présent dans plus de 200 pays et territoires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.dazngroup.com.

À propos de YouTube

Lancé en mai 2005, la mission de YouTube est de donner la parole à chacun et de montrer le monde à tous. Nous croyons que tout le monde mérite d'avoir une voix et que le monde est un meilleur endroit lorsque nous écoutons, partageons et construisons une communauté à travers nos histoires. YouTube est une société de Google.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652931/DAZN_we_all_rise_with_more_eyes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097249/DAZN_Group_Logo.jpg

Related Links

https://www.dazn.com



SOURCE DAZN